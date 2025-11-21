ETV Bharat / entertainment

'120 बहादुर' या 'मस्ती 4', दर्शकों को कौन-सी फिल्म आ रही पसंद, यहां पढ़ें X रिव्यू

'120 बहादुर' और 'मस्ती 4' आज, बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हो रही है. आइए जानें दोनों फिल्मों में से कौन-सी फिल्म आगे है.

120 Bahadur vs Masti 4
'120 बहादुर' और 'मस्ती 4' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 21, 2025 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा फिल्म '120 बहादुर' आज, 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसके साथ ही, मिलाप जावेरी की 'मस्ती 4' भी आज थिएटर में लोगों को गुदगुदाने के लिए दस्तक दे दी है. दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्लैश कर रही हैं. जहां तक ​​रिव्यू की बात है, '120 बहादुर' को अच्छे रिव्यू मिलने लगे हैं, फिर भी यह एक खास मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को टारगेट कर सकती है. इस बीच, 'मस्ती 4' सिंगल स्क्रीन पर लोगों को लुभाने में जुटी हुई है.

जहां '120 बहादुर' एक सच्ची कहानी पर आधारित है और फरहान अख्तर द्वारा निभाए गए मेजर शैतान सिंह भाटी को श्रद्धांजलि देती है, वहीं 'मस्ती 4' एक निरर्थक कॉमेडी है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वह दर्शकों को पसंद भी आएगी या नहीं. तो चलिए एक नजर डालते हैं '120 बहादुर' और 'मस्ती 4' के एक्स रिव्यू पर...

'120 बहादुर' रिव्यू
'120 बहादुर' देखने के बाद एक दर्शक ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर फिल्म का रिव्यू साझा किया. उसने पोस्ट में लिखा, 'अच्छी है लेकिन टुकड़ों में है. कुछ हिस्से बहुत रिफ्रेशिंग हैं जो इसे रिकमेंड करने लायक बनाते हैं, जबकि कुछ इतने बोरिंग हैं कि वे लगभग सब्र का टेस्ट ले लेते हैं.'

एक यूजर ने फिल्म को 4 स्टार देते हुए लिखा है, '120 बहादुर हमारे भारतीय सैनिकों पर बनी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है. यह आपके दिल को गर्व से भर देती है और हर भारतीय को याद दिलाती है कि हमारे बहादुर हीरो हमारी जमीन की रक्षा के लिए कितना बलिदान देते हैं. फिल्म बहुत अच्छे से बनाई गई है और हर इमोशन को बहुत अच्छे से दिखाया गया है.'

एक ने लिखा है, 'स्क्रीनप्ले अच्छा है, लेकिन थोड़ा सेफ़ लगता है, अप्रोच पसंद आया क्योंकि यह ठीक-ठाक उम्मीदों के साथ काम करता है और ज्यादातर परफॉर्मेंस की वजह से. फिर भी, कहानी, अच्छे डायरेक्शन, कास्टिंग और परफॉर्मेंस की वजह से यह एक अच्छी फिल्म है.'

'मस्ती 4' रिव्यू

मस्ती 4 के बारे में अपना रिव्यू देते हुए एक यूजर ने लिखा है, 'मस्ती 4 फर्स्च रिव्यू, पूरी तरह से बकवास और डिजस्टर वाली फिल्म. बोरिंग एडल्ट जोक्स, फ्लॉप गाने और सिरदर्द वाली टॉर्चर.'

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

120 BAHADUR VS MASTI 4
MASTI 4 REVIEWS
120 BAHADUR REVIEW
120 बहादुर मस्ती 4 रिव्यू
120 BAHADUR VS MASTI 4

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

India US Defence Deal: भारत को मिलेंगे 93 मिलियन डॉलर के घातक हथियार, मिसाइल और तोपें मिलेंगी

Explainer: दिल्ली के यमुना नदी में विकसित हो रही क्रूज पर्यटन सेवा, जानिए सरकार का पूरा प्लान

IITF में दिखी 'नए भारत' की रक्षा शक्ति, यहां हथियारों से लेकर हाई-टेक ड्रोन तक की प्रदर्शनी

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.