केंद्रीय मंत्रालय ने 18वें IDSFFK में 31 फिल्मों की स्क्रीनिंग पर लगाई रोक
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 18वें डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरलम (IDSFFK) में 31 फिल्मों की स्क्रीनिंग पर लगाई रोक
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 20, 2026 at 3:37 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केरलम राज्य चलचित्र अकादमी द्वारा आयोजित 18वें इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरलम (IDSFFK) में दिखाई जाने वाली 31 फिल्मों को दिखाने की मंजूरी नहीं दी. मंजूरी उन फिल्मों के लिए नहीं दी गई जिन्हें आधिकारिक तौर पर फेंस्टिवल के लिए चुना गया था. यह फेस्टिवल 25 से 30 सितंबर तक तिरुवनंतपुरम में होने वाला है. मंजूरी न पाने वाली फिल्मों में एक मलयालम फिल्म भी शामिल है.
बता दें, फिल्म फेस्टिवल में बिना सेंसर वाली फिल्में दिखाने की छूट पाने के लिए, केंद्र सरकार को फिल्मों की एक लिस्ट देनी होती है. इसी के तहत, चलचित्र अकादमी ने IDSFFK में दिखाई जाने वाली 347 फिल्मों की एक लिस्ट सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंपी, साथ ही उन फिल्मों की थीम का छोटा सारांश भी दिया.इसके बाद, मंत्रालय के कहने पर अकादमी ने 40 फिल्मों की डिटेल्ड सिनॉप्सिस और स्क्रीनर भेजे, जिसके बाद ही 31 फिल्मों को दिखाए जाने की इजाजत नहीं दी गई.
पर्यटन, संस्कृति और सिनेमा मंत्री पी. सी. विष्णुनाथ ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से मांग की कि वह चलचित्र अकादमी की सिलेक्शन कमिटी द्वारा चुनी गई कुछ फिल्मों की स्क्रीनिंग की अनुमति न देने के अपने फैसले पर फिर से विचार करे. मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म फ़ेस्टिवल में दिखाई जाने वाली फिल्मों को एक्सपर्ट कमिटी चुनती हैं. उन्होंने कहा कि एक विस्तृत सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए फ़ेस्टिवल के लिए चुनी गई फिल्मों की स्क्रीनिंग की अनुमति न देना फिल्म फेस्टिवल की क्यूरेटोरियल आजादी को कम करता है.
डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्में कला के महत्वपूर्ण रूप हैं जो अलग-अलग सामाजिक वास्तविकताओं और विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्ज करती हैं. विचारों, सवालों और बहस के लिए जगह देना अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों की मूल प्रकृति है. मंत्री ने आगे कहा कि दर्शकों को फिल्में देखने और खुलकर उनका मूल्यांकन व आलोचना करने का अवसर मिलना चाहिए.