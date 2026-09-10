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80 के दशक के वो सेलेब्स जिनके रेट्रो लुक हो रहे वायरल, लिस्ट में सलमान खान की Ex-गर्लफ्रेंड भी शामिल, आज दिखते हैं ऐसे

अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी 80 के दशक की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक है. राजेश खन्ना के साथ उनका गाना 'चाय पे बुलाया है' आज भी लोग गुनगुनाना नहीं भूलते हैं. टीना अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपने फैशन के लिए भी मशहूर थीं. वैसे तो टीना ने 1978 में ही बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन 1980 में आई फिल्म कर्ज ने उन्हें पॉपुलैरिटी हासिल करवाई थी.

1985 की टार्जन फेम एक्ट्रेस किमी काटकर का बॉलीवुड करियर महज 7 साल का रहा. किमी अपनी खूबसूरत आंखों के लिए मशहूर थीं. 80 के दशक में वह न्यूकमर एक्ट्रेस थीं और साल 1992 में वह आखिरी बार नजर आई थीं. किमी की जोड़ी गोविंदा के साथ खूब जंची थी. गोविंदा और किमी की फिल्में जैसी करनी वैसी भरनी, दरिया दिल, गैर-कानूनी और तकदीर का तमाशा है. आज किमी 1992 से बॉलीवुड से गायब हैं. आपको बता दें, अमिताभ बच्चन के साथ सॉन्ग जुम्मा-चुम्मा किमी के साथ ही फिल्माया गया है.

अक्षय कुमार की सासू मां डिंपल कपाड़िया ने वैसे तो 1973 में फिल्म बॉबी से ब्लॉकबस्टर डेब्यू किया, लेकिन इसके 11 साल बाद वह किसी फिल्म में नजर आईं. 80 के दशक में डिंपल ने जख्मी शेर से फिर फिल्मी दुनिया में कदम रखा. डिंपल उस वक्त अपने ड्रेसिंग सेंस से मशहूर थीं. वह फिल्मों में बालों को हमेशा खोलकर रखा करती थीं.

बॉलीवुड की दामिनी मीनाक्षी बॉलीवुड में उस वक्त कदम रखा था, जब रेखा और श्रीदेवी ने इस दौर में कब्जा किया हुआ था. लेकिन मीनाक्षी ने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से ऐसी छाप छोड़ी की आज भी लोग उन्हें भूले नहीं हैं. मीनाक्षी ने हीरो से सुपरहिट डेब्यू किया और इसके बाद शहंशाह, घायल, दामिनी और घातक जैसी फिल्में से पहचान बनाई.

बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक श्रीदेवी का 80 के दशक में बॉलीवुड पर कब्जा था. हर दूसरी फिल्म में श्रीदेवी बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आती थीं. अपनी फिल्मों में श्रीदेवी का लुक भी उनके लिए फैंस के लिए किसी उपहार से कम नहीं था. 80 के दशक में श्रीदेवी ने सदमा, तोहफा, नगिना और मिस्टर इंडिया जैसी पॉपुलर फिल्मों में काम किया था.

रेट्रो लुक की क्वीन सदाबहा ब्यूटी रेखा को कहा जाता है. रेखा आज भी अपने कमाल के फैशन के लिए जानी जाती हैं. वैसे तो रेखा ने 70 के दशक में सिनेमा में कदम रख दिया था, लेकिन 80 के दशक में भी उनका जलवा बरकरार था. रेखा अपनी फिल्मों से ही नहीं अपने रेट्रो लुक से भी महफिल लूटती थीं.

हैदराबाद: इन दिनों पूरी दुनिया पर एआई रेट्रो लुक वायरल ट्रेंड (AI Retro Look Viral Trend) का भूत सवार है. ना सिर्फ एक्टर्स, बल्कि क्रिकेटर, राजनेता, बिजनेसमैन यहां तक कि दुनिया की दिग्गज हस्तियों के रेट्रो लुक सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. सोशल मीडिया पर हर दूसरा पोस्ट रेट्रो लुक से सजा है. आमजन ने रेट्रो लुक में फोटो की झड़ी लगा दी है. 80 के दशक के रेट्रो लुक में खुद को देख दुनिया बहुत खुश रही है. ऐसे में इस वायरल ट्रेंड के बीच हम आपको बताएंगे उन बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्टर्स के बारे में, जिनका लुक आज चार दशक बाद वायरल हो रहे हैं.

अनीता राज

साल 1981 में फिल्म प्रेम गीत से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस अनीता राज आज भी अभिनय की दुनिया में एक्टिव है. 80 के दशक में अनीता अपने स्लिम फिट फिगर के लिए मशहूर थीं.

