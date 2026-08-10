'दिल चाहता है' के 25 साल पूरे, दोस्ती के 10 उसूल सिखाती है आमिर-सैफ-अक्षय की ये फिल्म
25 साल बाद भी आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना स्टारर यह फिल्म उनके फैंस के बीच फेवरेट बनी हुई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 10, 2026 at 2:44 PM IST
हैदराबाद: जब 2001 में 'दिल चाहता है' रिलीज़ हुई, तो इसने बॉलीवुड में दोस्ती को दिखाने और उस निभाने का नजरिया बदल दिया. दोस्तों को ऐसे अटूट लोगों के रूप में दिखाने के बजाय जो हर काम साथ करते हैं, फिल्म ने कुछ ज्यादा ही रियल दिखाया. दोस्त एक-दूसरे से दूर हो सकते हैं, प्यार में पड़ सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, असहमत हो सकते हैं और फिर भी एक-दूसरे के लिए खास बने रहते हैं. आज 10 अगस्त को फिल्म के 25 साल पूरे होने पर, आइए जानते हैं दोस्ती के बारे में 'दिल चाहता है' ने किन बातों को बिल्कुल सही तरीके से दिखाया.
दोस्त अलग हो सकते हैं
आकाश, समीर और सिद्धार्थ फिल्म की शुरुआत में अटूट तिकड़ी के रूप में नजर आते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उनके जीवन अलग-अलग दिशाओं में मुड़ जाते हैं. फिल्म यह दर्शाती है कि अलग होने का मतलब यह नहीं है कि दोस्ती खत्म हो गई है.
हर दोस्त एक जैसा नहीं होता
तीनों दोस्तों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है. आकाश बेफिक्र और व्यंग्यपूर्ण है, समीर रोमांटिक और भावुक है, जबकि सिड शांत और अधिक परिपक्व है. उनके ये अंतर ही उनकी दोस्ती को खास बनाते हैं.
दोस्त आपस में लड़ भी सकते हैं
सच्ची दोस्ती में झगड़े होना आम बात है. आकाश और सिड के बीच हुए बड़े झगड़े से पता चलता है कि असहमति कितनी गहरी चोट पहुंचा सकती है, खासकर तब जब यह उन लोगों के बीच हो जो एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हों.
दोस्त आपको खुद बनने का साहस देते हैं
हर किरदार को अपना रास्ता चुनने की आजादी मिलती है. चाहे वह आकाश का बेफिक्र रवैया हो, समीर का रोमांटिक स्वभाव हो या सिड का कला के क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला, उनकी दोस्ती हर किसी को अपनी पहचान बनाने की जगह देती है.
प्यार दोस्ती को जटिल बना सकता है
रिश्ते दोस्तों के बीच संबंधों को बदल सकते हैं. तारा के लिए सिड की भावनाएं दर्शाती हैं कि कैसे प्यार, दिल टूटना और दोस्ती आपस में गहराई से जुड़ सकते हैं.
कुछ दोस्ती दूरी के बावजूद कायम रहती हैं
यह फिल्म एक असहज सच्चाई को भी दर्शाती है. दोस्त हमेशा एक-दूसरे के जीवन में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हो सकते. फिर भी, दूरी सालों की साझा यादों को मिटा नहीं देती.
बड़े होने से दोस्ती में बदलाव आता है
तीनों दोस्तों में सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ यह नहीं है कि वे कहां जाते हैं या किससे प्यार करते हैं. बल्कि यह है कि वे कैसे मैच्योर होते हैं. दिल चाहता है यह दिखाती है कि बड़े होने से दोस्ती में बदलाव आ सकता है, लेकिन यह उसे पूरी तरह से खत्म नहीं करता.
सबसे अच्छे दोस्त आपको बचपन से जानते हैं
आकाश, समीर और सिड एक-दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं कि उन्हें एक-दूसरे के शर्मिंदगी भरे पल, असुरक्षाएं और गलतियां याद हैं. ऐसे लोगों का साथ होना सुकून देता है जो आपको वयस्क होने से पहले से जानते हों.
कभी-कभी, बस मौजूद
साथ रहना ही काफी होता है. शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि दोस्ती का मूल अर्थ साथ देना है. जब रिश्ते टूट जाते हैं, तो बड़े-बड़े भाषणों की हमेशा जरूरत नहीं होती. कभी-कभी, बस किसी के लिए मौजूद रहना ही काफी होता है.
आप अपना रास्ता वापस पा सकते हैं
लोग बदलते हैं, दोस्ती जटिल हो जाती है और साल बीत जाते हैं, लेकिन 'दिल चाहता है' हमें यह उम्मीद भरी सीख देता है कि अगर लोग एक-दूसरे को समझने को तैयार हों, तो सच्ची दोस्ती इन बदलावों के बावजूद कायम रह सकती है.