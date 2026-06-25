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34 Years Of SRK: विलेन से लवर तक फिर एक्शन हीरो बन शाहरुख खान ने ऐसे किया बॉलीवुड पर राज, जानें

इन फिल्मों की सफलता ने शाहरुख को एक ऐसे अभिनेता के रूप में खड़ा किया, जो रूढ़ियों को चुनौती देने के लिए तैयार रहता था. उन्हें सबसे सुरक्षित रास्ता अपनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी. वह शिखर पर पहुंचना चाहते थे और आने वाले सालों में उन्होंने वाकई यह कर दिखाया.

बाजीगर में उन्होंने बदले की भावना से पीड़ित एक व्यक्ति का किरदार निभाया. डर में उन्होंने एक जुनूनी प्रेमी को पेश किया, जिसकी दीवानगी आतंक की हद तक पहुंच गई थी. अंजाम में उन्होंने जुनून से पीड़ित एक पागल व्यक्ति के दिमाग में प्रवेश किया. ये पारंपरिक नायक नहीं थे. वे अंधेरे, अप्रत्याशित और भावनात्मक रूप से रोगी व्यक्ति थे. फिर भी दर्शक उससे नजरें नहीं हटा सके. वास्तव में, उन्होंने गौर से देखा और उसकी प्रतिभा को पहचाना गया.

1992 में आई उनकी डेब्यू फिल्म 'दीवाना' ने उन्हें दर्शकों से रूबरू कराया, लेकिन जोखिम उठाने की उनकी हिम्मत ने ही वास्तव में उनकी किस्मत बदल दी. ऐसे समय में जब ज्यादातर एक्टर रोमांटिक रोल के लिए बेताब थे, शाहरुख खान ऐसे किरदार निभाते नजर आए, जो गहरे दोषों से भरे और अक्सर परेशान करने वाले थे.

शाहरुख जो कि दिल्ली के रहने वाले एक लड़के थे, जिनका थिएटर से गहरा नाता था. उन्होंने कम उम्र में ही अपने माता-पिता दोनों को खो दिया था और एक ऐसी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की सोच बनाई, जहां बाहरी लोगों का टिकना इतना आसान नहीं था. फिर भी, अपने शुरुआती दौर में ही, उनमें कुछ ऐसा था जिसे नजरअंदाज करना असंभव था . एक ऐसी एनर्जी जिसने उन्हें दूसरों से अलग कर दिया.

जब शाहरुख खान 1990 के दशक की शुरुआत में मुंबई आए, तब तक हिंदी सिनेमा में पहले से ही कई सुपरस्टार मौजूद थे. आम धारणा यह थी कि एक मुख्य अभिनेता को टिके रहने के लिए एक खासतौर पर बैकग्राउंड की जरूरत होती है. शाहरुख के पास दूरदर्शी सोच और टैलेंट के अलावा कुछ नहीं था.

खलनायकी से रोमांस का चेहरा बने और अब इंडियन सिनेमा में एक्शन स्टार बनकर शाहरुख खान का सफर साहस, नए एक्सपेरिमेंट और सपनों में अटूट विश्वास नजर आता रहा है. दरअसल, आज 25 जून 2026 को शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 34 साल पूरे कर लिए हैं और उनका करियर न केवल सफलता की कहानी है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी भी है जिसने बार-बार खुद को बदला, लेकिन फिर भी अपने आपको एक सज्जन इंसान बनाए रखा.

वह भारतीय सिनेमा के सबसे आकर्षक और सदाबहार स्टार्स में से एक हैं. बहुत कम एक्टर्स पीढ़ियों तक मूल्यवान बने रहने में कामयाब रह पाते हैं. उससे भी कम ने खुद को कई बार सफलतापूर्वक नए रूप में ढाला है, और लगभग किसी ने भी दर्शकों के साथ ऐसा भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनाया है, जो पर्दे से परे तक जाता हो.

