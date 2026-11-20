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89 मिनट की वो खौफनाक फिल्म, बस एक चिंगारी और तबाह हुई पूरी दुनिया, सरेआम मौत का खेल देख अटक जाएंगी सांसें

द डार्केस्ट आवर ( Film Poster )

हैदराबाद: सिनेमा की दुनिया में हर जोनर की फिल्में बनती हैं और सिनेप्रेमी हर तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी फेवरेट लिस्ट में हॉरर, एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन और थ्रिलर फिल्में टॉप पर होती हैं. बात करेंगे आज से तकरीबन 15 साल पहले रिलीज हुई उस डरावनी और दिल को सहमा देने वाली फिल्म के बारे में, जिसका एक-एक सीन किसी की भी सांस अटका सकता है. कहानी शुरू होती है दो नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, जो काम के सिलसिले में मॉस्को निकलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक ही जिंदा लौटकर आ पाता है. एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया. पलक झपकते ही एक चिंगारी इंसान को राख में बदल देती है. चलिए जानते हैं इस खौफनाक सर्वाइवल फिल्म के बारे में...

बड़े धोखे से शुरू हुई कहानी

अमेरिका से दो नौजवान इंजीनियर शॉन (एमिल हिर्श) और बेन (मैक्स मिंगेला) एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बेचने के लिए मॉस्को निकल पड़ते हैं. दोनों के साथ बड़ा धोखा होता है, क्योंकि उनके बिजनेस पार्टनर स्काईलर (जोएल किन्नमन) ने एक नकली एप्लीकेशन बेच उनके आगे बढ़ने के रास्ते रोक दिए थे. इसके बाद शॉन और बेन निराश होकर एक नाइट क्लब चले जाते हैं. जहां उनकी मुलाकात नताली (ओलिविया थर्ल्बी) और ऐनी (रेचर टेलर) से होती है. फिर अचानक शुरू होता है मौत का ऐसा तांडव जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी. सरेआम मौत का खेल का देख सहम जाएगा दिल (INAGE/ Trailer Screen Grab) हमला अचानक हुआ था सभी क्लब में एन्जॉय कर ही रहे थे कि अचानक पूरे शहर की बिजली गुल हो जाती है. डरे-सहमे सभी बाहर निकलते हैं और उनकी नजर आसमान पर पड़ती है. आसमान से बिजली जैसी चिंगारियां धरती पर गिरकर सबकुछ तबाह कर रही थी. दिखाई ना देने वाली इन चिंगरारियों ने मौत का ऐसा नाच खेला, देखने वालों के होश उड़ गए. बस एक चिंगारी और तबाह हुई पूरी दुनिया (INAGE/ Trailer Screen Grab) फिर हुआ मौत का सरेआम खेल इस अदृश्य इलेक्ट्रिक एलियन अटैक से चारों तरफ अफरा-तफरी मच जाती है, लेकिन सबकी सांसें उस वक्त अटक जाती है, जब उन्हें दिखता है कि यह चिंगारी कैसे सेकंड के 100वें हिस्से में इंसान को राख बना रही है. इसके बाद घर, गली, चौराहे, सड़के और बड़ी-बड़ी इमारतों में बैठे लोग पलभर में राख का ढेर बनने लगे. कुछ ही पलों में इस इलेक्ट्रिक एलियन अटैक ने पूरी दुनिया में इंसानों को राख में बदला डाला. हमला अचानक हुआ था (INAGE/ Trailer Screen Grab)