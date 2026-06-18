'लक्ष्य' के 22 साल पूरे: ऋतिक रोशन और प्रिटी जिंटा की यादगार फिल्म का मेकर्स ने ऐसे मनाया जश्न
'लक्ष्य' में ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा, अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी, ओम पुरी और सुशांत सिंह जैसे शानदार कलाकारों की फौज थी
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 18, 2026 at 5:12 PM IST
हैदराबाद: रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' ने भारत के लीडिंग प्रोडक्शन हाउसेस में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जिसने सालों से अलग-अलग जॉनर में कई आइकॉनिक और यादगार फिल्में दी हैं. उनकी सबसे शानदार क्लासिक फिल्मों में से एक है 'लक्ष्य', जिसमें ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा लीड रोल में नजर आए थे और यह फिल्म आज ही के दिन 22 साल पहले रिलीज हुई थी.
फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने खुद की पहचान, दृढ़ संकल्प और जिंदगी के मकसद की एक इंस्पायरिंग कहानी से लोगों का दिल जीत लिया था, जिसका दर्शकों पर एक गहरा और कभी न भूलने वाला असर पड़ा. जैसे ही 'लक्ष्य' ने अपने शानदार 22 साल पूरे किए, एक्सेल एंटरटेनमेंट ने सोशल मीडिया पर फिल्म की एक यादगार क्लिप शेयर करके इस खास मौके को सेलिब्रेट किया और साथ ही एक बेहद प्यारा कैप्शन भी लिखा.
मेकर्स ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, “हर एक रुकावट उसे उसके लक्ष्य के और करीब लेकर आई.
'लक्ष्य' में ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा, अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी, ओम पुरी और सुशांत सिंह जैसे शानदार कलाकारों की फौज थी. यह फिल्म एक ऐसे दिशाहीन नौजवान की इंस्पायरिंग कहानी बताती है, जो आगे चलकर एक बहादुर आर्मी ऑफिसर बनता है.
वहीं उसकी मंगेतर (जो एक मजबूत इरादों वाली जर्नलिस्ट है) कारगिल युद्ध के दौरान फ्रंटलाइन से रिपोर्टिंग करती है. देशभक्ति, इमोशन और पर्सनल ग्रोथ के बेहतरीन तालमेल की वजह से 'लक्ष्य' को सालों में एक कल्ट स्टेटस मिला है.
शंकर-अहसान-लॉय द्वारा तैयार किया गया और जावेद अख्तर द्वारा लिखा गया इसका यादगार म्यूजिक आज भी दर्शकों के दिलों के बेहद करीब है. इस फिल्म को आलोचकों ने खूब सराहा था और उस वक्त ऋतिक रोशन की फिल्म देखने के लिए थिएटर के बाहर लंबी लाइनें लगी रहती थीं.
ऋतिक रोशन के वर्क फ्रंट की बात करें तो, पिछली बार उन्हें फिल्म वॉर 2 में देखा गया था. फिल्म में उनके साथ साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर भी थे. यशराज बैनर तले बनी यह स्पाई यूनिवर्स की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल साबित हुई. फिलहाल ऋतिक रोशन फिल्म कृष 4 से बार-बार चर्चा में आ रहे हैं. वहीं, बीते दिन रिलीज हुआ आलिया भट्ट और शरवरी वॉघ स्टारर वुमन लेड स्पाई फिल्म ऐल्फा में उनका कैमियो नजर आया है, जिसने दर्शकों की बेचैनी को बड़ा दिया है.