हैदराबाद: 34 साल एक इंसान की लगभग आधी उम्र से थोड़ी ही कम होती है और 34 सालों में क्या-क्या हो सकता है? इसमें पीढ़ियां बदल जाती हैं, क्लाइमेट बदल जाता है. यहां तक कि पूरी दुनिया बदल जाती है. पिछले 34 सालों में, भारत ने कई मुसीबतें देखी हैं, कई सरकारें बदली हैं, और क्रिकेट विश्व कप में कुछ जीत भी हासिल की हैं, लेकिन इन 34 सालों में, भारत ने केवल एक ही सुपरस्टार को लगातार आगे बढ़ते देखा है और वो हैं शाहरुख खान.

भले ही वो बॉलीवुड के सबसे बड़े खलनायक रहे थे, लेकिन एक और बदलाव आकार ले रहा था और उनकी इमेज एक सॉफ्ट बॉय की बनती चली गई. साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' ने शाहरुख खान के करियर और हिंदी सिनेमा दोनों की दिशा बदलकर रख दी. खान उन हीरों से बिल्कुल अलग थे, जिन्हें दर्शक देखने के आदी थे. वो आकर्षक और चंचल थे, लेकिन साथ ही भावनात्मक रूप से संवेदनशील और पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करने वाले भी थे.

राज के साथ, शाहरुख मॉडर्न रोमांस का चेहरा बनते चले गए. वह हर लड़की का पसंदीदा लड़का था और हर लड़की की मां उसे अपने बेटे के रूप में चाहती थी - लाखों महिलाओं के दिलों पर राज करने का यह एक आदर्श फॉर्मूला था.

अगले दशक में, उन्होंने भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे प्रिय रोमांटिक किरदारों को पेश किया. इसमें 'कुछ कुछ होता है' में राहुल हो, 'कल हो ना हो' में अमन, 'वीर-जारा' में वीर हो या ' मोहब्बतें' में राज आर्यन, शाहरुख ने रोमांस को एक ऐसी सोच में बदल दिया, जो पीढ़ियों तक गूंजती रही. उन्होंने प्रेम कहानियों को पर्सनल बना दिया. उनकी बाहें फैलाकर खड़े होने की अदा यादगार बन गई. उनके डायलॉग लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गए. उनकी भावुक, नम आंखों ने दिलों को छू लिया. उनके गाने शादियों, त्योहारों और समारोहों में बजते थे. उनके द्वारा निभाए गए किरदारों की बदौलत कई पीढ़ियां प्यार पर विश्वास करने लगीं.

पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त....!

बिल्कुल, शाहरुख खान को प्रेम कहानी कहने (और उसे दर्शकों तक पहुंचाने) का हुनर ​​तो अच्छे से आता ही था, लेकिन उन्हें सिर्फ 'रोमांस का बादशाह' कहना उनके पूरे करियर में दिखाई गई टैलेंट को नजरअंदाज करना होगा. फिल्म 'स्वदेस ' में मोहन भार्गव का किरदार उनकी सबसे बेस्ट और बारीक परफॉर्मेंस में से एक है, जिसमें उन्होंने एक सफल वैज्ञानिक को अपने वतन से दोबारा जुड़ते हुए दिखाया है.

इसी तरह, 'चक दे! इंडिया' में कबीर खान का रोल आधुनिक हिंदी सिनेमा के सबसे इंस्पिरेशनल रोल में से एक बन गया. इस फिल्म ने साबित कर दिया कि दर्शकों को लुभाने के लिए शाहरुख को रोमांस या गानों की जरूरत नहीं थी. उनका अभिनय ही काफी था. माई नेम इज खान' में उन्होंने रिजवान का किरदार निभाया, जो 9/11 की घटना के बाद ऑटिज्म से जूझ रहे एक मुस्लिम व्यक्ति थे.

जब ढहता नजर आ रहा था शाहरुख खान का स्टारडम

जैसे-जैसे साल बीतते गए, इंडस्ट्री में बदलाव आता गया. दर्शकों की पसंद बदलती गई, नए सितारे उभर कर आए और शाहरुख की कुछ फिल्में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाईं. फैन, जब हैरी मेट सेजल और जीरो, शाहरुख ने हर तरह की फिल्म आजमाई, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुई. इस दौरान वह एक्सपेरिमेंटल दौर में थे. शायद अपने करियर में पहली बार, उनके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे थे. कई लोगों को लगा कि शाहरुख खान का युग अब समाप्त हो गया है. अभिनेता ने क्लियरीफिकेशन देने के बजाय धैर्य दिखाया और खुद पर काम किया.

