क्यों कहा जा रहा 2025 'अक्षय खन्ना का साल'?, 'गदर 2' के एक्टर ने फैंस से पूछा सवाल- तो घोषित कर दिया जाए?

सोशल मीडिया बज उनका किरदार खतरा, आकर्षण और प्योर पावर है, और दर्शक इसके बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ऑडियंस के रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. फैंस ने उनके ऑरा को 'शानदार' बताया और शेयर किया कि उन्होंने हर सीन को बहुत आसानी से निभाया. एक पल जो वायरल हो गया है, वह है 'वूऊऊ' वाला सीन, जहां वह एक टेंशन वाले सीक्वेंस के बाद कैजुअली एक डायलॉग बोलते हैं, जिससे फैंस हैरान रह गए.

रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर की डायरेक्टेड फिल्म धुरंधर फैंस के दिल को छू गई है. लेकिन इस स्पाई थ्रिलर का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज अक्षय खन्ना हैं, जिन्होंने रहमान डकैत का किरदार निभाया है, जो एक पाकिस्तानी क्राइम लॉर्ड और पॉलिटिशियन है.

'गदर 2' के एक्टर उत्कर्ष शर्मा ने भी 2025 अक्षय खन्ना का साल बताया है. उत्कर्ष ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, 'क्या हम 2025 को अक्षय खन्ना सर का साल घोषित कर सकते हैं? छावा में अविश्वसनीय परफॉर्मेंस और फिर 'धुरंधर' में उन्होंने और भी कमाल कर दिया. क्या परफॉर्मेंस थी.'

हैदराबाद: अगर 2025 में कोई एक एक्टर थिएटर और सोशल मीडिया पर चर्चा में छाया हुआ है, तो वह अक्षय खन्ना हैं. धुरंधर में शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद, मूवी लवर्स 2025 को 'अक्षय खन्ना का साल' कह रहे हैं. धुरंधर में अक्षय ने रहमान डकैत की भूमिका को एक ऐसे खतरनाक रूप में अपनाया है जो बेहद नेचुरल सा लगता है. अक्षय के इस किरदार को देख फैंस उनकी वाहवाही करते नहीं थक रहे हैं.

आज बॉलीवुड में अक्षय खन्ना के अलग दिखने की एक वजह उनकी पर्सनैलिटी है. फैंस को यह पसंद है कि वह लाइमलाइट के पीछे नहीं भागते. एक एक्स हैंडल यूजर ने उनकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल सही तरीके से दिखाया.

उसने अपने पोस्ट में लिखा है, 'कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई पीआर मशीनरी नहीं, कोई एयरपोर्ट पैप वॉक नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, पॉपुलैरिटी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं, सालों तक गायब रहते हैं, 2025 में दो फिल्मों के साथ वापसी करते हैं, बिना किसी मेहनत के स्क्रीन पर छा जाते हैं और लीड एक्टर्स से लाइमलाइट छीन लेते हैं. अक्षय खन्ना: सबसे शांत लेकिन सबसे दमदार परफॉर्मर.'

एक यूजर ने लिखा है, 'क्षय खन्ना 2025 के छिपे हुए MVP हैं. छावा में औरंगजेब की इंटेंसिटी से लेकर धुरंधर में शानदार परफॉर्मेंस तक, उन्होंने अपने करियर की दो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी हैं. अब उन्हें कम नहीं आंका जाएगा.'

एक यूजर ने 'छावा' और 'धुरंधर' से अक्षय के किरदार का पोस्टर साझा करते हुए लिखा है, 'अक्षय खन्ना के लिए यह साल बहुत अच्छा रहा.साल की शुरुआत और अंत दोनों में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी.'

अक्षय खन्ना के टैलेंट के दीवाने हुए लोग

फिल्म में अक्षय खन्ना का एंट्री सीन है, जो एक अरबी गाने और एक स्टाइलिश डांस सीक्वेंस से होती है, फैंस ने उन्हें 'बेहद शानदार शो स्टीलर' कहा है. अक्षय खन्ना ने साबित कर दिया है कि दिल जीतने के लिए पब्लिसिटी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ टैलेंट ही काफी है.

छावा से धुरंधर तक, दो ऐसी जीत है, जिससे साल 2025 इस एक्टर के लिए ब्लॉकबस्टर साल बन गया है. उन्होंने विक्की कौशल के साथ मुगल बादशाह औरंगजेब का किरदार निभाते हुए छावा से शुरुआत की. इस परफॉर्मेंस को इसकी इंटेंसिटी और गहराई के लिए जबरदस्त तारीफ मिली.

रोमांटिक रोल हो, कॉमेडी हो, इंटेंस किरदार हो या ग्रे शेड्स, अक्षय खन्ना ने बड़े पर्दे पर सब कुछ कर के दिखा दिया है. दमदार स्क्रिप्ट चुनने से लेकर अपने किरदारों में पूरी तरह ढल जाने तक, उन्होंने सभी को बखूबू तरीके से निभाया है. और अब, 2025 में, फैंस ने इसे ऑफिशियल कर दिया है कि 'यह साल अक्षय खन्ना का है.'