89 मिनट की वो खौफनाक फिल्म, बस एक चिंगारी और तबाह हुई पूरी दुनिया, सरेआम मौत का खेल देख अटक जाएंगी सांसें
इस फिल्म में इंसान सेकंड के 100वें हिस्से में मौत के मुंह में समा जाता है और यह नजारा देखने के बाद होश उड़ जाएंगे.
Published : November 20, 2026 at 5:01 PM IST
हैदराबाद: सिनेमा की दुनिया में हर जोनर की फिल्में बनती हैं और सिनेप्रेमी हर तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी फेवरेट लिस्ट में हॉरर, एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन और थ्रिलर फिल्में टॉप पर होती हैं. बात करेंगे आज से तकरीबन 15 साल पहले रिलीज हुई उस डरावनी और दिल को सहमा देने वाली फिल्म के बारे में, जिसका एक-एक सीन किसी की भी सांस अटका सकता है. कहानी शुरू होती है दो नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, जो काम के सिलसिले में मॉस्को निकलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक ही जिंदा लौटकर आ पाता है. एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया. पलक झपकते ही एक चिंगारी इंसान को राख में बदल देती है. चलिए जानते हैं इस खौफनाक सर्वाइवल फिल्म के बारे में...
बड़े धोखे से शुरू हुई कहानी
अमेरिका से दो नौजवान इंजीनियर शॉन (एमिल हिर्श) और बेन (मैक्स मिंगेला) एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बेचने के लिए मॉस्को निकल पड़ते हैं. दोनों के साथ बड़ा धोखा होता है, क्योंकि उनके बिजनेस पार्टनर स्काईलर (जोएल किन्नमन) ने एक नकली एप्लीकेशन बेच उनके आगे बढ़ने के रास्ते रोक दिए थे. इसके बाद शॉन और बेन निराश होकर एक नाइट क्लब चले जाते हैं. जहां उनकी मुलाकात नताली (ओलिविया थर्ल्बी) और ऐनी (रेचर टेलर) से होती है. फिर अचानक शुरू होता है मौत का ऐसा तांडव जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी.
हमला अचानक हुआ था
सभी क्लब में एन्जॉय कर ही रहे थे कि अचानक पूरे शहर की बिजली गुल हो जाती है. डरे-सहमे सभी बाहर निकलते हैं और उनकी नजर आसमान पर पड़ती है. आसमान से बिजली जैसी चिंगारियां धरती पर गिरकर सबकुछ तबाह कर रही थी. दिखाई ना देने वाली इन चिंगरारियों ने मौत का ऐसा नाच खेला, देखने वालों के होश उड़ गए.
फिर हुआ मौत का सरेआम खेल
इस अदृश्य इलेक्ट्रिक एलियन अटैक से चारों तरफ अफरा-तफरी मच जाती है, लेकिन सबकी सांसें उस वक्त अटक जाती है, जब उन्हें दिखता है कि यह चिंगारी कैसे सेकंड के 100वें हिस्से में इंसान को राख बना रही है. इसके बाद घर, गली, चौराहे, सड़के और बड़ी-बड़ी इमारतों में बैठे लोग पलभर में राख का ढेर बनने लगे. कुछ ही पलों में इस इलेक्ट्रिक एलियन अटैक ने पूरी दुनिया में इंसानों को राख में बदला डाला.
कैसे मिली बचने की मिली आस
मौत के इस खेल में बेन, शॉन, ऐनी, नतालिया और स्काईलर पूरी रात अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर छिपते फिरते हैं. लाख कोशिशों के बाद स्काईलर इस चिंगारी की चपेट में आकर जान दे देता है. अब इस गेम में बचे सिर्फ चार लोग, जो जैसे-तैसे पूरे शहर में एक बिल्डिंग में चल रही लाइट वाले घर में पहुंचते हैं. यहां पहले से ही एक लड़की (वीका) अपनी जान बचाने के लिए छिपी हुई थी.
आखिरी उम्मीद भी खत्म
यह घर था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सर्गेई का, जिसने अपने घर को पिंजरे में बदल दिया था और वो जानता था कि यह चिंगारी उसके घर में एंटर नहीं हो पाएगी. मौत की चिंगारी से लड़ने के लिए उसने एक माइक्रोवेव गन भी बनाई, जो इस चिंगारी के फोर्स फील्ड को कमजोर कर देती है. इस बीच वीका और सर्गेई रेडियो मैसेज का ट्रांसलेशन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि मॉस्को नदी में एक न्यूक्लियर सबमरीन बचे हुए लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने के लिए इंतजार कर रही है, लेकिन जल्द ही निकल जाएगी, मगर एक गलती की वजह से यहां शॉन और नताली को छोड़कर सभी की जिंदगी का गेम खत्म हो जाता है.
अंत में बचा कौन...?
फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अंत में शॉन और नताली ने कैसे और किसकी मदद से खुद को बचाया और कैसे सबमरीन तक पहुंचे. 89 मिनट की इस फिल्म का नाम 'द डार्केस्ट आवर' है, जो कि रूसी और इंग्लिश भाषा में बनी है. साल 2011 में रिलीज हुई इस फिल्म को क्रिस ग्रॉक ने डायरेक्ट किया था. तकरीबन 34.8 मिलियन डॉलर में बनी इस फिल्म ने 64 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. यह फिल्म भारत में भी बहुत पॉपुलर हुई थी और इसे यूट्यूब और नेटफ्लिक्ट पर हिंदी भाषा में देख सकते हैं.