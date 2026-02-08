ETV Bharat / entertainment

100 Years of RSS: दूसरे दिन समारोह में शामिल हुए अक्षय कुमार, विक्की कौशल समेत अन्य सेलेब्स, पैप्स संग साझा किया अपना अनुभव

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हुए हैं. इस खास मौके के दूसरे दिन बी-टाउन के कई सेलेब्स समारोह में पहुंचे.

akshay kumar mohan bhagwat
अक्षय कुमार/मोहन भागवत (IANS/ANI)
मुंबई: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) अपने 100 साल पूरा कर चुकी हैं. संगठन बनने के 100 साल पूरे होने की याद में मुंबई में दो दिन का एक कार्यक्रम 'संघ यात्रा के 100 साल: नए क्षितिज' कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बी-टाउन के कई ए-लिस्टर स्टार शामिल हुए. जहां, पहले दिन बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, रणबीर कपूर जैसे सितारे नजर आए, वहीं दूसरे दिन विक्की कौशल, अक्षय कुमार जैसी हस्तियां समारोह की रौनक बढ़ाई.

यह कार्यक्रम दो-दिवसीय लेक्चर सीरीज का हिस्सा है, जिसका थीम 'संघ यात्रा के 100 साल: नए क्षितिज' है, जो 7 और 8 फरवरी, 2026 को नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था. पहले दिन के जश्न के हिस्से के तौर पर, कई जाने-माने बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

दूसरे दिन अक्षय कुमार, विक्की कौशल, करण जौहर, शिल्पा शेट्टी, अनन्या कपूर, मधुर भंडारकर, प्रीतम चक्रवर्ती, आदित्य बिरला ग्रुप की डायरेक्टर अनन्या बिरला, रवि दूबे समेत कई सितार नजर आएं. विक्की कौशल मूंछों के साथ नजर आए. उन्होंने डार्क ब्राउन शर्ट, हल्के ब्राउन नेहरू जैकेट और क्रिस्प व्हाइट पैंट पहनकर सबका ध्यान खींचा.

विक्की कौशल
विक्की कौशल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'यह बहुत अच्छी बात है कि आरएसएस की यात्रा को 100 साल पूरे हुए हैं. उन्हें बहुत-बहुत बधाई. आज मुझे मोहनजी की बातें सुनने का मौका मिला. पहली बार मैंने मोहन भागवत को सामने से बोलते हुए सुना, और मैं बहुत प्रभावित हुआ. बहुत की प्रैक्टिकल बातें, बहुत की सेंसिबल बातें थी. बहुत विषय के बारे में बातें थी. सभी को जानकर बहुत अच्छा लगा.संघ की आगे की यात्रा के लिए उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं.'

शिल्पा शेट्टी
वहीं समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कहती हैं, 'सबसे पहले, इस शताब्दी वर्ष के लिए बहुत-बहुत बधाई. मैं मोहन भागवत की बहुत बड़ी फैन हूं. वह बहुत प्रेरित करते हैं. मैं देश के लिए काम करने के उनके संकल्प और समर्पण की बहुत तारीफ करती हूं, और सच में मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूं.'

करण जौहर
फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने कहा, 'मुझे आज आरएसएस शताब्दी समारोह में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा. भागवत जी के विचारों और आइडियाज को सुनना प्रेरणादायक था. हम बॉलीवुड हस्तियों को इतना समय देने के लिए उनका दिल से धन्यवाद करते हैं. इस कार्यक्रम को ऑर्गनाइज करने में शामिल सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद.'

प्रीतम चक्रवर्ती
सिंगर प्रीतम चक्रवर्ती ने भी अपना अनुभव मीडिया के साथ साझा किया. उन्होंने कहा, 'आज के कार्यक्रम में कई विषयों पर बात हुई, और उन्हें सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला. कई बातें ऐसी थीं जो मुझे पहले नहीं पता थीं. मैं संगठन को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे आस-पास हो रही इतनी सारी बातों पर रोशनी डाली.'

अनन्या बिड़ला
आदित्य बिड़ला ग्रुप की डायरेक्टर अनन्या बिड़ला ने कहा, 'सर को सुनकर अच्छा लगा, यह सब एक भारतीय के तौर पर आगे बढ़ने, भारतीयों द्वारा भारत को आगे ले जाने के बारे में था. उन्होंने अपना समय दिया, यह बहुत प्यारा और अच्छा था.'

पहले दिन, 7 फरवरी को, सलमान खान, रणबीर कपूर, डायरेक्टर सुभाष घई और सीबीएफसी के चेयरमैन प्रसून जोशी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुंबई व्याख्यानमाला कार्यक्रम में शामिल हुए थे. इस बीच, आरएसएस के शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में संगठन की लंबी यात्रा, समाज में उसकी भूमिका और उसके भविष्य को आकार देने वाले विचारों पर प्रकाश डाला गया.

