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'चेन्नई एक्स्प्रेस' के 13 साल पूरे, 'मीनम्मा' के रोल में खूब फनी हैं दीपिका पादुकोण के ये 5 आइकॉनिक डायलॉग्स

'चेन्नई एक्स्प्रेस' के 13 साल पूरे ( POSTER )

हैदराबाद: 'चेन्नई एक्सप्रेस' को बड़े पर्दे पर रिलीज हुए 13 साल हो चुके हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण की मीनम्मा आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक हैं. उनके खास एक्सेंट, शानदार कॉमिक टाइमिंग, इमोशनल अंदाज और मजेदार पर्सनैलिटी ने मीनम्मा को रिलीज के साथ ही फैंस का फेवरेट बना दिया था. जहां शाहरुख खान के राहुल और दीपिका की मीना ने बॉलीवुड की सबसे यादगार ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में अपनी जगह बनाई, वहीं मीनम्मा के डायलॉग्स भी जल्द ही पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए. 'चेन्नई एक्सप्रेस' के 13 साल पूरे होने पर आइए मीनम्मा के उन 5 आइकॉनिक डायलॉग्स को फिर से याद करते हैं, जो आज भी हमारे दिमाग में बसे हुए हैं. 1. हम लोग जहां से खड़ी होती, स्टेशन वहीं से शुरू होती अमिताभ बच्चन के 'कालिया' के मशहूर डायलॉग से प्रेरित इस लाइन को मीना तब बोलती है, जब वह राहुल को बताती है कि उसके शहर में उसके पिता का कितना दबदबा है. यह डायलॉग फिल्म की सबसे बड़ी खासियतों में से एक बन गया और आज भी मीनम्मा की पहचान से जुड़ा हुआ है. 2. डोंट वरी, भागने में मेरा बहुत एक्सपीरियंस है भागकर शादी से बचने वाली दुल्हन मीना राहुल को भरोसा दिलाते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यह बात कहती है. यह लाइन उसके बेबाक और जिंदादिल अंदाज को पूरी तरह दिखाती है और फिल्म के सबसे ज्यादा बोले जाने वाले पलों में से एक बन गई.