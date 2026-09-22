'चंदू चैंपियन' से 'कल्कि 2898 एडी' तक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में चमकेंगी ये फिल्में, OTT पर यहां देखें
इंडियन सिनेमा की इन पांच फिल्मों का आज आयोजित होने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड्स में डंका बजने वाला है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 1:06 PM IST
हैदराबाद: 72वें नेशनल अवार्ड्स का आज 22 सितंबर को गुजरात में आयोजन होने जा रहा है. हर साल की तरह की इस साल भी कई फिल्में और कलाकारों को इस सम्मान से नवाजा जाएगा. 72वें नेशनल अवार्ड्स में किन-किन फिल्मों और कलाकारों को नेशनल फिल्म अवार्ड मिलेगा, इसकी जानकारी खबर के अंत में दिए गये लिंक पर क्लिक कर जान सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, उन 5 फिल्मों के बारे में, जिन्हें इस सम्मान के लिए अलग-अलग कैटेगरी में चुना गया है. साथ ही आपको बताएंगे कि इन फिल्मों को आप ओटीटी पर कहां देख सकते हैं.
चंदू चैंपियन
भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर की बायोपिक चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में कार्तिक आर्यन ने मुरलीकांत का रोल प्ले किया था. हिंदी सिनेमा के जाने-माने डायरेक्टर कबीर खान ने इसका निर्देशन किया था. इस फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा है.
कहां देखें- प्राइम वीडियो
IMDb रेटिंग - 7.8/10
ब्रह्मयुगम
साउथ सुपरस्टार ममूटी स्टारर हॉरर ड्रामा फिल्म ब्रह्मयुगम 15 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही. राहुल सदासिवन ने फिल्म का डायरेक्शन किया था. यह फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट कलर में बनी है. ब्रह्मयुगम 17वीं शताब्दी के मालाबार (केरल) की लोककथाओं और काले जादू पर आधारित है. इसकी कहानी सत्ता के लालच, दासता और इंसानी फितरत के इर्द-गिर्दू घूमती है. फिल्म के लिए ममूटी को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा है.
कहां देखें- सोनी लिव
IMDb रेटिंग- 7.0/10
श्रीकांत
राजकुमार राव स्टारर फिल्म श्रीकांत 10 मई 2024 को रिलीज हुई थी. यह दृष्टिबाधित उद्योगपति और बोलैंट इंडस्ट्रीज के फाउंडर श्रीकांत बोला के इंस्पिरेशनल जीवन पर आधारित एक हिंदी भाषी बायोपिक है. इस फिल्म में श्रीकांत के रोल को राजुकमार राव ने प्ले किया है. तुषार हीरानंदानी ने इसे डायरेक्ट किया है, जिसे बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा है.
कहां देखें- नेटफ्लिक्स
IMDb रेटिंग- 7.4/10
आर्टिकल 370
यामी गौतम स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म आर्टिकल 370 को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिलेगा. वहीं, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.आदित्य सुहास जांभले के निर्देशन में बनी फिल्म आर्टिकल 370 (23 फरवरी 2024) को रिलीज हुई थी. आर्टिकल 370 की कहानी की बात करें तो यह जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर आधारित है. इसकी कहानी साल 2016 से शुरू होती है, जिसमें यामी ने आईबी की एक निडर अधिकारी जूनी हक्सर का रोल प्ले किया है.
कहां देखें- Z5
IMDb रेटिंग- 7.8/10
कल्कि 2898 एडी
27 जून 2024 को रिलीज हुई साइंस-फिक्शन एक्शन फिल्म कल्कि 2898एडी को बेस्ट पॉपुलर फिल्म के नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है. फिल्म का निर्देशन नाग अश्विन ने किया. इसमें प्रभास ने भैरव का मुख्य रोल अदा किया था. फिल्म में अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी और कमल हासन भी अहम रोल में दिखे हैं. अब फिल्म का दूसरा पार्ट तैयार हो रहा है. 'कल्कि 2898 एडी' की कहानी महाभारत के अंत से शुरू होकर साल 2898 की एक भविष्य की दुनिया (डिस्टोपियन युग) तक के सफर को दिखाती है.
कहां देखें- प्राइम वीडियो
IMDb रेटिंग- 7/10