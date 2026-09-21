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18th IDSFFK: केरल फिल्म फेस्टिवल के स्क्रीनिंग विवाद पर सूचना मंत्रालय की सफाई, कहा- मंजूरी से मना नहीं

सूचना मंत्रालय का कहना है कि केरल के शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में किसी भी फिल्म को स्क्रीनिंग की इजाजत देने से मना नहीं किया गया.

18th IDSFFK
केरल फिल्म फेस्टिवल (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 1:49 PM IST

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हैदराबाद: केरल के 18वें इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल (IDSFFK) को लेकर हाल ही में एक खबर सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि सूचना मंत्रालय ने 18वें IDSFFK में 31 फिल्मों की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है. इस खबर के बाद लोगों के बीच सनसनी मच गई. इस मामले पर केरल के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आवाज उठाई और सूचना मंत्रालय से सवाल किया, जिसके बाद मंत्रालय ने इस मामले पर सफाई दी है.

सोमवार (21 सितंबर) को शशि थरूर ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर एक आर्टिकल शेयर की और लिखा, 'मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि सूचना मंत्रालय ने उन 31 फिल्मों को दिखाने की इजाजत नहीं दी, जिन्हें केरल में होने वाले प्रतिष्ठित 18वें इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया था. यह फेस्टिवल अगले हफ्ते तिरुवनंतपुरम में होने वाला है. यह न सिर्फ दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों को जगह देने की भारत की गौरवशाली परंपरा के साथ धोखा है, बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी पर भी हमला है, जो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है.'

उन्होंने आगे लिखा, 'सरकार हमारे देश की उस छवि को और भी खराब करने का जोखिम उठा रही है जो पहले से ही क्रिएटिव कलाकारों, फिल्म मेकर्स, लेखकों और उनके काम को पसंद करने वालों के बीच कमजोर हो चुकी है. अश्विनी वैष्णव, प्लीज उन अफसरों के फैसले को पलट दें जिन्होंने इतना बुरा फैसला लिया है.'

शशि थरूर के इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए मंत्रालय ने एक्स हैंडल के जरिए सफाई दी है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि मंत्रालय ने केरल के 18वें इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल (IDSFFK) में 31 फिल्मों की स्क्रीनिंग की इजाजत नहीं दी. मंत्रालय ने साफ किया है कि किसी भी फिल्म को स्क्रीनिंग की इजाजत देने से पूरी तरह मना नहीं किया गया है.

मंत्रालय के अनुसार, छह फिल्मों के लिए ज्यादा विस्तृत सारांश की जरूरत है, जबकि कुछ अन्य फिल्मों को उनके विषय के आधार पर, फेस्टिवल स्क्रीनिंग के लिए सेंसर से छूट की सामान्य प्रक्रिया के तहत आगे की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के पास भेजा गया है.

मंत्रालय ने अपने ट्वीट में लिखा है, केरल के 18वें इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में किसी भी फिल्म को दिखाए जाने की अनुमति से इनकार नहीं किया गया है. छह फिल्मों के मामले में ज्यादा विस्तृत सारांश देने का अनुरोध किया गया है. फिल्मों के विषय के आधार पर, कुछ फिल्मों को समीक्षा के लिए संबंधित विभागों या अधिकारियों के पास भेजा गया है.'

एएनआई के मुताबिक, आयोजक, केरल स्टेट चलचित्र एकेडमी द्वारा जमा की गई 347 फिल्मों में से, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सारांशों की समीक्षा करने और स्क्रीनर मंगाने के बाद 31 फिल्मों को सेंसर से छूट देने से इनकार कर दिया. इनमें आधिकारिक तौर पर चुनी गई प्रतियोगिता और क्यूरेटेड सेक्शन की 18 फिल्में, इंटरनेशनल नॉन-फिक्शन कैटेगरी की 9 फिल्में, फेस्टिवल विनर्स सेक्शन की 3 फिल्में, नेपाल पैकेज की एक फिल्म और एक मलयालम फिल्म 'ग्लोब' शामिल हैं, जो अट्टाप्पडी में आदिवासी जीवन को दिखाती है. जिन फिल्मों को मंजूरी नहीं मिली, वे राजनीतिक असहमति और जातिगत अधिकारों से लेकर अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों जैसे विषयों पर आधारित हैं.

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