'मोहब्बतें' के सेट पर अमिताभ बच्चन करते थे शाहरुख खान का इंतजार, डायरेक्टर से की शिकायत, तो मिला था ये जवाब

उस दौर में शाहरुख खान का सिक्का चल रहा था. लेकिन क्या आपको मालूम है फिल्म में अमिताभ बच्चन को कास्ट नहीं किया गया था.

25 Years of Mohabbatein
'मोहब्बतें' के 25 साल पूरे (Film Posters)
Published : October 27, 2025 at 2:06 PM IST

हैदराबाद: अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय स्टार म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म मोहब्बतें ने आज 27 अक्टूबर को अपनी रिलीज के 25 साल पूरे कर लिए हैं. आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म से कई नए चेहरे नजर थे, जिसमे जिमी शेरगिल, उद चोपड़ा, जुगल हंसराज, शमिता शेट्टी, प्रीति झांगयानी और किम शर्मा का नाम शामिल हैं. सालस 2000 में रिलीज हुई यह फिल्म ना सिर्फ अमिताभ बच्चन के डूबते करियर के लिए वरदान साबित हुई थी. वहीं, उस दौर में शाहरुख खान का सिक्का चल रहा था. लेकिन क्या आपको मालूम है इस फिल्म में पहले अमिताभ बच्चन को कास्ट नहीं किया गया था.

  • फिल्म मोहब्बतें की खास बातें

अमिताभ बच्चन की खुली थी किस्मत

बता दें, अमिताभ पूरी तरह से बॉलीवुड में फ्लॉप हो चुके थे. उनका फिल्म प्रोडक्शन हाउस अमिताब बच्चन प्राइवेट लिमिटेड फ्लॉप हो चुका था और बिग बी दिवालिया हो गए थे. इस दौरान बिग बी ने यश चोपड़ा से एक फिल्म के लिए रिक्वेस्ट की, जिससे कि वह अपने ऊपर चढ़े कर्ज को उतार सकें. यश चोपड़ा ने फिल्म में गुरुकुल के प्रिंसिपल के लिए पहले बोमन ईरानी को चुना था और फिर अपने पिता की कहने पर अमिताभ बच्चन को यह रोल दिया था.

शाहरुख खान ने फिल्म मोहब्बतें को बिना पढ़े ही साइन कर लिया था. उनके रोल का नाम राज आर्यन मल्होत्रा था, जो उनके बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर्ड था.

फिल्म में शमिता से पहले काजोल और किम शर्मा से पहले करिश्मा कपूर को इस फिल्म में लिया गया था. वहीं, प्रीति झांगियानी से पहले इस रोल के लिए समीरा रेड्डी को चुना गया था, लेकिन एक्ट्रेस ने फिल्म करने मना कर दिया था.

वहीं, फिल्म में श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती का भी कैमियो होने वाला था.

फिल्म ट्रेलर में ऐश्वर्या राय का चेहरा नहीं दिखाया गया था, क्योंकि दर्शक अनुमान लगा रहे थे कि यह एक्ट्रेस या तो काजोल होगी या फिर माधुरी दीक्षित.

फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी.

फिल्म की रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय का रोल सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ाया गया था.

फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के बाद आदित्य चोपड़ा के साथ शाहरुख खान की ये दूसरी फिल्म थी.

इस फिल्म से जिमी शेरगिल को छोड़कर उदय चोपड़ा, जुगल हंसराज, प्रीति झांगियानी, किम शर्मा और शमिता शेट्टी ने डेब्यू किया था.

मोहब्बतें का बजट 13 से 18 करोड़ रुपये था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ रुपये का धमाकेदार कलेक्शन किया था.

जब अमिताभ बच्चन को मिला जवाब

बता दें, फिल्म मोहब्बतें के सेट पर आदित्य चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के बीच कहासुनी हो गई थी. दरअसल, अमिताभ बच्चन फिल्म के सेट पर टाइम से पहुंच गए थे और शाहरुख खान का इंतजार किया जा रहा था, जब अमिताभ ने आदित्य चोपड़ा से इसकी शिकायत की तो उन्हें डायरेक्टर से जवाब मिला कि इस फिल्म के हीरो शाहरुख खान हैं और आपको उनके लिए इंतजार करना पड़ेगा. आदित्य ने आगे कहा, मैंने आपको पिता के कहने पर फिल्म में लिया है, फिल्म में बोमन ईरानी को लेना चाहता था'.

