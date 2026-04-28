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पोकिरी के 20 साल: 12 करोड़ बजट, 70 करोड़ कमाई, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई थी तबाही, रीमेक से सलमान खान बने सुपरस्टार

पोकिरी के 20 साल ( POSTER )

हैदराबाद: टॉलीवु़ड के प्रिंस महेश बाबू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने स्टार हैं. वह बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों से जुड़े, क्योंकि एक्टिंग उन्हें विरासत में मिली थी. महेश बाबू ने 20 साल तक बतौर चाइल्ड स्टार काम किया और फिर 1999 में फिल्म राजाकुमारुडू से बतौर एक्टर डेब्यू किया. इसके बाद साउथ के चार्मिंग स्टार ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. महेश की झोली में एक नहीं बल्कि कई ब्लॉकबस्टर फिल्में है, जिसमें साल 2006 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन फिल्म पोकिरी भी शामिल है. पोकिरी महेश बाबू की टॉप ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है, जिसे पुरी जगन्नाध ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म के कई भाषाओं में रीमेक भी बने, जिसमें हिंदी भी शामिल है. पोकिरी के हिंदी रीमेक से सलमान खान का करियर फिर से पटरी पर आया था. पोकिरी प्लॉट, बजट और बॉक्स ऑफिस सक्सेस 168 मिनट की फिल्म में महेश बाबू और इलियाना डिक्रूज लीड रोल में थे. फिल्म की कहानी में महेश बाबू ने एक नहीं दो किरदार निभाए थे. पहले किरदार में वह बतौर पांडू गली-गली मवाली दोस्तों संग घूमते-फिरते नजर आते हैं, जबकि उनका असल किरदार आईपीएस कृष्णा मनोहर का होता है, जो टपोरी के भेष में शहर के गुंडों का उनके ही गैंग में शामिल होकर सफाया करता है. फिल्म के इसी क्लाईमैक्स ने ही इसे ब्लॉकबस्टर फिल्म का टैग दे गया. दर्शकों ने फिल्म क्लाइमैक्स पर शॉक्ड होते हुए खूब तालियां बजाई थी. महज 12 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने वर्ल्डवाइड 70 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. यह उस साल ही हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी.