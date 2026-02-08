100 Years of RSS: दूसरे दिन समारोह में शामिल हुए अक्षय कुमार, विक्की कौशल समेत अन्य सेलेब्स, पैप्स संग साझा किया अपना अनुभव
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हुए हैं. इस खास मौके के दूसरे दिन बी-टाउन के कई सेलेब्स समारोह में पहुंचे.
Published : February 8, 2026 at 6:13 PM IST
मुंबई: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) अपने 100 साल पूरा कर चुकी हैं. संगठन बनने के 100 साल पूरे होने की याद में मुंबई में दो दिन का एक कार्यक्रम 'संघ यात्रा के 100 साल: नए क्षितिज' कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बी-टाउन के कई ए-लिस्टर स्टार शामिल हुए. जहां, पहले दिन बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, रणबीर कपूर जैसे सितारे नजर आए, वहीं दूसरे दिन विक्की कौशल, अक्षय कुमार जैसी हस्तियां समारोह की रौनक बढ़ाई.
यह कार्यक्रम दो-दिवसीय लेक्चर सीरीज का हिस्सा है, जिसका थीम 'संघ यात्रा के 100 साल: नए क्षितिज' है, जो 7 और 8 फरवरी, 2026 को नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था. पहले दिन के जश्न के हिस्से के तौर पर, कई जाने-माने बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया.
VIDEO | Bollywood Actor Akshay Kumar arrived at RSS's Mumbai Vyakhyanmala event.— Press Trust of India (@PTI_News) February 8, 2026


दूसरे दिन अक्षय कुमार, विक्की कौशल, करण जौहर, शिल्पा शेट्टी, अनन्या कपूर, मधुर भंडारकर, प्रीतम चक्रवर्ती, आदित्य बिरला ग्रुप की डायरेक्टर अनन्या बिरला, रवि दूबे समेत कई सितार नजर आएं. विक्की कौशल मूंछों के साथ नजर आए. उन्होंने डार्क ब्राउन शर्ट, हल्के ब्राउन नेहरू जैकेट और क्रिस्प व्हाइट पैंट पहनकर सबका ध्यान खींचा.
VIDEO | Mumbai: Raveena Tandon arrives to attend the RSS-organised Vyakhyanmala event at New Horizons Vyakhyanmala.— Press Trust of India (@PTI_News) February 8, 2026

विक्की कौशल
विक्की कौशल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'यह बहुत अच्छी बात है कि आरएसएस की यात्रा को 100 साल पूरे हुए हैं. उन्हें बहुत-बहुत बधाई. आज मुझे मोहनजी की बातें सुनने का मौका मिला. पहली बार मैंने मोहन भागवत को सामने से बोलते हुए सुना, और मैं बहुत प्रभावित हुआ. बहुत की प्रैक्टिकल बातें, बहुत की सेंसिबल बातें थी. बहुत विषय के बारे में बातें थी. सभी को जानकर बहुत अच्छा लगा.संघ की आगे की यात्रा के लिए उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं.'
Mumbai, Maharashtra: On RSS Centenary Year Event, Actor Vicky Kaushal says, " it’s wonderful that the rss journey has completed 100 years. for the first time, i got to hear mohan bhagwat speak in person, and i was deeply impressed..." pic.twitter.com/6QdWSQJVwj— IANS (@ians_india) February 8, 2026
शिल्पा शेट्टी
वहीं समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कहती हैं, 'सबसे पहले, इस शताब्दी वर्ष के लिए बहुत-बहुत बधाई. मैं मोहन भागवत की बहुत बड़ी फैन हूं. वह बहुत प्रेरित करते हैं. मैं देश के लिए काम करने के उनके संकल्प और समर्पण की बहुत तारीफ करती हूं, और सच में मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूं.'
Mumbai, Maharashtra: On RSS Centenary Year Event, Actress Shilpa Shetty says, " first of all, congratulations on this centenary. i am a big fan of mohan bhagwat. i greatly admire his resolve and dedication to working for the nation, and i am truly a huge fan of his..." pic.twitter.com/pLWJcTIW7k— IANS (@ians_india) February 8, 2026
करण जौहर
फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने कहा, 'मुझे आज आरएसएस शताब्दी समारोह में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा. भागवत जी के विचारों और आइडियाज को सुनना प्रेरणादायक था. हम बॉलीवुड हस्तियों को इतना समय देने के लिए उनका दिल से धन्यवाद करते हैं. इस कार्यक्रम को ऑर्गनाइज करने में शामिल सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद.'
Mumbai, Maharashtra: On RSS Centenary Year Event, Film director Karan Johar says, " i really enjoyed attending today’s rss centenary celebration. listening to bhagwat ji’s thoughts and ideas was inspiring. we sincerely thank him for giving bollywood personalities so much time.… pic.twitter.com/uVMLmQgfDD— IANS (@ians_india) February 8, 2026
प्रीतम चक्रवर्ती
सिंगर प्रीतम चक्रवर्ती ने भी अपना अनुभव मीडिया के साथ साझा किया. उन्होंने कहा, 'आज के कार्यक्रम में कई विषयों पर बात हुई, और उन्हें सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला. कई बातें ऐसी थीं जो मुझे पहले नहीं पता थीं. मैं संगठन को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे आस-पास हो रही इतनी सारी बातों पर रोशनी डाली.'
Mumbai, Maharashtra: On RSS Centenary Year Event, Singer Pritam Chakraborty says, " today's program covered many topics, and it was very enlightening to hear them. there were many things i didn’t know before. i want to congratulate the organization for highlighting so much… pic.twitter.com/TSu7X7U67I— IANS (@ians_india) February 8, 2026
अनन्या बिड़ला
आदित्य बिड़ला ग्रुप की डायरेक्टर अनन्या बिड़ला ने कहा, 'सर को सुनकर अच्छा लगा, यह सब एक भारतीय के तौर पर आगे बढ़ने, भारतीयों द्वारा भारत को आगे ले जाने के बारे में था. उन्होंने अपना समय दिया, यह बहुत प्यारा और अच्छा था.'
Mumbai, Maharashtra: On RSS Centenary Year Event, Director of Aditya Birla Group Ananya Birla says, " it was good to listen to sir, it was all about moving forward as indians, indian taking india forward. it was very lovely and gracious of him to give his time..." pic.twitter.com/daDnzEhMhW— IANS (@ians_india) February 8, 2026
Mumbai, Maharashtra: On RSS Centenary Year Event, Film Director Madhur Bhandarkar says, " i am very happy to have attended this two day event. listening to mohan bhagwat was very enlightening, he explained what rss is. there have been various perspectives about rss in the… pic.twitter.com/AEeGiSUfL9— IANS (@ians_india) February 8, 2026
Mumbai, Maharashtra: On RSS Centenary Year Event, Actors Ravi Dubey says, " heartiest congratulations to rss on completing 100 years. over these 100 years, the organization has contributed to nation-building in india and to establishing india as a global leader..." pic.twitter.com/4nBMz038Gu— IANS (@ians_india) February 8, 2026
पहले दिन, 7 फरवरी को, सलमान खान, रणबीर कपूर, डायरेक्टर सुभाष घई और सीबीएफसी के चेयरमैन प्रसून जोशी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुंबई व्याख्यानमाला कार्यक्रम में शामिल हुए थे. इस बीच, आरएसएस के शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में संगठन की लंबी यात्रा, समाज में उसकी भूमिका और उसके भविष्य को आकार देने वाले विचारों पर प्रकाश डाला गया.