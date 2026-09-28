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21 साल पहले आया था ये आइटम सॉन्ग, 3 घंटे का सफर कर स्टूडियो पहुंची थी सिंगर, 2 घंटे में किया पूरा, आज भी गुनगुनाता है पूरा देश

21 साल पहले रिलीज हुआ था ये गाना ( Poster/ETV Bharat )

हैदराबाद: हिंदी सिनेमा अपने शानदार म्यूजिक के लिए जाना जाता है. क्लासिक से लेकर आज के दौर के तड़क-भड़क गाने दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहे हैं. कई फिल्में तो सिर्फ गानों के दम पर ही सुपरहिट हुई हैं और यह सिलसिला आज भी जारी है. हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे गाने होंगे, जो उनके दिल में बस चुके हैं और आज भी वे उन धुनों के सहारे अपने दिन की शानदार शुरुआत करके सुरीले राग के साथ रात को चैन की नींद सोते होंगे. बात करेंगे एक ऐसे गाने की जिसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है. यूं तो कई गाने हैं, जो अपनी एक अनोखी कहानी के साथ कई दिनों में तैयार हुए और आज भी लोगों की जुबां पर रटे हुए हैं, लेकिन हम बात करेंगे उस आइटम सॉन्ग की, जो महज 2 घंटे में पूरा हुआ और आज भी शादी और छोटी-मोटी पार्टी में बजता है.

'इमरजेंसी' में रिकॉर्ड हुआ गाना इस गाने को 'मेड इन इ़ंडिया' फेम सिंगर अलीशा चिनॉय, जावेद अली और शंकर महादेवन ने मिलकर गाया था. 21 साल पहले रिलीज हुए इस गाने के बोल दिग्गज गीतकार गुलजार ने लिखे थे. इस गाने के पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है. अलीशा ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि वह उन दिनों गोवा में चिल कर रही थीं और उन्हें शंकर महादेवन का कॉल आया था. शंकर ने अलीशा को तुरंत स्टूडियो आने को कहा. अलीशा पहले तो असहज हुई और वो समझ नहीं पा रही थीं, आखिर इतनी जल्दी किस बात की है. अलीशा ने शंकर की बात मानी और 3 घंटे का सफर तय करके मुंबई पहुंचीं और फिर स्टू़डियो में गाना रिकॉर्ड किया.