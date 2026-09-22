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72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: अनंत नाग को दादा साहब फाल्के अवॉर्ड संग मिला स्टैंडिंग ओवेशन, एक्टर ने 'कर्मभूमि, जन्मभूमि और धर्मभूमि' को दिया श्रेय, देखें

अनंत नाग ( ANI )

हैदराबाद: 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कन्नड़ फिल्मों के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 2024 के दादा साहब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया.इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन देकर उन्हें सम्मान दिया. अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान, अनंत नाग ने अपने जीवन और करियर को याद किया और उन सभी टेक्नीशियन और क्रू मेंबर का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके करियर को बनाने में मदद की थी. एक्टर ने अवॉर्ड समारोह में मौजूद खास मेहमानों का अभिवादन किया और इस सम्मान के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया. अनंत नाग ने कहा, 'मैं इस समारोह की भव्यता को समझने और महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं. आज आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है.' उन्होंने बताया कि 12 साल की उम्र तक वे एक आश्रम में झोपड़ी में रहे थे. इसके बाद उन्हें मुंबई भेजा गया, जहां से उनके करियर की शुरुआत हुई. उन्होंने याद करते हुए कहा, 'एक एक्टर के तौर पर आपने देखा है और मैंने परफॉर्म किया है. मुझे बंगाल के कवि चैतन्य महाप्रभु पर बने नाटक में एक्टिंग करने का मौका मिला. लगभग पांच सालों में मैंने करीब 50 नाटकों में काम किया, जो असल में मेरी एक्टिंग की ट्रेनिंग थी. इसके बाद, मुझे फिल्मों में कुछ रोल करने के लिए बुलाया गया, पहले कन्नड़ में और फिर श्याम बेनेगल जैसे निर्देशकों के साथ हिंदी फिल्मों में.' अनंत नाग को मिला दादा साहब फाल्के अवॉर्ड (ANI)