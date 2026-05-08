50 days of Babbar Sher: बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' के 50 दिन पूरे, रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर बनी दूसरी सबसे कमाऊ भारतीय फिल्म
बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर-2' ने 50 दिन पूरे कर लिए हैं. 19 मार्च को रिलीज हुई यह फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 8, 2026 at 12:37 PM IST
हैदराबाद: रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने इतिहास की किताबों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया है, क्योंकि उनकी इस फिल्म ने सिनेमाघरों में अपने 50 दिन सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और एक ऐतिहासिक थिएटर रन के साथ बॉक्स ऑफ़िस पर अपना दबदबा बनाए हुए है. शुक्रवार (7 मई) को रिलीज के 50 दिन पूरे होने के साथ ही, इस स्पाई थ्रिलर फिल्म ने अपने नाम एक और नई उपलब्धि जोड़ ली है.
'धुरंधर: द रिवेंज' ने 7 मई को बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन पूरे किए हैं. इन 50 दिनों में रणवीर की फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. किसी भी बॉलीवुड फिल्म को 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बॉक्स ऑफिस पर कई जबरदस्त छक्के और चौके लगाने होंगे.
हालांकि हफ्तों बाद फिल्म की कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई, फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार गति बनाए रखने में कामयाब रही है. 'धुरंधर 2' ने अपनी थिएट्रिकल यात्रा की शुरुआत पहले हफ्ते में 674.17 करोड़ रुपये की ज़बरदस्त कमाई के साथ की. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 263.65 करोड़ रुपये और कमाए, और उसके बाद तीसरे हफ्ते में 110.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.
आने वाले हफ्तों में भी यही सिलसिला जारी रहा, और चौथे हफ्ते में फिल्म ने 54.70 करोड़ रुपये की कमाई की. पांचवें, छठे और सातवें हफ्ते में क्रमशः 19.52 करोड़ रुपये, 12.45 करोड़ रुपये और 5.58 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई के साथ, फिल्म ने अपनी कुल कमाई को एक बहुत बड़े आंकड़े तक पहुंचा दिया.
हाल ही में बने एक नए रिकॉर्ड के साथ, इस फिल्म ने 'बाहुबली 2: द कंक्लूजन' (1788.60 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ते हुए, दुनिया भर में किसी भी भारतीय फिल्म की कुल कमाई के मामले में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. यह फिल्म अब 'दंगल' (1968.03 करोड़ रुपये) के ठीक पीछे है. सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने दुनिया भर में 1791.55 करोड़ रुपये का बिजनेस कर चुकी है,
यह सचमुच इस फिल्म के लिए एक असाधारण उपलब्धि है कि इसने भारत में इस साल की 1000 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बनकर इतिहास रच दिया है. वहीं, 2026 की यह सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली टॉप फिल्म बन गई है.
इस फ्रैंचाइजी ने खुद भी इतिहास रच दिया है. 'धुरंधर' सीरीज़ के कुल कलेक्शन ने अब दुनिया भर में 3,100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, और इसके साथ ही यह दुनिया भर में यह मुकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय फिल्म फ्रैंचाइजी बन गई है.