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'गदर' और 'लगान' के 25 साल: 2001 की 5 सबसे कमाऊ फिल्में, सनी-आमिर नहीं इस सुपरस्टार ने किया था बॉक्स ऑफिस राज

'गदर' और 'लगान' के 25 साल ( POSTERS )

हैदराबाद: साल 2001 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक शानदार साल रहा था. 2001 में बॉलीवुड से कई फिल्में रिलीज हुईं और कई एक्टर्स ने डेब्यू भी किया था. वहीं, नई सदी में रिलीज हुई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड बनाए और तोड़े भी थे. 2001 में बॉलीवुड ने कुछ ऐसी चुनिंदा फिल्में दी थी, जो आज भी हिंदी सिनेमा की साख को बचाने काम करती हैं. यह मानों कि साल 2001 बॉलीवुड के लिए गोल्डन ईयर साबित हुआ था. 2001 में सनी देओल की गदर: एक प्रेमकथा और आमिर खान की लगान ने बॉलीवुड को अर्श का सफर कराया था. गदर और लगान हिंदी सिनेमा में अमर हो चुकी फिल्में हैं, लेकिन 2001 में ही रिलीज हुई इस फिल्म ने दोनों ही फिल्मों की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और साल 2001 की सबसे कमाऊ फिल्म साबित हुई थी. गदर और लगान में बॉक्स ऑफिस क्लैश 15 जून 2001 को सिनेमाघरों में आमने-सामने आईं लगान और गदर दोनों ने ही दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जमकर दम भर रही थी. एक तरफ दर्शक आमिर खान की अंग्रेंजों को टक्कर देने वाली फिल्म लगान को देखकर दर्शक जोश में घूम रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सनी देओल ने तारा सिंह बनकर पूरा पाकिस्तान हिला डाला था. दोनों ही फिल्मों का क्रेज चरम पर था. दोनों ही फिल्में के गाने चार्टबस्टर लिस्ट में टॉप पर थे. दोनों ही फिल्मों की हीरोइन (लगान में ग्रेसी सिंह और गदर में अमीषा पटेल) दर्शकों के दिलों पर छा रही थीं, लेकिन कमाई के मामले में सनी देओल की गदर ने लगान को पछाड़ दिया था. जहां लगान ने सिर्फ 65.97 करोड़ रुपये तो वहीं, गदर ने 133.13 करोड़ रुपये कमाकर बॉक्स ऑफिस हिला डाला था. सनी देओल और आमिर खान पर भारी पड़ा था ये सुपरस्टार