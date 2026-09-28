21 साल पहले आया था ये आइटम सॉन्ग, 3 घंटे का सफर कर स्टूडियो पहुंची थी सिंगर, 2 घंटे में किया पूरा, आज भी गुनगुनाता है पूरा देश
यह गाना 27 मई 2005 को रिलीज हुआा था और इसमें ऐश्वर्या राय ने अपने ससुर के साथ जमकर डांस किया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2026 at 4:20 PM IST
हैदराबाद: हिंदी सिनेमा अपने शानदार म्यूजिक के लिए जाना जाता है. क्लासिक से लेकर आज के दौर के तड़क-भड़क गाने दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहे हैं. कई फिल्में तो सिर्फ गानों के दम पर ही सुपरहिट हुई हैं और यह सिलसिला आज भी जारी है. हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे गाने होंगे, जो उनके दिल में बस चुके हैं और आज भी वे उन धुनों के सहारे अपने दिन की शानदार शुरुआत करके सुरीले राग के साथ रात को चैन की नींद सोते होंगे. बात करेंगे एक ऐसे गाने की जिसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है. यूं तो कई गाने हैं, जो अपनी एक अनोखी कहानी के साथ कई दिनों में तैयार हुए और आज भी लोगों की जुबां पर रटे हुए हैं, लेकिन हम बात करेंगे उस आइटम सॉन्ग की, जो महज 2 घंटे में पूरा हुआ और आज भी शादी और छोटी-मोटी पार्टी में बजता है.
'इमरजेंसी' में रिकॉर्ड हुआ गाना
इस गाने को 'मेड इन इ़ंडिया' फेम सिंगर अलीशा चिनॉय, जावेद अली और शंकर महादेवन ने मिलकर गाया था. 21 साल पहले रिलीज हुए इस गाने के बोल दिग्गज गीतकार गुलजार ने लिखे थे. इस गाने के पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है. अलीशा ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि वह उन दिनों गोवा में चिल कर रही थीं और उन्हें शंकर महादेवन का कॉल आया था. शंकर ने अलीशा को तुरंत स्टूडियो आने को कहा. अलीशा पहले तो असहज हुई और वो समझ नहीं पा रही थीं, आखिर इतनी जल्दी किस बात की है. अलीशा ने शंकर की बात मानी और 3 घंटे का सफर तय करके मुंबई पहुंचीं और फिर स्टू़डियो में गाना रिकॉर्ड किया.
अमिताभ-ऐश्वर्या ने ढाया था कहर
जब शंकर ने अलीशा को गाने का मुखड़ा सुनाया, तो गायिका को यह कव्वाली लगी. अलीशा थोड़ी हैरान थी कि उनसे किस टाइप का गाना गवाया जा रहा है. लेकिन बाद में जब अलीशा, जावेद और शंकर तीनों ने मिलकर यह गाना गाया तो समा ही बांध दिया. इस गाने में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने अपने शानदार डांस, एक्टिंग और एक्सप्रेशन से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. इस गाने में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की तिकड़ी ने धमाल ही मचा दिया था.
अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां 27 मई 2005 को रिलीज हुई फिल्म बंटी और बबली के आइटम सॉन्ग कजरा रे की बात हो रही है. कजरा रे सिर्फ एक सॉन्ग नहीं बल्कि भारतीय संगीत की विरासत में एक और नगीना जुड़ गया है. कजरा रे का जलवा आज भी जगह-जगह पार्टी में देखने को मिलता है. बता दें, फिल्म बंटी और बबली का निर्देशन शाड अली ने किया था. ना सिर्फ सॉन्ग बल्कि फिल्म भी हिट साबित हुई थी.