'बॉर्डर 2' रिलीज: '120 बहादुर' से सनी देओल की 'बॉर्डर' तक, देशभक्ति जगा देंगी ये 7 फिल्में, रिपब्लिक डे पर जरूर देखें

सिद्धार्थ मल्होत्रा इस बायोग्राफिकल वॉर फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा PVC के किरदार में दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस देते हैं. शेरशाह कारगिल वॉर के दौरान उनके बेखौफ जज़्बे को दिखाती है और उन्हें भारत के सबसे चहेते वॉर हीरोज में से एक के तौर पर याद करती है.

फरहान अख्तर लीड रोल में इस दमदार वॉर ड्रामा में नजर आते हैं, जो रेजांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है. फिल्म मेजर शैतान सिंह PVC की असाधारण बहादुरी को दिखाने के साथ-साथ उन सैनिकों के जज़्बातों और हौसले को भी सामने लाती है, जिन्होंने हर मुश्किल के सामने डटकर मुकाबला किया. 120 बहादुर सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती एक भावुक और ताकतवर ट्रिब्यूट बनने का वादा करती है.

हैदराबाद: 26 जनवरी को देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और इस मौके पर देशभक्ति का जज्बा सिनेमा के जरिए साफ नजर आता है. बॉलीवुड ने समय-समय पर भारतीय सेना की बहादुरी, बलिदान और समर्पण को दमदार कहानियों में दिखाया है. इस रिपब्लिक डे पर ऑडियंस उन सात इंस्पायरिंग आर्मी बेस्ड फिल्मों को फिर से देख सकती है, जो देश के गर्व, हिम्मत और हमारे हीरोज के लिए सम्मान को सेलिब्रेट करती हैं.

विक्की कौशल लीड रोल में नजर आते हैं इस हाई-इंपैक्ट मिलिट्री ड्रामा में, जो असली घटनाओं से प्रेरित है. URI भारतीय सेना की स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस को एक बांधे रखने वाली कहानी के जरिए दिखाती है, जिसने देशभर की ऑडियंस को गहराई से छुआ.

बॉर्डर: सदाबहार वॉर क्लासिक

सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और जैकी श्रॉफ लीड रोल में इस आइकॉनिक फिल्म में नजर आते हैं. बॉर्डर, जो लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित है, बॉलीवुड की सबसे सेलिब्रेटेड देशभक्ति ड्रामा में से एक है और पीढ़ियों तक दर्शकों के दिलों को छूती रही है.

लक्ष्य: उद्देश्य की दिशा में कदम

ऋतिक रोशन इस प्रेरक फिल्म में एक युवक के बदलाव और उसे एक समर्पित आर्मी ऑफिसर बनते हुए दिखाते हैं. लक्ष्य डिसिप्लिन, आत्मविश्वास और हिम्मत पर फोकस करती है, साथ ही देश की सेवा का असली मतलब भी समझाती है.

राजी: बैटलफील्ड के बाहर की देशभक्ति

आलिया भट्ट इस स्पाई थ्रिलर में दमदार अंदाज में नजर आती हैं, जो भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान हुई असली घटनाओं पर आधारित है. राजी देशभक्ति का एक अलग रूप दिखाती है और वह भी इंटेलिजेंस वर्क, चुपचाप किए गए बलिदान और इमोशनल स्ट्रेंथ के जरिए.

LOC कारगिल - कारगिल के हीरोज को सम्मान

संजय दत्त, अजय देवगन, सैफ अली खान और अभिषेक बच्चन सहित एंसेम्बल कास्ट के साथ यह वॉर एपिक कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सैनिकों की बहादुरी को दिखाती है. यह फिल्म अनगिनत अनसुने हीरोज को समर्पित एक सिनेमैटिक मेमोरियल के तौर पर खड़ी है.

ये सात फिल्में मिलकर भारतीय सशस्त्र बलों की बलिदान, कर्तव्य और बहादुरी की भावना को पेश करती हैं. इस गणतंत्र दिवस पर इन कहानियों को फिर से देखना हमें आजादी के लिए चुकाए गए अनमोल बलिदान की याद दिलाता है. दमदार परफॉर्मेंस, ग्रिपिंग कहानी और लंबे असर के जरिए बॉलीवुड लगातार देश के असली हीरोज को सलाम करता है और नई पीढ़ियों को एकता, हिम्मत और राष्ट्रीय गर्व की कद्र करना सिखाता है.