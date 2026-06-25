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20 साल आगे की होगी '3 इडियट्स' के सीक्वल की कहानी, डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने किया खुलासा

'3 इडियट्स' के सीक्वल की कहानी ( ANI )

हैदराबाद: राजकुमार हिरानी भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री की कुछ सबसे पसंदीदा फिल्में दी हैं, जो आगे चलकर टाइमलेस क्लासिक्स बन गईं. उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक, '3 इडियट्स', भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, जो न केवल अपनी दमदार कहानी और यादगार परफॉर्मेंस के लिए बल्कि अपने पावरफुल मैसेज और हर पीढ़ी के दर्शकों के दिलों को छू लेने के अंदाज के लिए जानी जाती है. ​हाल ही में, मेकर्स ने इस फिल्म के सीक्वल की घोषणा की है, जिसमें टाइमलाइन में एक बड़ा लीप (बदलाव) देखने को मिलेगा और साथ ही वही पुराने पसंदीदा किरदार वापस लौटेंगे. डायरेक्टर ने हाल ही में खुलासा किया कि कैसे यह सीक्वल 20 साल बाद की कहानी दिखाता है, जिसमें वही किरदार होंगे और जहाँ से कहानी आगे बढ़ेगी. राजकुमार हिरानी ने शेयर किया, 'ये सभी वही पुराने किरदार हैं; उनमें से हर एक वही कैरेक्टर है. यह एक टाइम लीप की तरह है, जैसे 'वे अब क्या कर रहे हैं?' यह 20 साल बाद की '3 इडियट्स' है, तो हुआ यह है कि ये किरदार अब बड़े हो गए हैं. वे अब कॉलेज में नहीं हैं, वे अपने-अपने प्रोफेशन (काम-धंधे) में हैं, शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, और अब हम देखते हैं कि उनकी जिंदगी में आगे क्या होता है.