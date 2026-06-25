20 साल आगे की होगी '3 इडियट्स' के सीक्वल की कहानी, डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने किया खुलासा
राजकुमार हिरानी जल्द ही 'प्रीतम एंड पेड्रो' के साथ ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, जिसका काफी समय से इंतजार है
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 25, 2026 at 3:18 PM IST
हैदराबाद: राजकुमार हिरानी भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री की कुछ सबसे पसंदीदा फिल्में दी हैं, जो आगे चलकर टाइमलेस क्लासिक्स बन गईं. उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक, '3 इडियट्स', भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, जो न केवल अपनी दमदार कहानी और यादगार परफॉर्मेंस के लिए बल्कि अपने पावरफुल मैसेज और हर पीढ़ी के दर्शकों के दिलों को छू लेने के अंदाज के लिए जानी जाती है.
हाल ही में, मेकर्स ने इस फिल्म के सीक्वल की घोषणा की है, जिसमें टाइमलाइन में एक बड़ा लीप (बदलाव) देखने को मिलेगा और साथ ही वही पुराने पसंदीदा किरदार वापस लौटेंगे. डायरेक्टर ने हाल ही में खुलासा किया कि कैसे यह सीक्वल 20 साल बाद की कहानी दिखाता है, जिसमें वही किरदार होंगे और जहाँ से कहानी आगे बढ़ेगी.
राजकुमार हिरानी ने शेयर किया, 'ये सभी वही पुराने किरदार हैं; उनमें से हर एक वही कैरेक्टर है. यह एक टाइम लीप की तरह है, जैसे 'वे अब क्या कर रहे हैं?' यह 20 साल बाद की '3 इडियट्स' है, तो हुआ यह है कि ये किरदार अब बड़े हो गए हैं. वे अब कॉलेज में नहीं हैं, वे अपने-अपने प्रोफेशन (काम-धंधे) में हैं, शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, और अब हम देखते हैं कि उनकी जिंदगी में आगे क्या होता है.
'3 इडियट्स' में आमिर खान, आर. माधवन, शरमन जोशी, करीना कपूर खान, बोमन ईरानी और मोना सिंह सहित कई शानदार कलाकारों की टीम एक साथ आई थी. इस फिल्म ने अपनी दिल छू लेने वाली कहानी, कभी न भूलने वाली दोस्ती और एजुकेशन सिस्टम (शिक्षा व्यवस्था) पर एक गहरी सोच जगाने वाले अंदाज के जरिए दर्शकों के दिलों को छू लिया था.
यह फिल्म एक ग्लोबल फेनोमेनन (दुनिया भर में तहलका मचाने वाली) बनकर उभरी, जिसने दुनिया भर में ₹400 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, जबकि चीन में इसके शानदार प्रदर्शन ने 'अवतार' जैसी फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया, जिसने इसे अब तक की सबसे आइकॉनिक और प्रभावशाली भारतीय फिल्मों में शामिल कर दिया.
राजकुमार हिरानी जल्द ही 'प्रीतम एंड पेड्रो' के साथ ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, जिसका फैन्स को काफी समय से इंतजार है. इस सीरीज को जाने-माने डायरेक्टर अविनाश अरुण ने डायरेक्ट किया है, जबकि कहानी और प्रोडक्शन खुद राजकुमार हिरानी का है. यह पहली बार है जब हिरानी अपनी खास तरह की कहानियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं. 'प्रीतम एंड पेड्रो' 3 जुलाई से जियोहॉटस्टार पर देखी जा सकेगी.