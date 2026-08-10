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'दिल चाहता है' के 25 साल पूरे, दोस्ती के 10 उसूल सिखाती है आमिर-सैफ-अक्षय की ये फिल्म

'दिल चाहता है' के 25 साल पूरे ( Poster )

हैदराबाद: जब 2001 में 'दिल चाहता है' रिलीज़ हुई, तो इसने बॉलीवुड में दोस्ती को दिखाने और उस निभाने का नजरिया बदल दिया. दोस्तों को ऐसे अटूट लोगों के रूप में दिखाने के बजाय जो हर काम साथ करते हैं, फिल्म ने कुछ ज्यादा ही रियल दिखाया. दोस्त एक-दूसरे से दूर हो सकते हैं, प्यार में पड़ सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, असहमत हो सकते हैं और फिर भी एक-दूसरे के लिए खास बने रहते हैं. आज 10 अगस्त को फिल्म के 25 साल पूरे होने पर, आइए जानते हैं दोस्ती के बारे में 'दिल चाहता है' ने किन बातों को बिल्कुल सही तरीके से दिखाया. दोस्त अलग हो सकते हैं

आकाश, समीर और सिद्धार्थ फिल्म की शुरुआत में अटूट तिकड़ी के रूप में नजर आते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उनके जीवन अलग-अलग दिशाओं में मुड़ जाते हैं. फिल्म यह दर्शाती है कि अलग होने का मतलब यह नहीं है कि दोस्ती खत्म हो गई है. हर दोस्त एक जैसा नहीं होता

तीनों दोस्तों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है. आकाश बेफिक्र और व्यंग्यपूर्ण है, समीर रोमांटिक और भावुक है, जबकि सिड शांत और अधिक परिपक्व है. उनके ये अंतर ही उनकी दोस्ती को खास बनाते हैं. दोस्त आपस में लड़ भी सकते हैं

सच्ची दोस्ती में झगड़े होना आम बात है. आकाश और सिड के बीच हुए बड़े झगड़े से पता चलता है कि असहमति कितनी गहरी चोट पहुंचा सकती है, खासकर तब जब यह उन लोगों के बीच हो जो एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हों. दोस्त आपको खुद बनने का साहस देते हैं

हर किरदार को अपना रास्ता चुनने की आजादी मिलती है. चाहे वह आकाश का बेफिक्र रवैया हो, समीर का रोमांटिक स्वभाव हो या सिड का कला के क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला, उनकी दोस्ती हर किसी को अपनी पहचान बनाने की जगह देती है.