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'दिल चाहता है' के 25 साल पूरे, मेकर्स ने ऐसे मनाया जश्न, टैलेंटेड लोगों को दे रहे ये बड़ा मौका

पिछले ढाई दशकों में, इस प्रोडक्शन हाउस ने ऐसी कई कहानियाँ पेश की हैं, जो दर्शकों के दिलों के करीब रही हैं, लेकिन इस सब की असली शुरुआत इसी सदाबहार क्लासिक फिल्म से हुई थी.

आज 10 अगस्त को इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने अपने शानदार 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर मेकर्स भी जश्न मना रहे हैं. अपनी खास पहचान के अलावा, यह फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक खास जगह रखती है क्योंकि यह एक्सेल एंटरटेनमेंट की पहली बड़ी फिल्म थी.

हैदराबाद: आमिर खान, अक्षय खन्ना और सैफ अली खान स्टारर दोस्ती पर आधारित साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल चाहता है' ने शहरी दोस्ती, प्यार और बड़े होने के सफर को एक नए और असल अंदाज में दिखाकर मॉडर्न इंडियन सिनेमा का नजरिया पूरी तरह बदल दिया था. फरहान अख्तर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में तीन सबसे अच्छे दोस्तों—आकाश (आमिर खान), समीर (सैफ अली खान) और सिड (अक्षय खन्ना) के बीच के गहरे रिश्ते को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया था. इन किरदारों को आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना ने शानदार तरीके से निभाया था.

25 साल के इस बड़े पड़ाव का जश्न मनाते हुए, मेकर्स ने अपने फैन्स के लिए आभार जताते हुए एक दिल को छू लेने वाला नोट शेयर किया और उस समय को याद किया जब सब कुछ शुरू हुआ था, "25 साल पहले, हमने #DilChahtaHai के साथ अपना सफर शुरू किया था. इस सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया'. यह इस बात की एक खूबसूरत याद दिलाता है कि कैसे दोस्ती पर बनी एक फिल्म ने कहानी कहने की ऐसी परंपरा शुरू की, जो आज भी फल-फूल रही है.

क्या है दिल चाहता है की कहानी?

दिल चाहता है कॉलेज पूरा कर चुके तीन पक्के दोस्तों आकाश, समीर और सिद्धार्थ की कहानी है, जिनका स्वभाव एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे समय के साथ उनकी दोस्ती में उतार-चढ़ाव आते हैं, वे प्यार को समझते हैं और बड़े होते हैं.

आकाश मल्होत्रा (आमिर खान) एक अमीर, लापरवाह और प्यार व शादी के विचार को बकवास मानने वाला किरदार है. सिद्धार्थ सिन्हा/सिड (अक्षय खन्ना) शांत, गंभीर, समझदार और एक महत्वाकांक्षी आर्टिस्ट है. वहीं, समीर मुलचंदानी (सैफ अली खान) सीधा-साधा, मजाकिया और हर वक्त किसी न किसी के प्यार में पड़ने को तैयार रहने वाला नौजवान है, जो फिल्म का सबसे दिलफेक किरदार है.

कॉलेज खत्म होने के बाद तीनों दोस्त मस्तीभरी गोवा ट्रिप पर जाते हैं, जो युवाओं के बीच बेहद पॉपुलर हुई थी. तीनों दोस्त अलग-अलग कारण से दूर चले जाते हैं और अपने पूराने दिनों को याद कर गम में डूबे रहते हैं. आखिर में जिदंगी की भागदौड़ से परेशान होकर तीनों मिलने का प्लान बनाते हैं और फिर जमकर अपनी दोस्ती की हसरत को पूरा करते हैं.