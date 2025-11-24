ETV Bharat / entertainment

120 बहादुर Vs मस्ती 4 बॉक्स ऑफिस: फरहान अख्तर की फिल्म के नाम पहला वीकेंड, विवेक-रितेश-आफताब की कॉमेडी हुई फुस्स

हैदराबाद: 120 बहादुर और मस्ती 4 ने अपना पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. बीती 21 नवंबर को रिलीज हुई इन फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर हो रही है. मस्ती 4 ने 120 बहादुर से बड़ी ओपनिंग ली थी और अब अपने पहले वीकेंड की कुल कमाई में मस्ती 4 पर भारी पड़ गई है. 120 बहादुर में फरहान अख्तर तो वहीं मस्ती 4 में विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदसानी और रितेश देशमुख की तिकड़ी नजर आ रही है. ओपनिंग डे पर दोनों फिल्मों को दर्शकों का प्यार मिला था और अब जानते हैं पहले वीकेंड में किस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है.

120 बहादुर का डे 1 कलेक्शन

फरहान अख्तर स्टारर वॉर बेस्ड फिल्म 120 बहादुर को रजनीश घई ने डायरेक्ट किया है और यह फिल्म भारत-चीन के बीच रेजांग ला लड़ाई पर बेस्ड है, जिसमें फरहान अख्तर ने अहम रोल प्ले किया है. फिल्म की हाईप बहुत ज्यादा है और इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग पर पूरा बॉलीवुड उमड़ा था. फिल्म 120 बहादुर की पहले दिन की 2.35 करोड़ रुपये थे और फिल्म को कुछ खास ओपनिंग नहीं मिली थी, लेकिन दूसरे दिन फिल्म ने छलांग लगाई और 3.85 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. फिल्म ने तीसरे दिन यानी रविवार को भारत में 4 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. इससे भारत में 120 बहादुर की कमाई 10.10 करोड़ रुपये हो गई है. चलिए अब जानते हैं मस्ती 4 ने पहले दिन कितने करोड़ का कलेक्शन किया है.

मस्ती 4 का डे 1 कलेक्शन

हिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी की फिल्म मस्ती 4 ने ओपनिंग डे पर 120 बहादुर को कमाई में पछाड़ दिया था. फिल्म ने पहले दिन 4.85 करोड़ रुपये की कमाई की थी, वहीं, दूसरे दिन शनिवार को सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने 2.75 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 3 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसी के साथ मस्ती 4 की भारत में पहले वीकेंड में कुल कमाई 8.50 करोड़ रुपये हो गयी है.

आपको बता दें, साल 2004 में रिलीज हुई मस्ती ने पहले दिन 1.80 करोड़ रुपये से खाता खोला था. साल 2013 में रिलीज हुई ग्रैंड मस्ती ने पहले दिन 12.50 करोड़ रुपये की कमाई थी. वहीं, 2016 में आई फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती ने ओपनिंग डे पर 2.65 करोड़ रुपये से खाता खोला था.