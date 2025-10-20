ETV Bharat / entertainment

डीडीएले के 30 साल पूरे, 'मोहब्बतें' से 'वीरा जारा', शाहरुख खान की 5 रोमांटिक-लव स्टोरी फिल्में, आपने देखी?

यशराज बैनर तले बनी फिल्म मोहब्बतें की कहानी नौजवानों में प्यार की अलख जगाने की है और प्यार के बीच आने वाले को सबक सिखाने की है. फिल्म में शाहरुख और ऐश्वर्या राय की जोड़ी है. फिल्म में राज आर्यन मल्होत्रा ( शाहरुख) को मेघा (ऐश्वर्या) से प्यार हो जाता है. जब यह बात मेघा के पिता नारायण शंकर ( अमिताभ बच्चन) को पता चलती है, तो वह दोनों को अलग करवा देता है. मेघा, राज से बिछड़ने के बाद दम तोड़ देती है. वहीं, राज इस बात का बदला लेने के लिए शंकर नायारण के गुरुकुल में म्यूजिक टीचर बनकर जाता है और वहां अनुशासन के खिलाफ जाकर छात्रों में प्यार की अलख जगाता है, लेकिन शंकर नारायण को यह नहीं पता होता कि राज वही लड़का है, जो उसकी बेटी मेघा से प्यार करता था. आखिर में शंकर नारायण के राज के आगे घुटने टेकने पड़ जाते हैं.

हैदराबाद: शाहरुख खान और काजोल स्टारर फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' आज 20 अक्टूबर को अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं. शाहरुख इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े रोमांटिक एक्टर्स में से एक हैं और 90 के दशक के बाद से कोई भी एक्टर रोमांटिक फिल्मों में उन्हें मात नहीं दे पाया है. फिल्मों में शाहरुख खान का चार्म और प्यार को पाने की चाहत दिखाती है कि एक रोमांटिक किरदार को पर्दे पर कैसे जिया जाता है. किंग खान का यही हुनर आज उन्हें 'किंग ऑफ रोमांस' का टैग दिल चुका है. शाहरुख ने लगभग हर जोनर की फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें आज भी एक रोमांटिक हीरो का तमगा मिला हुआ है. शाहरुख ने अपने 3 दशक से भी लंबे करियर में एक से एक रोमांटिक फिल्में दी हैं, जिसमें से हम आपके लिए छांटकर लाए हैं ये 5 जबरदस्त फिल्में.

शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी स्टारर रोमांटिक-ड्रामा फिल्म कुछ-कुछ होता है एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जो कि करण जौहर की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है. इस फिल्म से करण जौहर ने बतौर निर्देशक फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. यह दूसरी बार था जब करण जौहर ने शाहरुख और काजोल की जोड़ी के साथ काम किया था. इससे पहले वह फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995) में काम कर चुके हैं. आज 16 अक्टूबर को करण जौहर ने फिल्म कुछ-कुछ होता है के 27 साल पूरे होने पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में करण ने फिल्म के सेट से कुछ अनदेखी तस्वीरें या कहें बीटीएस तस्वीरें भी शेयर की हैं. बता दें, 16 अक्टूबर 1998 को रिलीज हुई फिल्म कुछ-कुछ होता है ने वर्ल्डवाइड 90 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. फिल्म में सलमान खान का कैमियो था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी थी.

दिल तो पागल है - प्योर लव स्टोरी फिल्म

30 अक्टूबर 1997 को रिलीज हुई फिल्म दिल तो पागल है में शाहरुख खान ने राहुल नाम का रोल किया था. इस फिल्म में वह एक डांस ग्रुप के मेंबर हैं, जिसमें निशा (करिश्मा कपूर ) भी शामिल हैं. वहीं, फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है, जिन्होंने पूजा का रोल किया था. फिल्म में निशा तो राहुल से प्यार करती है, लेकिन राहुल को पूजा से पहली नजर में प्यार हो जाता है. राहुल और पूजा कभी मिले नहीं हैं, लेकिन पूजा और राहुल कभी मिले नहीं, और दोनों ही उस धुन के प्यार में डूबे हैं, जो दोनों ही गुनगुनाते रहते हैं. आखिर में एक इवेंट के लिए राहुल पूजा को बुलाता है और धीरे-धीरे दोनों में बातचीत होती है, लेकिन दोनों को अभी भी यह नहीं मालूम कि यह धुन जो गुनगुनाते हैं, ये वो दोनों ही हैं. आखिर में जब इसका राज खुलता है, तो अजय (अक्षय कुमार) से पूजा की शादी तय हो जाती है, लेकिन अजय को जब राहुल की आंखों में पूजा के लिए प्यार दिखता है तो वह पूजा को उसे सौंप देता है. फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था. फिल्म के सभी गाने आज भी सुने जाते हैं.

कल हो ना हो- सच्चे प्यार की कहानी (2003)

आखिर में बात करेंगे फिल्म कल हो ना हो की. फिल्म की कहानी बहुत ही इमोशनल है. कहानी है अमन माथुर की, जिसे अपनी पड़ोसन नैना कैथरीन कपूर से प्यार हो जाता है. अपनी ही दुनिया में खोई रहने वाली और घर में सबका ख्याल रखने वाली नैना खुद पर कभी ध्यान नहीं दे पाती है. तभी उसकी जिंदगी में अमन की एंट्री होती है. अमन और नैना एक-दूजे को प्यार करने लग जाते हैं, लेकिन कभी एक-दूजे से जिक्र नहीं कर पाते. अमन, नैना से अपने प्यार का इजहार करता इससे पहले उसे पता चल जाता है कि वह कुछ दिनों का ही मेहमान है.

दरअसल, अमन को कैंसर हो जाता है और अब वह बस कुछ ही दिन जी सकेगा. ऐसे में अमन, नैना की जिंदगी को आबाद करने के लिए रोहित (सैफ अली खान) को उसकी जिंदगी में लाता है, जो मन ही मन नैना को चाहता है. हालांकि, नैना को तो अमन से प्यार है. मगर कह नहीं पाती है. जब नैना को पता चलता है कि अमन भी उससे प्यार करता है और कैंसर से कुछ दिनों में मरने वाला है, तो उसकी जिंदगी एकदम से थम जाती है और उसके मन में अमन के लिए और भी ज्यादा प्यार बढ़ जाता है. अंत में अमन, नैना और रोहित की शादी करवाकर दम तोड़ देता है.

वीर जारा - प्यार में समर्पण की कहानी

यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म वीर जारा में हिंदुस्तान-पाकिस्तान के दो नौजवान के बीच लव-स्टोरी की कहानी दिखाई है. वीर प्रताप सिंह (शाहरुख खान) और जारा हयात खान (प्रीति जिंटा) के सीमापार की प्रेम कहानी है. जारा की बेबे (जोहरा सहगल) का सपना था कि मरने के बाद उनकी अस्थियां उनके गांव (पंजाब में कहीं) की नदी में बहाई जाए. अपनी बेबे का सपना पूरा करने के लिए जारा चुपचाप अस्थियां लेकर पंजाब के लिए निकलती हैं और बीच में उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है, बस खाई में जा गिरती है. स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह राहत बचाव कार्य टीम का हिस्सा बनकर वहां पहुंचता है, जहां जारा उसे घायल अवस्था में मिलती है. वीर, जारा को देखते ही उसे दिल दे बैठता है. वीर को जारा सारी बात बताती है और वीर अस्थियां विसर्जन में उसकी मदद करता है.