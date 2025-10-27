अगर GEN Z देख ले 'मोहब्बतें' के ये 5 रोमांटिक-लव सॉन्ग, पता चल जाएगा असली मोहब्बत क्या होती है

ETV Bharat / entertainment

जेन जी को शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म मोहब्बतें के ये गाने के सुनने के बाद प्यार का अलग ही एहसास होगा.

25 Years of Mohabbatein
मोहब्बतें फिल्म के गाने (POSTERS)
October 27, 2025

हैदराबाद: शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय स्टारर म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें ना सिर्फ अपनी प्यार की अधूरी दास्तां वाली कहानी से बल्कि अपने दर्द भरे, रोमांटिक और लव सॉन्ग से भी हिट हुई थी. मोहब्बतें एक फुल एंटरटेनिंग फिल्म है, जिसने शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री में ऊंचा मुकाम हासिल कराया था. आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म मोहब्बतें में जतिन-ललित ने अपने संगीत से मजा बांध दिया था. गीतकार आनंद बक्शी के लिखे फिल्म के सभी गाने आज भी प्यार की अलग लो जलाते हैं. जेन जी को फिल्म मोहब्बतें के इन गानों से प्यार हो जाएगा.

आंखें खुली हो या बंद

शाहरुख खान और उनके स्टूडेंट्स पर गुरुकुल में फिल्माया गया यह गाना फिल्म का सबसे पॉपुलर सॉन्ग है. इसमें शाहरुख खान ने हेलन के साथ बहुत ही शादनर है. इस गाने को लता मंगेशकर, उदित नारायण, उद्भव, मनोहर शेट्टी, ईशान, श्वेता पंडित, सोनाली भताव्देकर, प्रिता मजूमदार और शाहरुख खान ने अपनी आवाज दी थी.

हमको हमीसे चुरा लो

फिल्म मोहब्बतें का यह सबसे रोमांटिक और हिट गाना है. इस गाने में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के बीच प्यार की सबसे खूबसूरती तस्वीरें दिखाई गई हैं. इस गाने को सिर्फ लता मंगेशकर और उदित नारायण ने गाया था

चलते-चलते यूं ही

फिल्म के तीन हीरो जुगल हंसराज, उदय चोपड़ा और जिमी शेरगिल पर फिल्माया गया ये गाना प्यार के प्रति उनकी बेताबी को दिखाता है. इस गाने को उद्भव, मनोहर शेट्टी, ईशान, श्वेता पंडित, सोनाली भताव्देकर और प्रिता मजूमदार ने आवाज दी है.

सोनी-सोनी अंखियों वाली

फिल्म मोहब्बतें का यह होली पार्टी थीम सॉन्ग हैं, जिसमें शाहरुख खान अपने छात्रों के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं. इस गाने में होली सेलिब्रेशन दिखाया है, जिसमें ऐश्वर्या राय की भी एंट्री होती है. इसे उदित नारायण, जसपिंदर नरुला, उद्भव, मनोहर शेट्टी, ईशान, श्वेता पंडित, सोनाली भताव्देकर और प्रिता मजूमदार ने मिलकर गाया है.

पैरों में बंधन है

फिल्म मोहब्बतें का यह सबसे इमोशनल सॉन्ग है, इसमें शाहरुख खान के तीनों खास छात्र और उनके प्यार की कहानियों के बारे में बताया जा रहा है. यह खाना काफी एंटरटेनिंग भी है. इसे उद्भव, मनोहर शेट्टी, ईशान, श्वेता पंडित, सोनाली भताव्देकर और प्रिता मजूमदार ने मिलकर गाया है.

