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72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: अनंत नाग को दादा साहब फाल्के अवॉर्ड संग मिला स्टैंडिंग ओवेशन, एक्टर ने 'कर्मभूमि, जन्मभूमि और धर्मभूमि' को दिया श्रेय, देखें

कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को दादा साहब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. उन्होंने इसका श्रेय 'कर्मभूमि, जन्मभूमि और धर्मभूमि' को दिया.

Anant Nag
अनंत नाग (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 8:48 PM IST

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हैदराबाद: 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कन्नड़ फिल्मों के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 2024 के दादा साहब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया.इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन देकर उन्हें सम्मान दिया. अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान, अनंत नाग ने अपने जीवन और करियर को याद किया और उन सभी टेक्नीशियन और क्रू मेंबर का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके करियर को बनाने में मदद की थी.

एक्टर ने अवॉर्ड समारोह में मौजूद खास मेहमानों का अभिवादन किया और इस सम्मान के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया. अनंत नाग ने कहा, 'मैं इस समारोह की भव्यता को समझने और महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं. आज आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है.' उन्होंने बताया कि 12 साल की उम्र तक वे एक आश्रम में झोपड़ी में रहे थे. इसके बाद उन्हें मुंबई भेजा गया, जहां से उनके करियर की शुरुआत हुई.

उन्होंने याद करते हुए कहा, 'एक एक्टर के तौर पर आपने देखा है और मैंने परफॉर्म किया है. मुझे बंगाल के कवि चैतन्य महाप्रभु पर बने नाटक में एक्टिंग करने का मौका मिला. लगभग पांच सालों में मैंने करीब 50 नाटकों में काम किया, जो असल में मेरी एक्टिंग की ट्रेनिंग थी. इसके बाद, मुझे फिल्मों में कुछ रोल करने के लिए बुलाया गया, पहले कन्नड़ में और फिर श्याम बेनेगल जैसे निर्देशकों के साथ हिंदी फिल्मों में.'

अनंत नाग को मिला दादा साहब फाल्के अवॉर्ड (ANI)

उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन मैंने कई हिंदी फ़िल्मों में काम किया. न्यू वेव, आर्ट फिल्में हों या आम कमर्शियल फिल्में- कर्नाटक में इनके लिए बहुत अच्छे मौके थे.'उन्होंने बसने के लिए बेंगलुरु को चुना. यह उनकी कर्मभूमि बन गई. पद्म भूषण से सम्मानित एक्टर ने कहा कि वह खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें 22 सितंबर को गुजरात में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह नया सम्मान मिला.

एक्टर ने कहा, 'मैं उन लोगों को याद करना चाहता हूं जो एक एक्टर के तौर पर मेरे 50-55 साल के सफर में मेरे साथ रहे हैं. यह अवॉर्ड सिर्फ़ मेरा नहीं है. यह उन सभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डायलॉग राइटर, गीतकार, सिनेमैटोग्राफर, कॉस्ट्यूम और मेकअप आर्टिस्ट, प्रोडक्शन मैनेजर, सहयोगी लड़के-लड़कियों और असिस्टेंट डायरेक्टर का भी है, जिन्होंने मेरे साथ दिन-रात मेहनत की है. यह अवॉर्ड उन लाखों लोगों का भी है जिन्होंने पिछले साढ़े पांच दशकों में मेरे किरदारों को अपने दिल और दिमाग में जगह दी है.'

अपनी स्पीच के आखिर में, अनंत नाग ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी 'कर्मभूमि, जन्मभूमि और धर्मभूमि भारत' को दिया और साथ ही, जिंदगी के पिछले सात दशकों में उनका साथ देने के लिए लोगों का शुक्रिया भी अदा किया.

इस अनुभवी एक्टर ने कई फिल्म इंडस्ट्रीज में काम किया है, लेकिन उन्हें 1974 में श्याम बेनेगल की फ़िल्म 'अंकुर' से बड़ी पहचान मिली. उन्होंने अपने भाई शंकर नाग की मशहूर टीवी सीरीज़ 'मालगुडी डेज़' में भी काम किया था. उन्हें यश की फिल्म 'केजीएफ: चैप्टर 1' (2018) में देखा गया था.

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