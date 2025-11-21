'120 बहादुर' या 'मस्ती 4', दर्शकों को कौन-सी फिल्म आ रही पसंद, यहां पढ़ें X रिव्यू
'120 बहादुर' और 'मस्ती 4' आज, बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हो रही है. आइए जानें दोनों फिल्मों में से कौन-सी फिल्म आगे है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2025 at 2:09 PM IST
हैदराबाद: फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा फिल्म '120 बहादुर' आज, 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसके साथ ही, मिलाप जावेरी की 'मस्ती 4' भी आज थिएटर में लोगों को गुदगुदाने के लिए दस्तक दे दी है. दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्लैश कर रही हैं. जहां तक रिव्यू की बात है, '120 बहादुर' को अच्छे रिव्यू मिलने लगे हैं, फिर भी यह एक खास मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को टारगेट कर सकती है. इस बीच, 'मस्ती 4' सिंगल स्क्रीन पर लोगों को लुभाने में जुटी हुई है.
जहां '120 बहादुर' एक सच्ची कहानी पर आधारित है और फरहान अख्तर द्वारा निभाए गए मेजर शैतान सिंह भाटी को श्रद्धांजलि देती है, वहीं 'मस्ती 4' एक निरर्थक कॉमेडी है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वह दर्शकों को पसंद भी आएगी या नहीं. तो चलिए एक नजर डालते हैं '120 बहादुर' और 'मस्ती 4' के एक्स रिव्यू पर...
'120 बहादुर' रिव्यू
'120 बहादुर' देखने के बाद एक दर्शक ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर फिल्म का रिव्यू साझा किया. उसने पोस्ट में लिखा, 'अच्छी है लेकिन टुकड़ों में है. कुछ हिस्से बहुत रिफ्रेशिंग हैं जो इसे रिकमेंड करने लायक बनाते हैं, जबकि कुछ इतने बोरिंग हैं कि वे लगभग सब्र का टेस्ट ले लेते हैं.'
#120Bahadur is worthy but works in bits and pieces. Some parts are highly refreshing making it worth a recommendation while some are so dull that they almost test patience.#120BahadurReview #RazneeshGhai #FarhanAkhtar #SparshWalia #RaashiiKhannahttps://t.co/q4X6iQKfdK— Chinmay Nakhwa 🌈 (@ChinmayNakhwa) November 20, 2025
#120Bahadur Review— Swayam Kumar Das (@KumarSwayam3) November 18, 2025
Good Patriotic Film🔥@FarOutAkhtar shines along with the rest of the cast
Good Visuals & Narrative Approach👍
Decent Pacing✌️@ItsAmitTrivedi impresses😇
Effective work by @RazyGhai 👏
Rating: ⭐️⭐️⭐️💫/5#120BahadurReview #FarhanAkhtar #RaashiiKhanna pic.twitter.com/DnwXma24fl
#120BahadurReview ⭐⭐⭐⭐— Ravi Raithatha (@raithatharavi15) November 18, 2025
120 Bahadur is one of the finest films made on our Indian soldiers. It fills your heart with pride and reminds every Indian of the sacrifice our brave heroes make to protect our land. Film is brilliantly crafted & every emotion is captured perfectly
एक यूजर ने फिल्म को 4 स्टार देते हुए लिखा है, '120 बहादुर हमारे भारतीय सैनिकों पर बनी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है. यह आपके दिल को गर्व से भर देती है और हर भारतीय को याद दिलाती है कि हमारे बहादुर हीरो हमारी जमीन की रक्षा के लिए कितना बलिदान देते हैं. फिल्म बहुत अच्छे से बनाई गई है और हर इमोशन को बहुत अच्छे से दिखाया गया है.'
Screenplay though good, feels little safe— Swayam Kumar Das (@KumarSwayam3) November 18, 2025
Loved the approach because it works with decent expectations and largely due to performances ✌️
Still, a good film due to the story, decent direction, casting & performances 💯#120Bahadur #120BahadurReview https://t.co/njyoxf8Umv
एक ने लिखा है, 'स्क्रीनप्ले अच्छा है, लेकिन थोड़ा सेफ़ लगता है, अप्रोच पसंद आया क्योंकि यह ठीक-ठाक उम्मीदों के साथ काम करता है और ज्यादातर परफॉर्मेंस की वजह से. फिर भी, कहानी, अच्छे डायरेक्शन, कास्टिंग और परफॉर्मेंस की वजह से यह एक अच्छी फिल्म है.'
'मस्ती 4' रिव्यू
मस्ती 4 के बारे में अपना रिव्यू देते हुए एक यूजर ने लिखा है, 'मस्ती 4 फर्स्च रिव्यू, पूरी तरह से बकवास और डिजस्टर वाली फिल्म. बोरिंग एडल्ट जोक्स, फ्लॉप गाने और सिरदर्द वाली टॉर्चर.'
First Review #Masti4 :— Umair Sandhu (@UmairSandu) November 20, 2025
Full on Shit, Crap & Disaster flick. Boring adult jokes, Flop songs & headache torture.
1⭐️/5
Ritesh Deshmukh Enters The Trend 🗣️#Mastiii4 #masti4 #riteshdeshmukh #king #ShahRukhKhan𓀠 #ShahRukhKhan #trend pic.twitter.com/HqsZIkqbxe— Indian Cinema Fan ❤️🔥 (@RohitAJ45) November 21, 2025
#Masti4FirstReview 1.5/5⭐— Zohaib Shah 🇵🇰 (@Zohaib4Sweety) November 19, 2025
𝗖𝗿𝗶𝗻𝗴𝗲𝗳𝗲𝘀𝘁
" it's a comedy movie without any fun, laughter & entertainment."#Masti4 (#Masti4Review)#VivekOberoi, #RiteishDeshmukh & #AftabShivadesani... pic.twitter.com/J7wL6Y6FhR