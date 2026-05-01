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'हीरामंडी' के 2 साल: कैसे संजय लीला भंसाली ने भारतीय कहानी को दिलाई वैश्विक पहचान? जानिए यहां

भंसाली की सिग्नेचर भव्यता का वैश्विक असर भव्य सेट्स से लेकर शानदार कॉस्ट्यूम तक, 'हीरामंडी' ने भंसाली की बारीकी पर ध्यान देने की कला को दर्शाया. हर फ्रेम सिनेमाई था, हर डांस सीक्वेंस काव्यात्मक. इस विजुअल रिचनेस ने इसे अंतरराष्ट्रीय कंटेंट के बीच अलग पहचान दी और साबित किया कि भारतीय सौंदर्यशास्त्र भी हॉलीवुड की किसी भी महाकाव्य फिल्म की तरह वैश्विक मंच पर चमक सकता है.

नेटफ्लिक्स पर रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत पहले ही हफ्ते में 'हीरामंडी' ने 4.5 मिलियन व्यूज हासिल किए, नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 (नॉन-इंग्लिश) सूची में जगह बनाई और 43 से अधिक देशों में ट्रेंड किया. यह वैश्विक स्तर पर नंबर 2 तक पहुंची और 12 दिनों में 8.5 मिलियन व्यूज पार कर गई. किसी भारतीय सीरीज के लिए ये आंकड़े अभूतपूर्व थे, जिसने 'हीरामंडी' को एक असली स्ट्रीमिंग माइलस्टोन बना दिया.

'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' को ओटीटी पर रिलीज हुए आज, दो साल हो गए हैं. आज ही के दिन यानी 1 मई 2024 को यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी. यह सीरीज आज भी भारतीय कहानी कहने के वैश्विक सफर में एक ऐतिहासिक पड़ाव के रूप में याद की जाती है. संजय लीला भंसाली की भव्य स्ट्रीमिंग डेब्यू के रूप में आई 'हीरामंडी' ने अपनी सिनेमाई भव्यता, भावनात्मक रूप से समृद्ध कहानी और रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप से यह साबित किया कि भारतीय कहानियां अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए भी दुनियाभर में गूंज सकती हैं.

भारतीय भावनाओं के साथ बुनी कहानी

प्री-इंडिपेंडेंस लाहौर की पृष्ठभूमि में सेट 'हीरामंडी' ने प्रेम, विश्वासघात, सत्ता और अस्तित्व की कहानियां पेश कीं, ऐसे विषय जो हर संस्कृति में प्रासंगिक हैं. तवायफों और क्रांतिकारियों की दुनिया के जरिए भंसाली ने वैश्विक दर्शकों को भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की झलक दिखाई, साथ ही भावनात्मक रूप से जोड़ने में भी सफलता पाई.

सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला संग संंजय लीला भंसाली (Special Arrangement)

स्टार पावर और गहराई भरी कहानी का मेल

मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी और ऋचा चड्ढा जैसे दमदार कलाकारों के साथ इस शो ने बड़े पर्दे की चमक और गहराई भरी लेखन शैली को जोड़ा. केमिस्ट्री, ड्रामा और हाई-स्टेक्स कहानी ने दर्शकों को बांधे रखा और भारत के साथ-साथ विदेशों में भी जबरदस्त चर्चा पैदा की.

संजीदा शेख संग सोनाक्षी सिन्हा (Special Arrangement)

भारतीय ओरिजिनल्स के लिए नया दौर

'हीरामंडी 2' का जल्दी रिन्यू होना इसकी जबरदस्त सफलता का सबूत है. आने वाला सीजन, जो कथित तौर पर विभाजन के बाद के भारत को दिखाएगा, पहले से ही वैश्विक स्तर पर सबसे बहुप्रतीक्षित भारतीय शोज में शामिल है. भंसाली की इस उपलब्धि ने अन्य भारतीय क्रिएटर्स के लिए भी रास्ते खोले हैं, यह दिखाते हुए कि स्थानीय कहानियां भी प्रामाणिकता और महत्वाकांक्षा के साथ दुनिया भर में गूंज सकती हैं.

संजय लीला भंसाली को एक ऐसे फिल्ममेकर के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने भारतीय कहानियों को सबसे प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने का एक नया मानदंड स्थापित किया है. वे भारतीय मनोरंजन जगत की एक मजबूत शक्ति हैं, जिन्होंने लगातार भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच तक पहुंचाया है. आज भंसाली एक जीवित दिग्गज के रूप में खड़े हैं, जिनका सिनेमा बॉक्स ऑफिस से कहीं आगे जाकर सांस्कृतिक संवाद को आकार देता है और विजुअल स्टोरीटेलिंग को नई परिभाषा देता है.

अदिती राव हैदरी (Special Arrangement)

'हीरामंडी' अपने दो साल पूरे कर ली है. भंसाली ने सिर्फ एक सफल सीरीज नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसा सांस्कृतिक क्षण रचा, जिसने भारतीय कहानी के कहने के तरीके को वैश्विक स्ट्रीमिंग मैप पर नए आत्मविश्वास के साथ स्थापित किया. भंसाली की आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' भी उनके शानदार करियर का एक और महत्वाकांक्षी अध्याय बनने का वादा करती है.