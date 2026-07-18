72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा, कार्तिक आर्यन बने बेस्ट एक्टर यामी गौतम बेस्ट एक्ट्रेस
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है. इस बार बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक का जबरदस्त जलवा देखने को मिला है.
Published : July 18, 2026 at 7:44 PM IST
नई दिल्ली : 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शनिवार को घोषणा कर दी गई. इसमें भारतीय सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों, कलाकारों और तकनीकी प्रतिभाओं को उनके शानदार काम के लिए सम्मानित किया गया है. हर वर्ष की तरह इस बार भी अलग-अलग भाषाओं और शैलियों की फिल्मों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. इन पुरस्कारों में बेहतरीन अभिनय और निर्देशन को तो पहचान दी ही, साथ ही उन फिल्मों को भी सराहा जो अपनी कहानी, संगीत, सिनेमैटोग्राफी और सामाजिक प्रभाव की वजह से चर्चा में रहीं.
पुरस्कारों के क्रम में कार्तिक आर्यन और ममूटी को फिल्म चंदू चैंपियन और ब्रमायुगम के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला है. वहीं हिंदी फीचर फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड यामी गौतम को मिला. इनके अलावा संजय मिश्रा को फिल्म भक्षक के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला है. आइए जानते हैं पुरस्कार की पूरी लिस्ट...
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 | यामी गौतम ने फिल्म 'आर्टिकल 370' के लिए 'बेस्ट एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल' का पुरस्कार जीता।— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 18, 2026
ममूटी और कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्मों 'ब्रह्मयुगम' और 'चंदू चैंपियन' के लिए 'बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल' का पुरस्कार साझा किया। pic.twitter.com/KXppVsdK6Z
- सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म: आर्टिकल 370
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन) और ममूटी (ब्रमायुगम)
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: यामी गौतम (आर्टिकल 370)
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशक: राजकुमार पेरियासामी (अमरन)
- मनोरंजन से भरपूर सर्वश्रेष्ठ फिल्म: कल्कि 2898 एडी
- सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री: रोपाश्री वारकड़ी (मिथ्या) और सवाना नामीदास (महाराजा)
- सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता: संजय मिश्रा (भक्षक)
- राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म: कैप्टन मिलर
- सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार: रुद्रिमान बनर्जी, तपोमय देव, गीताश्री चक्रवर्ती, अरंगदेव पोथुला और अनिश एस. शेट्टी
- सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी: शेहनाद जलाल (ब्रमायुगम)
- सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन: कल्कि 2898 एडी
- सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन: अनल अरसु (महाराजा)
- सर्वश्रेष्ठ मेकअप आर्टिस्ट: कोमेटी कुरोल्लु
- सर्वश्रेष्ठ पटकथा: सुकुमार (पुष्पा 2)
- सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक: वेंकी अटलुरी (लकी भास्कर)
नेशनल फिल्म अवॉर्ड कब शुरू हुआ
नेशनल फिल्म अवॉर्ड 1954 में शुरू हुआ था. शुरुआत में इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहित करना और अलग-अलग भाषाओं की श्रेष्ठ फिल्मों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना था. उस समय इसे 'स्टेट अवॉर्ड फॉर फिल्म्स' (State Awards for Films) कहा जाता था.
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