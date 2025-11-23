ETV Bharat / entertainment

'120 बहादुर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2: शनिवार को फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा ने लगाई छलांग, जानें दूसरे दिन कितनी हुई कमाई

ओपनिंग डे के बाद '120 बहादुर' ने दूसरे दिन लंबी छलांग लगाई है. आइए जानें '120 बहादुर' के दूसरे दिन की कमाई के बारे में...

120 Bahadur
'120 बहादुर' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 23, 2025 at 10:16 AM IST

मुंबई: फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा '120 बहादुर' कल (21 नवंबर) थिएटर्स में रिलीज हुईं. फरहान अख्तर और राशि खन्ना की वॉर ड्रामा फिल्म ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. 18 नवंबर 1962 की रेजांग ला की लड़ाई पर आधारित इस फिल्म ने 21 नवंबर को निराशाजनक शुरुआत की थी, लेकिन अब इसने रफ्तार पकड़ ली है और एक धमाकेदार रविवार के लिए तैयार है.

'120 बहादुर' असल जिंदगी की घटनाओं से प्रेरित एक जबरदस्त वॉर ड्रामा है. इस फिल्म में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह के रोल में हैं, इसे रजनीश 'राजी' घई ने डायरेक्ट किया है और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने इसे सपोर्ट किया है. सैकनिल्क के मुताबिक, '120 बहादुर' ने पहले दिन 2.25 करोड़ रुपये कमाए.

'120 बहादुर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
पॉजिटिव वर्ड-ऑफ-माउथ की वजह से, फिल्म ने शनिवार, 22 नवंबर को अच्छी कमाई की, और पहले दिन की कमाई को पार कर लिया, जो इसके वीकेंड ट्रेंड के लिए एक अच्छा संकेत है. फरहान अख्तर की फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन 4 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिससे अब तक '120 बहादुर' की कुल कमाई 6.25 करोड़ रुपये हो गई है.

'120 बहादुर' की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन
फरहान अख्तर ने परान वीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका निभाई है, जो चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के कंपनी कमांडर थे. रजनीश घई डायरेक्टेड फिल्म एक सफल वीकेंड के लिए तैयारहै. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर थिएटर में अपने 2-दिन के रन के दौरान 7.5 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है.

'120 बहादुर' कास्ट
2 घंटे 17 मिनट के रनटाइम वाली इस फिल्म में फरहान खान के साथ राशि खन्ना भी है. इनके अलावा विवान भटेना, अंकित सिवाच, विवान भटेना, धनवीर सिंह, साहिब वर्मा और स्पर्श वालिया जैसे कई कलाकार भी हैं. यह बॉक्स ऑफिस पर 'मस्ती 4' से क्लैश हुई है. यह फिल्म नौ साल बाद बड़े पर्दे पर वापस आई है.

शुक्रवार को चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में मीडिया से बात करते हुए फरहान अख्तर ने कहा कि फिल्म को टैक्स-फ्री कर देना चाहिए ताकि ज्यादा लोग इसे देख सकें. उन्होंने कहा, 'मुझे सच में लगता है कि इसे टैक्स-फ्री करने से कहानी को दूर-दूर तक जाने में फायदा होगा. अगर ऐसा (टैक्स-फ्री) होता है तो यह बहुत अच्छा होगा.'

