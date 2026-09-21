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72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स: गुजरात पहुंचे कार्तिक आर्यन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सामने आई 'चंदू चैंपियन' एक्टर की झलक

72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 22 सितंबर को गुजरात में होने वाला है. बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन गुजरात पहुंच चुके हैं.

Kartik Aaryan in gujarat
कार्तिक आर्यन/72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 8:45 PM IST

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हैदराबाद: गुजरात में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' आकर्षण का केंद्र बनने के लिए तैयार है, क्योंकि 22 सितंबर को केवड़िया के एकता नगर में 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का आयोजन होने जा रहा है. इस प्रतिष्ठित समारोह के लिए आयोजन स्थल को भव्य रूप दिया गया है, जहां मेहमानों के लिए एक बड़ा पंडाल, एयर-कंडीशंड डोम और व्यापक इंतजाम किए गए हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह में पुरस्कार प्रदान करेंगी, जो दोपहर 3 बजे शुरू होगा. इस बहुप्रतीक्षित समारोह से पहले बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुजरात पहुंच चुके हैं.

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह के लिए पूरे भारत से फिल्म स्टार्स गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर (केवड़िया) पहुंचने लगे हैं. केवड़िया पहुंचने वालों में से कार्तिक आर्यन एक थे. सोशल मीडिया पर कार्तिक का कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का वीडियो सामने आया है.

नेशनल लेवल के समारोह में शामिल होने वाले कार्तिक का होटल में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया. ढोल-नगाड़ा, माला, आरती और तिलक लगाकर एक्टर का स्वागत किया गया. एक वीडियो में एक्टर को लोगों के साथ फोटो क्लिक भी कराते हुए देखा गया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को 2024 के लिए भारतीय सिनेमा में उपलब्धियों के लिए अवॉर्ड्स देंगी. दिग्गज कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और पांच दशकों से अधिक के करियर के लिए 2024 का दादा साहब फाल्के अवॉर्ड मिलेगा. सरकार ने इस महीने की शुरुआत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश पर इस पुरस्कार की घोषणा की थी.

1954 में शुरू किए गए नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स फीचर फिल्मों, नॉन-फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं. ये अवॉर्ड्स भारत की भाषाओं, क्षेत्रों और सिनेमाई रूपों की फिल्मों और फिल्म निर्माण को शामिल करते हैं.

2024 फिल्म वर्ष के प्रमुख सम्मानों में, 'आर्टिकल 370' को बेस्ट फीचर फिल्म के रूप में चुना गया है, जबकि 'भंगार' ने बेस्ट नॉन-फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है और 'राम-नामी' को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का नाम दिया गया है.

ममूटी और कार्तिक आर्यन क्रमशः 'ब्रह्मयुगम' और 'चंदू चैंपियन' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड शेयर करेंगे. वहीं, यामी गौतम को 'आर्टिकल 370' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में चुना गया है. रणदीप हुड्डा को 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' के लिए डायरेक्टर की बेस्ट डेब्यू फिल्म का अवॉर्ड्स मिलेगा. ये अवॉर्ड्स कई व्यावसायिक रूप से सफल और समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्मों को भी मान्यता देंगे. 'कल्कि 2898 AD' ने बेस्ट पॉपुलर फिल्म का खिताब हासिल किया है. जबकि 'अमरन' को निर्देशक राजकुमार पेरियासामी के लिए बेस्ट डायरेक्शन का अवॉर्ड मिला है.

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