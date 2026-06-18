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'हम दिल दे चुके सनम' के 27 साल, 4 नेशनल अवार्डस सलमान-ऐश्वर्या की को हिट बनाती हैं ये 10 खास बातें

27 साल, अनगिनत यादें: ‘हम दिल दे चुके सनम’ आज भी क्यों है बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा रोमांटिक फिल्मों में से एक

27 Years of hum dil de chuke Sanam
हम दिल दे चुके सनम के 27 साल पूरे (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 11:14 AM IST

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हैदराबाद: सलमान खान और ऐश्वर्या राय स्टारर कल्ट क्लासिक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म हम दिल दे चुके सनम आज 18 जून को अपनी रिलीज के 27 साल पूरे कर चुकी है. रिलीज के 27 साल बाद भी संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म हम दिल दे चुके सनम भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा रोमांटिक फिल्मों में गिनी जाती है. सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन स्टारर इस फिल्म ने प्यार, त्याग, पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक दवाब को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा. आइए जानते हैं वे 10 वजहें जिनकी बदौलत यह आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाए हुए है.

1. संजय लीला भंसाली की अनोखी कहानी कहने की शैली

हम दिल दे चुके सनम ने भंसाली की उस अद्भुत क्षमता को सामने रखा, जिसमें वे भावनाओं, संगीत, संस्कृति और भव्य दृश्यात्मकता को एक प्रभावशाली कहानी में पिरो देते हैं. यह फिल्म शानदार सौंदर्य और मानवीय भावनाओं के बीच बेहतरीन संतुलन स्थापित करती है और भंसाली को एक विशिष्ट सिनेमाई पहचान दिलाती है.

2. एक कालजयी लव ट्रांयगल

नंदिनी, समीर और वनराज की भावनात्मक यात्रा बॉलीवुड की सबसे यादगार प्रेम कहानियों में से एक है. पारंपरिक प्रेम कहानी से आगे बढ़ते हुए फिल्म ने प्यार, दिल टूटने, त्याग और भावनात्मक परिपक्वता जैसे विषयों को संवेदनशीलता और गहराई के साथ पेश किया.

3. ऐश्वर्या राय बच्चन का करियर-परिभाषित अभिनय

नंदिनी के किरदार में ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने करियर के सबसे खास प्रदर्शनों में से एक दिया. एक बेफिक्र युवती से लेकर जीवन के कठिन भावनात्मक निर्णयों का सामना करने वाली महिला तक के सफर को उन्होंने बेहद प्रभावशाली ढंग से निभाया. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय ने नंदिनी को एक अविस्मरणीय किरदार बना दिया.

4. समीर के रूप में सलमान खान का यादगार प्रदर्शन

सलमान खान ने समीर के किरदार में आकर्षण, ऊर्जा और मासूमियत का ऐसा मिश्रण पेश किया कि यह किरदार उस दौर के सबसे प्रिय रोमांटिक पात्रों में शामिल हो गया. उनकी चंचलता और भावनात्मक गहराई ने समीर को दर्शकों की यादों में हमेशा के लिए बसा दिया.

5. वनराज के रूप में अजय देवगन का दमदार अभिनय

अजय देवगन ने वनराज के किरदार में गहरी संवेदनशीलता और गरिमा दिखाई. संयम, करुणा और निस्वार्थ प्रेम से भरे इस किरदार ने फिल्म को भावनात्मक रूप से और भी प्रभावशाली बना दिया. उनका अभिनय आज भी फिल्म की सबसे मजबूत विशेषताओं में गिना जाता है.

6. ऐसा संगीत जो सदाबहार बन गया

तड़प-तड़प, आंखों की गुस्ताखियां, चांद छिपा बादल में और ढोली तारों जैसे गीत आज भी बॉलीवुड संगीत की अमूल्य धरोहर माने जाते हैं और पीढ़ियों से दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं.

7. सांस्कृतिक सौंदर्य और भव्य दृश्यात्मकता

रंग-बिरंगी गुजराती परंपराओं, भव्य विवाह समारोहों, शानदार परिधानों और बारीकी से तैयार किए गए सेट्स ने भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया. फिल्म का हर फ्रेम भंसाली की छोटी-छोटी और आर्ट का सबूत है.

8. एक कल्ट क्लासिक जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया

जो फिल्म कभी एक बड़ी कमर्शियल सफलता थी, वह समय के साथ एक कल्ट क्लासिक बन गई. इसकी कहानी, संगीत और किरदारों ने इसे पीढ़ियों से परे पहुंचा दिया है. आज भी नई पीढ़ी के दर्शक इसे खोजते हैं और सराहते हैं.

9. पुरस्कारों से सम्मानित फिल्म

फिल्म को आलोचकों और दर्शकों दोनों का भरपूर प्यार मिला. इसे चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान और अनेक फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसने इसे अपने समय की सबसे चर्चित और सम्मानित फिल्मों में शामिल कर दिया. फिल्म को बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन, बेस्ट सिमैटोग्राफी और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन के लिए नेशनल अवार्ड मिला था.

10. भारतीय सिनेमा में अमिट विरासत

बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं, जो दशकों बाद भी सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक बनी रहती हैं. हम दिल दे चुके सनम अपने यादगार अभिनय, शानदार संगीत, भावनात्मक कहानी और सिनेमाई उत्कृष्टता के लिए आज भी याद की जाती है. भारतीय सिनेमा पर इसका प्रभाव इसकी कालजयी लोकप्रियता का प्रमाण है.

27 साल बाद भी हम दिल दे चुके सनम सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अविस्मरणीय सिनेमाई अनुभव है. शानदार अभिनय, सदाबहार संगीत और संजय लीला भंसाली के बेहतरीन निर्देशन के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती है और भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक विशेष स्थान रखती है.

इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाते हुए दर्शकों की उत्सुकता अब भंसाली की अगली महत्वाकांक्षी फिल्म लव एंड वॉर को लेकर भी लगातार बढ़ रही है, जो उनके शानदार करियर में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने का वादा करती है.

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