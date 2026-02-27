ETV Bharat / education-and-career
जोमैटो संस्थापक के नए स्टार्टअप में भर्ती के लिए एथलीट फिटनेस का मानक, छिड़ी बहस
दीपिंदर गोयल ने भर्ती के लिए अलग योग्यता रखी है. इस पर बहस छिड़ गई है.
By PTI
Published : February 27, 2026 at 7:38 PM IST
नई दिल्ली : ऑनलाइन फूड डिलीवरी मंच जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल के स्वास्थ्य-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ‘टेम्पल’ में भर्ती के लिए की गई एक असामान्य पोस्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी.
गोयल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि वह अपने नए उद्यम के लिए 'ऐसे एथलीट जो इंजीनियर और वैज्ञानिक भी हों' की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने पात्रता मानदंड में पुरुषों के लिए बॉडी फैट (शरीर में वसा प्रतिशत) की मात्रा 16 प्रतिशत से कम और महिलाओं के लिए 26 प्रतिशत से कम होने की शर्त भी रखी.
गोयल ने इस पोस्ट में कहा कहा, “हम उन लोगों के लिए उत्पाद बना रहे हैं जो अपने शरीर को चरम सीमा तक ले जाते हैं। हम सिर्फ उन्हें सेवा नहीं देना चाहते, खुद भी वैसा ही होना चाहते हैं. इसलिए केवल वही लोग आवेदन करें जो फिटनेस को गंभीरता से लेते हैं.”
उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार अभी बॉडी फैट के निर्धारित स्तर पर नहीं हैं, लेकिन तीन महीने में इसे हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं. हालांकि तब तक वे टेम्पल में प्रोबेशन पर ही रहेंगे.
गोयल ने कहा कि उनका स्टार्टअप टेम्पल ‘शीर्ष स्तर के एथलीट’ के लिए एक उन्नत पहनने-योग्य उपकरण (वियरेबल डिवाइस) विकसित कर रहा है. भर्ती भूमिकाओं में एनालॉग सिस्टम इंजीनियर से लेकर कम्प्यूटेशनल न्यूरोसाइंटिस्ट तक शामिल हैं.
उनकी इस पोस्ट पर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. एक उपयोगकर्ता ने कहा, “मजेदार बात यह है कि 16 प्रतिशत से कम बॉडी फैट पाने के लिए पुरुषों को जोमैटो ऐप का इस्तेमाल बंद करना होगा.”
एक अन्य उपयोगकर्ता ने बेहतरीन फिटनेस उत्पाद बनाने और बॉडी फैट प्रतिशत के बीच के संबंध पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई उत्कृष्ट खेल प्रौद्योगिकी उत्पाद ऐसे इंजीनियरों ने बनाए हैं जो खुद आला दर्जे के एथलीट नहीं थे.
गोयल ने पिछले महीने ही जोमैटो एवं ब्लिंकिट की मूल कंपनी इटर्नल के प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पद से इस्तीफा दे दिया था. उस समय गोयल ने कहा था कि वह “उच्च जोखिम वाले नये विचारों और प्रयोगों” पर काम करना चाहते हैं. इस संबंध में प्रतिक्रिया के लिए जोमैटो के प्रवक्ता को भेजे गए ईमेल फिलहाल कोई जवाब नहीं आया.