शाहरुख खान का कमबैक

शाहरुख खान ने पर्दे से कुछ समय के लिए दूरी बनाई, आत्मचिंतन किया और अपने करियर के अगले चैप्टर की तैयारी की. यह वो दौर था, जब बॉलीवुड खुद गर्त में जा रहा था. फिर साल 2023 में शुरू हुआ बॉलीवुड के उत्थान का समय, जब 'पठान' के साथ शाहरुख खान ने एक बार फिर खुद को नए रूप में पेश किया. दशकों तक दर्शकों को अपने प्यार में दीवाना बनाने वाले रोमांटिक हीरो अब एक दमदार एक्शन स्टार के रूप में पर्दे पर आए थे. फिल्म को वैश्विक स्तर पर जबरदस्त सफलता मिली और इसने सभी को उनकी जबरदस्त स्टार पावर की याद दिला दी. कोविड महामारी के बाद उन्होंने अकेले ही दर्शकों को सिनेमाघरों में वापस ला खड़ा किया.

अगर पठान ने उनकी वापसी का रास्ता खोला, तो जवान ने उनके नए अवतार को खड़ा किया. इस फिल्म में शाहरुख का एक ऐसा रूप देखने को मिला जो दर्शकों ने पहले शायद ही कभी देखा हो. शाहरुख खान ने पहली बार अपनी फिल्म में खुलकर सोशल जस्टिस पर बात की थी. उन्होंने कई किरदार निभाए और उनमें से एक बेहतरीन पेशकश दी. सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर अपने करियर के सबसे बेहतरीन पलों में से एक. बॉक्स ऑफिस पर सिक्कों की खनक सुनाई देने के साथ ही वह स्क्रीन पर दहाड़ उठा.

शाहरुख खान ने कल नहीं आज की सोच से बदला अपना दौर

शाहरुख खान के 34 साल - यह सब खुद किंग शाहरुख खान की बदौलत है. शाहरुख खान के 34 साल के सफर को असाधारण बनाने वाली बात सिर्फ उनकी फिल्मों की सफलता या उनके द्वारा तोड़े गए रिकॉर्ड ही नहीं हैं. कई अभिनेता ऐसा करते हैं और कई अन्य भविष्य में भी ऐसा करेंगे. शाहरुख को उनकी समय के साथ बदलने की क्षमता के कारण ही किंग कहा जाता है. वह एक खलनायक था, जबकि नायकों से परिपूर्ण होने की अपेक्षा की जाती थी. जब देश को एक दिलकश हीरो की जरूरत थी, तब वह एक रोमांटिक आइकन बन गया. जब कई लोगों का मानना ​​था कि उनके बेहतरीन दिन बीत चुके हैं, तब उन्होंने एक एक्शन हीरो के रूप में अपना रूप बदल लिया.

हर बार उनका नया रूप ऐसे समय आया जब दर्शकों को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. शायद लगातार बदलने की यह क्षमता खुद शाहरुख खान से ही आती है. शाहरुख खान अक्सर सपनों, हानि, कड़ी मेहनत और दृढ़ता के बारे में बात करते रहे हैं. जीवन के शुरुआती दौर में व्यक्तिगत मुसीबतें झेलने के बाद, उन्होंने नरमी और दृढ़ संकल्प के बल पर अपना करियर बनाया.

उनकी कहानी इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि यह सबके लिए कंफर्ट है. ऐसा लगता है कि अगर हम पूरी कोशिश करें तो यह हमारे साथ भी हो सकता है. लाखों लोग उनके सफर में अपने संघर्षों, महत्वाकांक्षाओं और आशाओं की झलक देखते हैं. वे इस विचार को लीड करते हैं कि प्रतिभा और लगन सीमाओं को पार कर सकती है. सपने हानि से भी बच सकते हैं और नया रूप हमेशा संभव है. चौंतीस साल बाद भी बॉलीवुड का सिंहासन उन्हीं के पास है और इस साल, वे अपनी फिल्म के साथ इस सिंहासन से शासन करने के लिए तैयार हैं. शाहरुख खान की फिल्म किंग आगामी 24 दिसंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है.