'अंदाज अपना अपना' के 31 साल, खूब हंसाता है सलमान-आमिर का 'अमर-प्रेम' का किरदार, कॉमेडी का जादू आज भी बरकरार

हैदराबाद: बॉलीवुड में बहुत कम फिल्में हैं, जिन्होंने कल्ट स्टेटस हासिल किया है. 1994 में रिलीज हुई अंदाज अपना अपना उन्हीं में से एक है, लेकिन इस कॉमेडी फिल्म की सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात ये है कि रिलीज के समय इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित कर दिया गया था. सालों बीतने के साथ, इस फिल्म ने ऐसा कल्ट फॉलोइंग बना लिया जैसा बहुत कम फिल्मों ने पाया है. ऐसे में, आज ये फिल्म अपने स्टार्स, किरदारों, डायलॉग्स और यूनिक मजेदार कहानी की वजह से सबसे ज़्यादा देखी और दोहराई जाने वाली हिंदी कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाती है.

1. कॉमेडी की टाइमलेस केमिस्ट्री

आमिर खान का अमर और सलमान खान का प्रेम बॉलीवुड के सबसे मशहूर मज़ेदार किरदारों में से हैं। दोनों की हंसी-मज़ाक, छोटी-छोटी चालें और बढ़िया कॉमिक टाइमिंग फिल्म को और मज़ेदार बना देती हैं। इनकी जोड़ी मज़ेदार है, थोड़ा अलग तरह की है, और हर बार देखने पर नई और उतनी ही अच्छी लगती है।

2. आइकॉनिक किरदार और डायलॉग

क्राइम मास्टर गोगो से लेकर तेजा और राम गोपाल बजाज तक, फिल्म का हर किरदार अपनी अलग पहचान रखता है जिसे लोग आज भी याद करते हैं। डायलॉग जैसे “ऐला गोविंदा” और “तेजा मैं हूं, मार्क इधर है” तो पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं।