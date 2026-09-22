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'चंदू चैंपियन' से 'कल्कि 2898 एडी' तक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में चमकेंगी ये फिल्में, OTT पर यहां देखें

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ( POSTERS )

हैदराबाद: 72वें नेशनल अवार्ड्स का आज 22 सितंबर को गुजरात में आयोजन होने जा रहा है. हर साल की तरह की इस साल भी कई फिल्में और कलाकारों को इस सम्मान से नवाजा जाएगा. 72वें नेशनल अवार्ड्स में किन-किन फिल्मों और कलाकारों को नेशनल फिल्म अवार्ड मिलेगा, इसकी जानकारी खबर के अंत में दिए गये लिंक पर क्लिक कर जान सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, उन 5 फिल्मों के बारे में, जिन्हें इस सम्मान के लिए अलग-अलग कैटेगरी में चुना गया है. साथ ही आपको बताएंगे कि इन फिल्मों को आप ओटीटी पर कहां देख सकते हैं. चंदू चैंपियन भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर की बायोपिक चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में कार्तिक आर्यन ने मुरलीकांत का रोल प्ले किया था. हिंदी सिनेमा के जाने-माने डायरेक्टर कबीर खान ने इसका निर्देशन किया था. इस फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा है. कहां देखें- प्राइम वीडियो IMDb रेटिंग - 7.8/10 ब्रह्मयुगम साउथ सुपरस्टार ममूटी स्टारर हॉरर ड्रामा फिल्म ब्रह्मयुगम 15 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही. राहुल सदासिवन ने फिल्म का डायरेक्शन किया था. यह फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट कलर में बनी है. ब्रह्मयुगम 17वीं शताब्दी के मालाबार (केरल) की लोककथाओं और काले जादू पर आधारित है. इसकी कहानी सत्ता के लालच, दासता और इंसानी फितरत के इर्द-गिर्दू घूमती है. फिल्म के लिए ममूटी को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा है. कहां देखें- सोनी लिव IMDb रेटिंग- 7.0/10