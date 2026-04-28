पोकिरी के 20 साल: 12 करोड़ बजट, 70 करोड़ कमाई, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई थी तबाही, रीमेक से सलमान खान बने सुपरस्टार
168 मिनट की फिल्म में महेश बाबू और इलियाना डिक्रूज लीड रोल में थे. इसकी कहानी में महेश बाबू ने एक नहीं दो किरदार निभाए.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 28, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 3:14 PM IST
हैदराबाद: टॉलीवु़ड के प्रिंस महेश बाबू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने स्टार हैं. वह बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों से जुड़े, क्योंकि एक्टिंग उन्हें विरासत में मिली थी. महेश बाबू ने 20 साल तक बतौर चाइल्ड स्टार काम किया और फिर 1999 में फिल्म राजाकुमारुडू से बतौर एक्टर डेब्यू किया. इसके बाद साउथ के चार्मिंग स्टार ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. महेश की झोली में एक नहीं बल्कि कई ब्लॉकबस्टर फिल्में है, जिसमें साल 2006 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन फिल्म पोकिरी भी शामिल है. पोकिरी महेश बाबू की टॉप ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है, जिसे पुरी जगन्नाध ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म के कई भाषाओं में रीमेक भी बने, जिसमें हिंदी भी शामिल है. पोकिरी के हिंदी रीमेक से सलमान खान का करियर फिर से पटरी पर आया था.
पोकिरी प्लॉट, बजट और बॉक्स ऑफिस सक्सेस
168 मिनट की फिल्म में महेश बाबू और इलियाना डिक्रूज लीड रोल में थे. फिल्म की कहानी में महेश बाबू ने एक नहीं दो किरदार निभाए थे. पहले किरदार में वह बतौर पांडू गली-गली मवाली दोस्तों संग घूमते-फिरते नजर आते हैं, जबकि उनका असल किरदार आईपीएस कृष्णा मनोहर का होता है, जो टपोरी के भेष में शहर के गुंडों का उनके ही गैंग में शामिल होकर सफाया करता है. फिल्म के इसी क्लाईमैक्स ने ही इसे ब्लॉकबस्टर फिल्म का टैग दे गया. दर्शकों ने फिल्म क्लाइमैक्स पर शॉक्ड होते हुए खूब तालियां बजाई थी. महज 12 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने वर्ल्डवाइड 70 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. यह उस साल ही हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी.
रिकॉर्ड और अवार्ड्स
फिल्म का यह रिकॉर्ड तीन साल तक कायम रहा और साल 2009 में रिलीज हुई राजामौली और राम चरण की फिल्म मगधीरा ने पोकिरी की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ा था. पोकिरी ने संतोषम फिल्म अवार्ड, 54वें फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ, बेस्ट पॉपुलर फीचर फिल्म, बेस्ट एडिटर, बेस्ट फाइटर, बेस्ट मेल डबिंग आर्टिस्ट, बेस्ट ऑडियोग्राफर का नंदी अवार्ड अपने नाम किया था. पुरी जगन्नाध को बेस्ट डायरेक्टर और महेश बाबू को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था.
सलमान खान को मिला फायदा
साल 2000 के बाद सलमान खान की ज्यादा फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं रही थी, लेकिन तेरे नाम, पार्टनर, नो एंट्री, मुझसे शादी करोगी जैसी फिल्मों से सलमान खान का स्टारडम बचा रहा, लेकिन इस बीच उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फेल साबित हुई, जिसमें क्योंकि, बाबुल, जानेमन, सलाम ए इश्क और लकी जैसी फिल्में शामिल हैं. वहीं, साल 2009 में सलमान खान के साथ मिलकर प्रभु देवा ने पोकिरी का हिंदी रीमेक वॉन्टेड बनाया, जिसने सलमान को बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया. वॉन्टेड का बजट 35 से 40 करोड़ रुपये था, जिसने वर्ल्डवाइड 90 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था.
इन भाषाओं में भी बना रीमेक
वॉन्टेड से पहले प्रभुदेवा ने साल 2007 में फिल्म निर्देशन में कदम रखा था और पोकिरी का तमिल रीमेक पोक्किरी (2007) बनाया. फिल्म मे थलापति विजय और आसिन लीड रोल में थे. तमिल भाषाई पोक्किरी जबरदस्त हिट हुई. इसके बाद साल 2010 में कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन ने पोर्की नाम से पोकिरी का रीमेक बनाया, जिसे एमडी श्रीधर ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में दर्शन की हीरोइन प्रणिता सुभाष थीं. पोकिरी का कन्नड़ वर्जन भी हिट हुआ था.