सोनम

फिल्म त्रिदेव के गाने तिरछी टोपी वाले फेम एक्ट्रेस सोनम भी 80 के दशक में बॉलीवुड में आई थीं. 80 के दशक के गानों में सोनम का रेट्रो लुक देखते ही बनता था.

संगीता बिजलानी

सलमान खान की पूर्व गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी आज भी 66 साल की उम्र में अपनी खूबसूरती से कहर ढाती हैं. संगीता ने 80 के दशक में आखिर में फिल्म कातिल से बॉलीवुड डेब्यू किया था. वह फिल्म त्रिदेव में भी थीं.

नीलम कोठारी

'गोविंदा की हीरोइन' अगर किसी को कहा जाता था तो वो थीं नीलम कोठारी. यहां तक कि दोनों के अफेयर के भी खूब चर्चे हुआ करते थे. गोविंदा और नीलम फिल्म खुदगर्ज का गाना 'आपके आ जाने से' आज भी पॉपुलर है. नीलम पर कई एक्टर्स का क्रश भी हुआ करता था.

अमृता सिंह

80 के दशक में सैफ अली खान की पूर्व पत्नी अमृता सिंह ने भी बॉलीवुड में एंट्री ली थी. अमृता ने सनी देओल के साथ फिल्म बेताब (1983) से डेब्यू किया था. अमृता उस वक्त अपनी खूबसूरती से बहुत पॉपुलर हुई थीं.

माधुरी दीक्षित

देश को बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित 80 के दशक में मिली थी. माधुरी ने उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, जब श्रीदेवी का करियर उड़ान भर रहा था. माधुरी अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपने डांस और एक्सप्रेशन से मशहूर थी और देखते ही देखते उनके आगे श्रीदेवी का स्टारडम फीका पड़ता चला गया.

80 के दशक के एक्टर्स.....

एक्ट्रेस के साथ-साथ एक्टर्स के 80 के दशक के रेट्रो लुक भी खूब चर्चा में हैं. बात करेंगे उन बॉलीवुड एक्टर्स की, जिनका 80 के दशक में सिक्का चलता था.

मिथुन

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मिथुन के योगदान के बगैर अधूरी है. मिथुन ने 70 के दशक के आखिर में बॉलीवुड में एंट्री ली और 80 का दशक आते-आते अपना नाम बॉलीवुड में दर्ज करा लिया. साल 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर ने मिथुन को बॉलीवुड का डांसर घोषित कर दिया था. 80 के दशक में मिथुन, अनिल और जैकी तीनों टॉप स्टार हुआ करते थे.

अनिल कपूर

बॉलीवुड के झक्कास एक्टर अनिल कपूर 80 के दशक के सुपरस्टार हुआ करते थे. उन्होंने कर्मा, मिस्टर इंडिया, तेजाब और राम लखन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में 80 के दशक में दी हैं.

जैकी श्रॉफ

80 के दशक में बॉलीवुड को जैकी श्रॉफ जैसे दमदार एक्टर मिले, जिन्होंने 1982 में फिल्म स्वामी दादा से डेब्यू किया और अगले ही साल 1983 में फिल्म हीरो से पहचान बना ली. जैकी आज भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं.

संजय दत्त

अनिल और जैकी के साथ-साथ संजय दत्त ने भी बॉलीवुड में एंट्री ली. 1981 में आई संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी ने धमाका मचा दिया और इसके बाद तो संजय ने हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी. संजय अपने स्टार पिता सुनील दत्त की तरह लंबे चौड़े हैं. जवानी के दिनों में संजय दत्त की पर्सनैलिटी पर लड़कियां ही नहीं लड़के भी फिदा थे.

सनी देओल

80 के सितारों की लिस्ट में बॉलीवुड के तारा सिंह सनी देओल का भी नाम आता है. सनी ने फिल्म बेताब (1983) से सुपरहिट बॉलीवुड डेब्यू किया था. सनी ने 80 का दशक सिर्फ जिया ही नहीं, बल्कि अपनी हिट फिल्मों से दर्शकों के लिए यादें भी छोड़ीं हैं.

गोविंदा

अनिल, जैकी, संजय और सनी के बाद 80 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री लेने वालों में एक नाम गोविंदा का भी है. गोविंदा ने साल 1986 में फिल्म लव 86 से डेब्यू किया था. 80 के दशक में गोविंदा ने फिल्म इंडस्ट्री में खुद को स्थापित किया और 90 के दशक में हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी. गोविंदा 80 के दशक के वो स्टार हैं, जिनका रेट्रो लुक आज सोशल मीडिया पर दिख रहा है.