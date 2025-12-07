क्यों कहा जा रहा 2025 'अक्षय खन्ना का साल'?, 'गदर 2' के एक्टर ने फैंस से पूछा सवाल- तो घोषित कर दिया जाए?
सोशल मीडिया पर पर बज चल रहा है कि 2025 'अक्षय खन्ना का साल' है. आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है चलिए जानते हैं...
Published : December 7, 2025 at 1:59 PM IST
हैदराबाद: अगर 2025 में कोई एक एक्टर थिएटर और सोशल मीडिया पर चर्चा में छाया हुआ है, तो वह अक्षय खन्ना हैं. धुरंधर में शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद, मूवी लवर्स 2025 को 'अक्षय खन्ना का साल' कह रहे हैं. धुरंधर में अक्षय ने रहमान डकैत की भूमिका को एक ऐसे खतरनाक रूप में अपनाया है जो बेहद नेचुरल सा लगता है. अक्षय के इस किरदार को देख फैंस उनकी वाहवाही करते नहीं थक रहे हैं.
'गदर 2' के एक्टर उत्कर्ष शर्मा ने भी 2025 अक्षय खन्ना का साल बताया है. उत्कर्ष ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, 'क्या हम 2025 को अक्षय खन्ना सर का साल घोषित कर सकते हैं? छावा में अविश्वसनीय परफॉर्मेंस और फिर 'धुरंधर' में उन्होंने और भी कमाल कर दिया. क्या परफॉर्मेंस थी.'
Can we just declare 2025 the year of Akshaye Khanna sir. Incredible in Chaava and then pushed the envelope further in #Dhurandhar. What a performance!🔥— Utkarsh Sharma (@iutkarsharma) December 6, 2025
रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर की डायरेक्टेड फिल्म धुरंधर फैंस के दिल को छू गई है. लेकिन इस स्पाई थ्रिलर का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज अक्षय खन्ना हैं, जिन्होंने रहमान डकैत का किरदार निभाया है, जो एक पाकिस्तानी क्राइम लॉर्ड और पॉलिटिशियन है.
सोशल मीडिया बज
उनका किरदार खतरा, आकर्षण और प्योर पावर है, और दर्शक इसके बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ऑडियंस के रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. फैंस ने उनके ऑरा को 'शानदार' बताया और शेयर किया कि उन्होंने हर सीन को बहुत आसानी से निभाया. एक पल जो वायरल हो गया है, वह है 'वूऊऊ' वाला सीन, जहां वह एक टेंशन वाले सीक्वेंस के बाद कैजुअली एक डायलॉग बोलते हैं, जिससे फैंस हैरान रह गए.
> No social media— PrinCe (@Prince8bx) December 6, 2025
> No PR machinery
> No airport pap walks
> No controversy bait
> No interviews for clout
> Disappears for years
> Returns with two films in 2025
> Effortlessly dominates the screen and steals the show from the lead actors
Akshaye Khanna: the quietest but… pic.twitter.com/8AwXXUMrEG
आज बॉलीवुड में अक्षय खन्ना के अलग दिखने की एक वजह उनकी पर्सनैलिटी है. फैंस को यह पसंद है कि वह लाइमलाइट के पीछे नहीं भागते. एक एक्स हैंडल यूजर ने उनकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल सही तरीके से दिखाया.
The ‘A’ in Akshaye Khanna stands for AURA. Terrific screen presence🔥 #Dhurandhar pic.twitter.com/DDU3kV3ck7— Kshamik (@Kshamik4) December 5, 2025
The ‘A’ in #AkshayeKhanna stands for AURA...🔥🔥🔥🔥— Filmi Guru (@TheFilmiGuru) December 7, 2025
2025 The Year of Akshaye Khanna ✅
February mein #Chhaava
December mein #Dhurandhar
Strong Screen Presence...Most Talented ‘NEPO KID’ 💯 pic.twitter.com/MqQzQ9Z7FJ
उसने अपने पोस्ट में लिखा है, 'कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई पीआर मशीनरी नहीं, कोई एयरपोर्ट पैप वॉक नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, पॉपुलैरिटी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं, सालों तक गायब रहते हैं, 2025 में दो फिल्मों के साथ वापसी करते हैं, बिना किसी मेहनत के स्क्रीन पर छा जाते हैं और लीड एक्टर्स से लाइमलाइट छीन लेते हैं. अक्षय खन्ना: सबसे शांत लेकिन सबसे दमदार परफॉर्मर.'
#AkshayeKhanna the hidden MVP of 2025.— Srijan (@LegendDhonii) December 5, 2025
From the intensity of Aurangzeb in #Chhaava to the sheer brilliance in #Dhurandhar, he’s delivered two career defining performances.
Underrated no more! 🔥. pic.twitter.com/xTcI0NLRVn
एक यूजर ने लिखा है, 'क्षय खन्ना 2025 के छिपे हुए MVP हैं. छावा में औरंगजेब की इंटेंसिटी से लेकर धुरंधर में शानदार परफॉर्मेंस तक, उन्होंने अपने करियर की दो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी हैं. अब उन्हें कम नहीं आंका जाएगा.'
Aurangzeb in #Chhaava— $@M (@SAMTHEBESTEST_) December 5, 2025
Rehmat in #Dhurandhar
Two power packed performances#AkshayeKhanna ruled 2025 pic.twitter.com/y5iLntATWK
एक यूजर ने 'छावा' और 'धुरंधर' से अक्षय के किरदार का पोस्टर साझा करते हुए लिखा है, 'अक्षय खन्ना के लिए यह साल बहुत अच्छा रहा.साल की शुरुआत और अंत दोनों में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी.'
What a great year for Akshay Khanna. Started the year and ended the year delivering solid performances. pic.twitter.com/8QzQZLBwWC— Harshhh! (@Harsh_humour) December 6, 2025
अक्षय खन्ना के टैलेंट के दीवाने हुए लोग
फिल्म में अक्षय खन्ना का एंट्री सीन है, जो एक अरबी गाने और एक स्टाइलिश डांस सीक्वेंस से होती है, फैंस ने उन्हें 'बेहद शानदार शो स्टीलर' कहा है. अक्षय खन्ना ने साबित कर दिया है कि दिल जीतने के लिए पब्लिसिटी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ टैलेंट ही काफी है.
छावा से धुरंधर तक, दो ऐसी जीत है, जिससे साल 2025 इस एक्टर के लिए ब्लॉकबस्टर साल बन गया है. उन्होंने विक्की कौशल के साथ मुगल बादशाह औरंगजेब का किरदार निभाते हुए छावा से शुरुआत की. इस परफॉर्मेंस को इसकी इंटेंसिटी और गहराई के लिए जबरदस्त तारीफ मिली.
रोमांटिक रोल हो, कॉमेडी हो, इंटेंस किरदार हो या ग्रे शेड्स, अक्षय खन्ना ने बड़े पर्दे पर सब कुछ कर के दिखा दिया है. दमदार स्क्रिप्ट चुनने से लेकर अपने किरदारों में पूरी तरह ढल जाने तक, उन्होंने सभी को बखूबू तरीके से निभाया है. और अब, 2025 में, फैंस ने इसे ऑफिशियल कर दिया है कि 'यह साल अक्षय खन्ना का है.'