ETV Bharat / entertainment

'हम दिल दे चुके सनम' के 27 साल, 4 नेशनल अवार्डस सलमान-ऐश्वर्या की को हिट बनाती हैं ये 10 खास बातें

हम दिल दे चुके सनम के 27 साल पूरे ( Film Poster )

हैदराबाद: सलमान खान और ऐश्वर्या राय स्टारर कल्ट क्लासिक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म हम दिल दे चुके सनम आज 18 जून को अपनी रिलीज के 27 साल पूरे कर चुकी है. रिलीज के 27 साल बाद भी संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म हम दिल दे चुके सनम भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा रोमांटिक फिल्मों में गिनी जाती है. सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन स्टारर इस फिल्म ने प्यार, त्याग, पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक दवाब को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा. आइए जानते हैं वे 10 वजहें जिनकी बदौलत यह आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाए हुए है. 1. संजय लीला भंसाली की अनोखी कहानी कहने की शैली हम दिल दे चुके सनम ने भंसाली की उस अद्भुत क्षमता को सामने रखा, जिसमें वे भावनाओं, संगीत, संस्कृति और भव्य दृश्यात्मकता को एक प्रभावशाली कहानी में पिरो देते हैं. यह फिल्म शानदार सौंदर्य और मानवीय भावनाओं के बीच बेहतरीन संतुलन स्थापित करती है और भंसाली को एक विशिष्ट सिनेमाई पहचान दिलाती है. 2. एक कालजयी लव ट्रांयगल नंदिनी, समीर और वनराज की भावनात्मक यात्रा बॉलीवुड की सबसे यादगार प्रेम कहानियों में से एक है. पारंपरिक प्रेम कहानी से आगे बढ़ते हुए फिल्म ने प्यार, दिल टूटने, त्याग और भावनात्मक परिपक्वता जैसे विषयों को संवेदनशीलता और गहराई के साथ पेश किया. 3. ऐश्वर्या राय बच्चन का करियर-परिभाषित अभिनय नंदिनी के किरदार में ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने करियर के सबसे खास प्रदर्शनों में से एक दिया. एक बेफिक्र युवती से लेकर जीवन के कठिन भावनात्मक निर्णयों का सामना करने वाली महिला तक के सफर को उन्होंने बेहद प्रभावशाली ढंग से निभाया. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय ने नंदिनी को एक अविस्मरणीय किरदार बना दिया. 4. समीर के रूप में सलमान खान का यादगार प्रदर्शन सलमान खान ने समीर के किरदार में आकर्षण, ऊर्जा और मासूमियत का ऐसा मिश्रण पेश किया कि यह किरदार उस दौर के सबसे प्रिय रोमांटिक पात्रों में शामिल हो गया. उनकी चंचलता और भावनात्मक गहराई ने समीर को दर्शकों की यादों में हमेशा के लिए बसा दिया. 5. वनराज के रूप में अजय देवगन का दमदार अभिनय