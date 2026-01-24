ETV Bharat / entertainment

'पठान' के 3 साल: दीपिका पादुकोण का आइकॉनिक और फायर 'बेशरम रंग' आज भी ट्रैक में टॉप पर

हैदराबाद: शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान कल 25 जनवरी को अपने 3 साल पूरे करने जा रही है. ऐसे में 2023 में रिलीज हुआ पठान का गाना ‘बेशरम रंग’, जिसमें दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान नजर आए, रिलीज के साथ ही एक सनसनी बन गया और तीन साल बाद भी इसकी चमक जरा भी फीकी नहीं पड़ी. बहुत कम गाने ऐसे होते हैं जो रिलीज के समय चार्ट्स पर छा जाएं और वर्षों तक अपनी पकड़ बनाए रखें. साल की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली पठान के एल्बम का पहला सिंगल, यशराज फिल्म्स म्यूजिक के तहत रिलीज हुआ बेशरम रंग, दर्शकों के सामने दीपिका पादुकोण को उनके सबसे ग्लैमरस अवतार में लेकर आए. एक ऐसी दिवा, जिसने स्क्रीन पर आग लगा दी और बीते दो दशकों के सबसे आइकॉनिक ट्रैक्स की क्वीन के रूप में अपनी बादशाहत एक बार फिर साबित की.

ऊर्जावान और कैची म्यूजिक, लाजवाब लोकेशन्स पर फिल्माए गए शानदार विज़ुअल्स और शाहरुख खान–दीपिका पादुकोण की जबरदस्त केमिस्ट्री इन सबने मिलकर स्टाइल, स्केल और स्टार पावर का परफेक्ट मेल रचा. यही वजह है कि यह गाना देखते ही देखते पार्टी एंथम बन गया और एक ऐसा पॉप-कल्चर मोमेंट बना, जो समय के साथ भी फीका नहीं पड़ा.

पठान के 3 साल पूरे होने पर यह कहना गलत नहीं होगा कि ‘बेशरम रंग’ में दीपिका पादुकोण अपने सबसे सिजलिंग अवतार में नजर आईं. समुद्र किनारे फिल्माए गए उनके दमदार लुक्स आत्मविश्वास, ताकत और एक सहज रॉयल ऑरा बिखेरते हैं. गाने को और ऊंचाई दी उनकी बोल्ड लेकिन बेहद खूबसूरत डांस मूव्स ने, जिन्हें कोरियोग्राफ किया वैभवी मर्चेंट ने. स्पेन के मल्लोर्का, कादिज और जेरेज जैसी शानदार लोकेशन्स पर शूट हुआ हर फ्रेम एक विज़ुअल ट्रीट बन गया.