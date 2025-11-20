ETV Bharat / entertainment

'120 बहादुर' की रिलीज से पहले देखें BTS वीडियो, लेह की सर्द वादियों और सख्त मौसम में ऐसे शूट हुई थी फिल्म

हैदराबाद: एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज की फिल्म 120 बहादुर कल यानी 21 नवंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है. जैसे ही इसका टीजर और गाने आए, दर्शकों में इसे देखने की बेताबी बढ़ी हुई है. फिल्म के ट्रेलर ने फिल्म के लिए और भी ज्यादा बेचैन कर दिया है. फिल्म में भारत की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक का एक साहसी, प्रेरित करने वाला और अब तक अनसुना हिस्सा दिखाया जाएगा, जहां 120 बहादुर भारतीय सैनिक 3 हजार चीनी सैनिकों के खिलाफ खड़े रहते हैं. फिल्म की रिलीज के पास आते ही फिल्म की शूटिंगा का BTS वीडियो जारी किया गया, जिसमें दिखाया गया है कि टीम ने इस बड़ी युद्ध फिल्म की शूटिंग कितनी मुश्किल हालात में की है.

120 बहादुर का BTS वीडियो दिखाता है कि टीम ने कितनी मेहनत की है. टीम ने लेह के ऊंचे पहाड़ी इलाके में बहुत ठंड में शूटिंग की है. इसके अलावा, बालू के तूफान भी आए, जिससे काम और मुश्किल हो गया. टीम ने बड़ी बर्फ वाली जगह बनाई और सब कुछ बिना किसी बहाने के किया. कलाकारों ने पूरी ताकत और मेहनत दिखाई, जैसे असली युद्ध में जोश और साहस था. ऐसे में, यह पर्दे के पीछे का वीडियो देखकर फिल्म देखने का मज़ा और बढ़ गया है.