ETV Bharat / entertainment

'कभी खुशी कभी गम' के 24 साल: काजोल का सभी अंजलि के लिए खास मैसेज- राहुल कहीं न कहीं तो है, लेकिन...

'अंजलि' सिर्फ एक किरदार नहीं था जिसे काजोल ने निभाया था, वह एक ऐसा किरदार था जिसमें काजोल पूरी तरह से ढल गई थीं. फिल्म की 24वीं सालगिरह पर, काजोल ने इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने सभी अंजलियों को याद किया.

आज, 14 दिसंबर को, जब कभी खुशी कभी गम 24 साल पूरे कर रही है, तो इस फिल्म को याद करना, काजोल के 'अंजलि शर्मा रायचंद' के किरदार को सेलिब्रेट किए बिना अधूरा है, यह एक ऐसा किरदार है जो आज भी हर पीढ़ी के लोगों को पसंद आता है.

मुंबई: 'कभी खुशी कभी गम' 24 साल पहले आज ही के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फैमिली ड्रामा को दर्शकों ने खूब प्यार दिया. चूंकि, बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक 'कभी खुशी कभी गम' ने रविवार को अपनी रिलीज के 24 साल पूरे कर लिए है, इसलिए इस खास मौके को फिल्म की 'अंजलि' उर्फ काजोल ने खास अंदाज में सेलिब्रेट किया है. उन्होंने सभी अंजलियों के लिए एक खास मैसेज शेयर किया है. वहीं, फिल्म मेकर करण जौहर ने भी इसका जश्न मनाया है.

काजोल ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'सभी अंजलियों, ऐसे ही बिंदास और प्राउड रहो. राहुल कहीं न कहीं तो है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से उसे देर हो सकती है. कभी खुशी कभी गम 24 साल.'

काजोल ने अपने पोस्ट में फिल्म की अंजलि की एक तस्वीर और फिल्म की पूरी कास्ट की फोटो शामिल की हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और करीना कपूर एक-दूसरे को गले लगाए हुए दिख रहे हैं.

वहीं, करण जौहर ने भी 'कभी खुशी कभी गम' के 24 साल पूरे होने का जश्न मनाया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक शानदार क्लिप साझा किया है और कैप्शन में लिखा है, 'इतने सालों बाद भी यह हर किसी को परिवार, प्यार, ढेर सारी खुशी और थोड़ा गम का एहसास कराता रहता है. 'कभी खुशी कभी गम' के 24 साल का जश्न.'

धर्मा बैनर के तहत यश जौहर की प्रोड्यूस की गई फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' एक अमीर भारतीय परिवार की कहानी है, जो तब अलग हो जाता है जब उनके गोद लिए हुए बेटे राहुल (शाहरुख खान) को उसके पिता कम सामाजिक-आर्थिक स्टेटस वाली लड़की से शादी करने के लिए घर से निकाल देते हैं. सालों की जुदाई तब खत्म होती है जब छोटा बेटा रोहन (ऋतिक रोशन) परिवार को फिर से एक साथ लाने की कोशिश करता है.

कभी खुशी कभी गम में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, रितिक रोशन और करीना कपूर जैसे कलाकारों की शानदार टोली थी और रानी मुखर्जी की विशेष उपस्थिति थी.