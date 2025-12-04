ETV Bharat / entertainment

WATCH: 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के 30 साल, लंदन में ब्रॉन्ज स्टैच्यू का हुआ अनावरण, SRK-काजोल ने पैप्स को दिए जमकर पोज

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 30 साल पूरे होने पर लंदन में शाहरुख खान-काजोल ने एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण किया है.

Shah Rukh Khan and Kajol
शाहरुख-काजोल/दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 4, 2025 at 8:54 PM IST

मुंबई: दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (डीडीएलजे) को रिलीज हुए 30 साल हो गए हैं. इस मौके को फिल्म के लीड स्टार्स शाहरुख खान और काजोल खास तरीके से मनाया है. इसे सेलिब्रेट करने के लिए दोनों लंदन पहुंचे हैं. ऑन स्क्रीन की इस जोड़ी ने फिल्म से अपने पोज की एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण किया है. यह स्टैच्यू लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में है, जो किसी इंडियन फिल्म के लिए पहली बार था.

यशराज फिल्म्स की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' अपने 30 साल पूरे होने का जश्न मना रही है. इसमें फिल्म के मेन कैरेक्टर राज और सिमरन एक सिग्नेचर पोज में हैं. यह स्टैच्यू गुरुवार को लीसेस्टर स्क्वायर में दिखाया गया.

अनावरण समारोह में यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी और हार्ट ऑफ लंदन बिजनेस अलायंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोस मॉर्गन भी मौजूद थे.यह 'हैरी पॉटर', 'मैरी पॉपिंस', 'पैडिंगटन' और 'सिंगिन इन द रेन' जैसी फिल्मों के पात्रों के सम्मान में बनाई गई मूर्तियों की लिस्ट में शामिल हो गई है.

सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के फैंस ने ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण करते हुए शाहरुख खान और काजोल के वीडियो और तस्वीरें शेयर की हैं. शाहरुख और काजोल ने एक साथ स्टैच्यू का अनावरण करते हुए तस्वीरें खिंचवाईं. शाहरुख ब्लैक सूट में काफी हैंडसम लग रहे थे, जबकि काजोल लाइट ग्रीन कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थीं.

आदित्य चोपड़ा की डायरेक्ट की हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है. इसके किरदार राज और सिमरन आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं. यह भारतीय सिनेमा की सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म भी है.

