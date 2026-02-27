ETV Bharat / education-and-career

जोमैटो संस्थापक के नए स्टार्टअप में भर्ती के लिए एथलीट फिटनेस का मानक, छिड़ी बहस

नई दिल्ली : ऑनलाइन फूड डिलीवरी मंच जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल के स्वास्थ्य-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ‘टेम्पल’ में भर्ती के लिए की गई एक असामान्य पोस्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी.

गोयल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि वह अपने नए उद्यम के लिए 'ऐसे एथलीट जो इंजीनियर और वैज्ञानिक भी हों' की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने पात्रता मानदंड में पुरुषों के लिए बॉडी फैट (शरीर में वसा प्रतिशत) की मात्रा 16 प्रतिशत से कम और महिलाओं के लिए 26 प्रतिशत से कम होने की शर्त भी रखी.

गोयल ने इस पोस्ट में कहा कहा, “हम उन लोगों के लिए उत्पाद बना रहे हैं जो अपने शरीर को चरम सीमा तक ले जाते हैं। हम सिर्फ उन्हें सेवा नहीं देना चाहते, खुद भी वैसा ही होना चाहते हैं. इसलिए केवल वही लोग आवेदन करें जो फिटनेस को गंभीरता से लेते हैं.”

उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार अभी बॉडी फैट के निर्धारित स्तर पर नहीं हैं, लेकिन तीन महीने में इसे हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं. हालांकि तब तक वे टेम्पल में प्रोबेशन पर ही रहेंगे.

गोयल ने कहा कि उनका स्टार्टअप टेम्पल ‘शीर्ष स्तर के एथलीट’ के लिए एक उन्नत पहनने-योग्य उपकरण (वियरेबल डिवाइस) विकसित कर रहा है. भर्ती भूमिकाओं में एनालॉग सिस्टम इंजीनियर से लेकर कम्प्यूटेशनल न्यूरोसाइंटिस्ट तक शामिल हैं.