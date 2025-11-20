'120 बहादुर' की रिलीज से पहले देखें BTS वीडियो, लेह की सर्द वादियों और सख्त मौसम में ऐसे शूट हुई थी फिल्म
लेह के ऊंचे पहाड़ और कठिन मौसम में 120 बहादुर की शूटिंग का BTS वीडियो हुआ रिलीज
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2025 at 12:36 PM IST
हैदराबाद: एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज की फिल्म 120 बहादुर कल यानी 21 नवंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है. जैसे ही इसका टीजर और गाने आए, दर्शकों में इसे देखने की बेताबी बढ़ी हुई है. फिल्म के ट्रेलर ने फिल्म के लिए और भी ज्यादा बेचैन कर दिया है. फिल्म में भारत की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक का एक साहसी, प्रेरित करने वाला और अब तक अनसुना हिस्सा दिखाया जाएगा, जहां 120 बहादुर भारतीय सैनिक 3 हजार चीनी सैनिकों के खिलाफ खड़े रहते हैं. फिल्म की रिलीज के पास आते ही फिल्म की शूटिंगा का BTS वीडियो जारी किया गया, जिसमें दिखाया गया है कि टीम ने इस बड़ी युद्ध फिल्म की शूटिंग कितनी मुश्किल हालात में की है.
120 बहादुर का BTS वीडियो दिखाता है कि टीम ने कितनी मेहनत की है. टीम ने लेह के ऊंचे पहाड़ी इलाके में बहुत ठंड में शूटिंग की है. इसके अलावा, बालू के तूफान भी आए, जिससे काम और मुश्किल हो गया. टीम ने बड़ी बर्फ वाली जगह बनाई और सब कुछ बिना किसी बहाने के किया. कलाकारों ने पूरी ताकत और मेहनत दिखाई, जैसे असली युद्ध में जोश और साहस था. ऐसे में, यह पर्दे के पीछे का वीडियो देखकर फिल्म देखने का मज़ा और बढ़ गया है.
फिल्म 120 बहादुर 1962 के युद्ध में लड़ी गई मशहूर रेजांग ला की लड़ाई में भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवानों की अद्भुत वीरता को दिखाती है. फिल्म में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी (पीवीसी) की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और भारतीय सेना के इतिहास की सबसे यादगार लड़ाइयों में से एक में बहादुरी की मिसाल पेश की. ऐसे बता दें कि इस फिल्म के दिल में एक दमदार पंक्ति गूंजती है, 'हम पीछे नहीं हटेंगे' यह पंक्ति अडिग संकल्प और अटूट देशभक्ति को दर्शाती है.
120 बहादुर का निर्देशन रजनीश 'रेजी' घई ने किया है और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज) ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.