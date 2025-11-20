ETV Bharat / entertainment

'120 बहादुर' से पहले भारत-चीन जंग पर बनी ये फिल्में, देखते ही भर जाएगा जोश, लिस्ट में सलमान खान की भी फिल्म शामिल

अर्जुन रामपाल, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, गुरमीत चौधरी, जैकी श्रॉफ, लव सिन्हा, सिद्धांत कपूर,ईशा गुप्ता और मोनिका गिल स्टारर फिल्म पटलन भी भारत-चीन जंग पर बेस्ड है. फिल्म में 1967 में भारत-चीन के बीच हुए नाथू ला और चो ला संघर्ष को दिखाया गया है. फिल्म की कहानी बताती है कि चीनी सेना द्वारा की गई भारतीय सीमा में घुसपैठ के दौरान भारतीय सैनिको के साहस और उनके बलिदान को दिखाती है. इस जंग में चीन को पीछे कदम खींचने पड़ गए थे. इस फिल्म का निर्देशन 'बॉर्डर' के डायरेक्टर जे पी दत्ता ने किया था.

इंडियन सिनेमा में हकीकत सबसे पहली फिल्म है, जो भारत-चीन युद्ध पर बनी है. यह फिल्म सबसे पॉपुलर 1962 के भारत-चीन युद्ध पर आधारित है और इसे चेतन आनंद ने निर्देशित किया है. फिल्म में धर्मेंद्र, प्रिया राजवंश, विजय आनंद, संजय खान, सुधीर, बलराज साहनी और जयंत ने अहम रोल प्ले किया था.

हैदराबाद: फरहान अख्तर 21 नवंबर को अपनी सैनिक युद्ध आधारित फिल्म 120 बहादुर की कहानी लेकर सिनेमा घरों में आ रहे हैं. फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध की रेजांग ला लड़ाई पर आधारित है, जिसमें फरहान मेजर शैतान सिंह के रोल में नजर आएंगे. फिल्म 120 बहादुर अपनी घोषणा के बाद से चर्चा में हैं. इस फिल्म का निर्देशन रजनीश रेजी घई ने किया है, जो इससे पहले कंगना रनौत के साथ फिल्म धाकड़ बना चुके हैं. इंडियन सिनेमा में घटनात्मक रूप से युद्ध पर आधारित फिल्में बनती रही हैं. ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं उन फिल्मों के बारे में जो भारत और चीन की जंग पर आधारित है और इन्हें आपको 120 बहादुर की रिलीज से पहले जरूर देख लेनी चाहिए.

72 आवर्स मार्टियर हू नेवर डाइड (2019)

भारत-चीन के बीच हुए 1962 युद्ध के महानायक चौथी गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन, टिहरी गढ़वाल के बाडियूं गांव निवासी जसवंत सिंह रावत के शौर्य पर आधारित फिल्म '72 आवर्स-मार्टियर हू नेवर डाइड' रूह कंपा देने वाली फिल्म है. चीन ने 1 अक्टूबर 1962 की सुबह तेस्ला दर्रे के पश्चिमी हिस्से नूरानांग में चार बार भारतीय चौकी पर आक्रमण किया था, जिसे चौथी गढ़वाल राफल्स ने करारा जवाब दिया था. इस जंग में राइफलमैन जसवंत सिंह ने चीनी सैनिकों को अकेले ही 72 घंटे तक चट्टान बनकर रोके रखा था. जसवंत अपनी खुंखरी से ही चीनी सैनिकों से लड़ते रहे थे और फिर चीनी सेना की मशीन गन पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन जंग के दौरान ही चीनी सैनिक की गोली लगने से वह शहीद हो गये थे. उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया था.

1962: द वॉर इन द हिल्स (2021)

अभय देओल, आकाश थोसर, रोहन गंडोत्रा, सुमीत व्यास और अनूप सोनी स्टारर वेब-सीरीज 1962: द वॉर इन द हिल्स भी 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की बहादुरी को दर्शाने की कहानी बतलाती है. 10 एपिसोड इस सीरीज को महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया था. इस सीरीज में गलवान घाटी और रेजांग ला में लड़ी गई लड़ाइयों को दिखाया गया है, जिसमें भारतीय सेना के 125 सैनिकों को 3000 पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के के खिलाफ बचाव का काम सौंपा गया था. इस सीरीज को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

बैटल ऑफ गलवान

सलमान खान और चित्रागंदा सिंह स्टारर फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग जारी है. फिल्म जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई झड़प पर बेस्ड है. यह लड़ाई बिना हथियारों के लड़ी गई थी, जिसमें भारतीय सेना के 20 सैनिक शहीद हुए थे और चीन के 4 सैनिक मरे थे. इस जंग में भारतीय सेना के कर्नल बी. संतोष बाबू ने सबसे बड़ा बलिदान दिया था और सलमान खान फिल्म में यही रोल करते दिखेंगे.

120 बहादुर (2025)

फरहान अख्तर अभिनीत फिल्म 120 बहादुर 1962 के भारत-चीन युद्ध की रेजांग ला लड़ाई पर आधारित है. इस लड़ाई में 120 भारतीय सैनिकों ने 3000 हजार चीनी सैना से लोहा लिया था. फिल्म में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी (पीवीसी) की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और भारतीय सेना के इतिहास की सबसे यादगार लड़ाइयों में से एक में बहादुरी की मिसाल पेश की.