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'लक्ष्य' के 22 साल पूरे: ऋतिक रोशन और प्रिटी जिंटा की यादगार फिल्म का मेकर्स ने ऐसे मनाया जश्न

'लक्ष्य' के 22 साल पूरे ( POSTER )

हैदराबाद: रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' ने भारत के लीडिंग प्रोडक्शन हाउसेस में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जिसने सालों से अलग-अलग जॉनर में कई आइकॉनिक और यादगार फिल्में दी हैं. उनकी सबसे शानदार क्लासिक फिल्मों में से एक है 'लक्ष्य', जिसमें ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा लीड रोल में नजर आए थे और यह फिल्म आज ही के दिन 22 साल पहले रिलीज हुई थी. ​फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने खुद की पहचान, दृढ़ संकल्प और जिंदगी के मकसद की एक इंस्पायरिंग कहानी से लोगों का दिल जीत लिया था, जिसका दर्शकों पर एक गहरा और कभी न भूलने वाला असर पड़ा. जैसे ही 'लक्ष्य' ने अपने शानदार 22 साल पूरे किए, एक्सेल एंटरटेनमेंट ने सोशल मीडिया पर फिल्म की एक यादगार क्लिप शेयर करके इस खास मौके को सेलिब्रेट किया और साथ ही एक बेहद प्यारा कैप्शन भी लिखा. मेकर्स ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, “हर एक रुकावट उसे उसके लक्ष्य के और करीब लेकर आई.