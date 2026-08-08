'चेन्नई एक्स्प्रेस' के 13 साल पूरे, 'मीनम्मा' के रोल में खूब फनी हैं दीपिका पादुकोण के ये 5 आइकॉनिक डायलॉग्स
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर कॉमेडी एक्शन फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस 8 अगस्त 2013 को रिलीज हुई थी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 2:31 PM IST
हैदराबाद: 'चेन्नई एक्सप्रेस' को बड़े पर्दे पर रिलीज हुए 13 साल हो चुके हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण की मीनम्मा आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक हैं. उनके खास एक्सेंट, शानदार कॉमिक टाइमिंग, इमोशनल अंदाज और मजेदार पर्सनैलिटी ने मीनम्मा को रिलीज के साथ ही फैंस का फेवरेट बना दिया था. जहां शाहरुख खान के राहुल और दीपिका की मीना ने बॉलीवुड की सबसे यादगार ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में अपनी जगह बनाई, वहीं मीनम्मा के डायलॉग्स भी जल्द ही पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए. 'चेन्नई एक्सप्रेस' के 13 साल पूरे होने पर आइए मीनम्मा के उन 5 आइकॉनिक डायलॉग्स को फिर से याद करते हैं, जो आज भी हमारे दिमाग में बसे हुए हैं.
1. हम लोग जहां से खड़ी होती, स्टेशन वहीं से शुरू होती
अमिताभ बच्चन के 'कालिया' के मशहूर डायलॉग से प्रेरित इस लाइन को मीना तब बोलती है, जब वह राहुल को बताती है कि उसके शहर में उसके पिता का कितना दबदबा है. यह डायलॉग फिल्म की सबसे बड़ी खासियतों में से एक बन गया और आज भी मीनम्मा की पहचान से जुड़ा हुआ है.
2. डोंट वरी, भागने में मेरा बहुत एक्सपीरियंस है
भागकर शादी से बचने वाली दुल्हन मीना राहुल को भरोसा दिलाते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यह बात कहती है. यह लाइन उसके बेबाक और जिंदादिल अंदाज को पूरी तरह दिखाती है और फिल्म के सबसे ज्यादा बोले जाने वाले पलों में से एक बन गई.
3. थंगाबली किट्टा वराथे...
इसका आसान मतलब है, 'थंगाबली के पास मत जाना' फिल्म के सबसे मजेदार सीन्स में से एक में यह डायलॉग आता है. मीनम्मा के नींद में बात करने और गलती से राहुल को बेड से नीचे गिरा देने वाला सीन 'चेन्नई एक्सप्रेस' के सबसे यादगार कॉमेडी सीन्स में शामिल है.
4. कहां से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी?
राहुल और मीना की मजेदार नोकझोंक ने फिल्म में एक अलग ही चार्म जोड़ा और यह डायलॉग उनकी इसी फनी केमिस्ट्री को दिखाता है. दोनों की नेचुरल केमिस्ट्री ने साधारण बातचीत को भी यादगार बना दिया और यह सीन आज भी फैंस के पसंदीदा पलों में शामिल है.
5. बिना अम्मा अप्पा के (तुमने) 50 साल निकाल दिए
मीनम्मा के खास अंदाज में बोला गया यह डायलॉग उसके किरदार की मासूमियत, ह्यूमर और गर्मजोशी को दिखाता है. यह उन पलों में से एक है, जिन्हें 'चेन्नई एक्सप्रेस' दोबारा देखते हुए आज भी देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है.
13 साल बाद भी मीनम्मा दीपिका पादुकोण के सबसे आइकॉनिक किरदारों में से एक हैं. उनकी डायलॉग डिलीवरी, कॉमिक टाइमिंग और दिल से निभाए गए इस किरदार ने मीनम्मा को पॉप कल्चर का हिस्सा बना दिया और 'चेन्नई एक्सप्रेस' आज भी अलग-अलग पीढ़ियों के दर्शकों का मनोरंजन करती है. फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया था और यह शाहरुख खान के साथ उनका पहला कौलेब था. चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख के करियर की हिट लिस्ट में शामिल है.