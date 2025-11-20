120 बहादुर की स्पेशल स्क्रीनिंग: सितारों-क्रिकेटर्स से सजी महफिल, फरहान अख्तर की फिल्म की हुई खूब तारीफ
120 बहादुर 1962 के युद्ध में लड़ी गई रेजांग ला की लड़ाई में सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवानों की वीरता को दिखाएगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2025 at 3:10 PM IST
हैदराबाद: इस शुक्रवार रिलीज होने वाली फिल्म 120 बहादुर, जिसे एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज ने बनाया है, की चर्चा अब चरम पर है. ट्रेलर में जोश और प्रेरणा का बढ़िया मिश्रण है, जो दर्शकों को भारत की सबसे बड़ी लड़ाई का एक अनकहा किस्सा दिखाता है. इसमें 120 बहादुर भारतीय सैनिकों ने रिजांग ला की लड़ाई में 3,000 चीनी सैनिकों के खिलाफ अपनी पोस्ट की रक्षा की.
इस उत्साह के बीच, मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें प्रोड्यूसर, कास्ट, क्रू मेंबर्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री समेत कई प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी रही. फिल्म 120 बहादुर की स्पेशल स्क्रीनिंग वाकई एक बड़े सेलिब्रिटी इवेंट की तरह रही. प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर, अमित चंद्रा और डायरेक्टर रजनीश रेजी घई ने स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया, साथ ही कास्ट के सदस्य राशी खन्ना, स्पर्श वालिया, बृजेश करनवाल, साहिब वर्मा, अतुल सिंह, देवेंद्र अहिरवार, धनवीर सिंह, अशुतोष शुक्ला, अंकित सिवाच, दिग्विजय प्रताप, विवान भटेना, ईजाज खान और अजिंक्य देव भी मौजूद रहे.
इसके अलावा, इस स्क्रीनिंग में एंटरटेनमेंट और खेल जगत के जाने-माने हस्तियों ने भी शिरकत की. खास मेहमानों में करण जौहर, तब्बू, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, रेखा, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, शिबानी दांडेकर, तमन्ना भाटिया, अर्जुन रामपाल, जावेद अख्तर, काजोल, सोनल चौहान, जहीर खान, अनुपम खेर, सोनी राजदान, विजय वर्मा, वेदांग रैना, अनीत पड्डा और कई अन्य शामिल थे. वहां मौजूद सभी लोगों से फिल्म को बहुत प्यार और सराहना मिली.
फिल्म 120 बहादुर 1962 के युद्ध में लड़ी गई मशहूर रेजांग ला की लड़ाई में भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवानों की अद्भुत वीरता को दिखाती है. फिल्म में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी (पीवीसी) की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और भारतीय सेना के इतिहास की सबसे यादगार लड़ाइयों में से एक में बहादुरी की मिसाल पेश की.
ऐसे बता दें कि इस फिल्म के दिल में एक दमदार पंक्ति गूंजती है, हम पीछे नहीं हटेंगे, यह लाइन अडिग संकल्प और अटूट देशभक्ति को दर्शाती है. फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.