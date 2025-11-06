ETV Bharat / education-and-career
सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए लिए स्टेट कॉर्डिनेटरों की भर्ती शुरू, मंथली तनख्वाह मिलेगी 75000 रुपए
स्नातक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी युवा करेंगे. 49 स्टेट समन्वयकों की भर्ती शुरू हो गई है.
November 6, 2025
नई दिल्ली: अपनी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और हाशिए पर पड़े व कमजोर समूहों के कल्याण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक कार्यक्रम निगरानी इकाई (पीएमयू) गठित करने का निर्णय लिया है. इसके अंतर्गत देश भर के विभिन्न राज्यों के लिए राज्य समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे.
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक, विभिन्न राज्यों में जमीनी स्तर पर विभिन्न योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करने तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए फीडबैक देने के लिए कुल 49 राज्य समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे.
नियुक्त राज्य समन्वयक मूलतः 28 वर्ष से कम आयु के युवा स्नातक होंगे. हालांकि, आरक्षित वर्गों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है.
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के प्राथमिक विभाग के रूप में कार्य करता है, जो हाशिए पर और कमजोर आबादी के विकास और कल्याण के उद्देश्य से कार्यक्रमों और योजनाओं की व्यापक नीति, योजना और समन्वय के लिए जिम्मेदार है. विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों के साथ-साथ अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कई योजनाएं तैयार और क्रियान्वित की जाती हैं.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अपने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से एक समावेशी समाज के निर्माण का प्रयास करता है, जहां लक्षित समूहों के व्यक्तियों को उनके विकास और प्रगति के लिए पर्याप्त सहायता प्राप्त हो.
इस विभाग का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार लोगों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) सहित समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाना है. यह अपने उद्देश्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून, नीतियों और दिशानिर्देशों के विकास और अद्यतनीकरण में भी शामिल है. इसके अतिरिक्त, यह विभिन्न मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण भी करता है.
राज्य समन्वयकों का कार्य: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, राज्य समन्वयकों का दायित्व क्षेत्र का दौरा करना और योजनाओं के कुशल एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय को उनके कार्यान्वयन के संबंध में फीडबैक प्रदान करना है.
"वे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत निर्दिष्ट विभाग, राज्य या क्षेत्र में परियोजना या परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सौंपे गए कार्य पूरे हों और अपेक्षित तकनीकी एवं प्रबंधन गुणवत्ता मानकों का पालन करें, तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएं."
राज्य समन्वयक यह भी सत्यापित करेंगे कि परियोजना या परियोजनाएँ साझेदारी समझौते के अनुसार संचालित की जा रही हैं और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मानक संचालन प्रोटोकॉल का अनुपालन करती हैं. वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना की निगरानी के लिए आवश्यक सभी आवश्यक जानकारी, अभिलेख और दस्तावेज़ निरंतर बनाए रखे जाएं और निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध हों.
वे हर महीने लगभग 20 दिनों तक कार्यक्रमों के आयोजन और मूल्यांकन के लिए विभिन्न राज्यों और ज़िलों का दौरा भी करेंगे.
इसके अलावा, राज्य समन्वयक परियोजना के प्रशासनिक ढांचे के अनुसार प्रमुख हितधारकों के बीच बैठकें और नियमित समन्वय बैठकें आयोजित करेंगे और उन्हें सुगम बनाएंगे. वे समय-समय पर प्रबंधन द्वारा सौंपे गए अतिरिक्त कार्य भी करेंगे. उनका मुख्यालय दिल्ली में होगा.
राज्य समन्वयकों के लिए पात्रता: उम्मीदवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा रैंक किए गए संस्थानों से किसी भी विषय में 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए.
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, राज्य समन्वयकों के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह 4 दिसंबर तक जारी रहेगी.
राज्य समन्वयकों की नियुक्ति दो साल के गैर-नवीकरणीय अनुबंध पर की जाएगी और उन्हें प्रति माह 75,000 रुपये तक का पारिश्रमिक दिया जाएगा.
छात्रा का दृष्टिकोण: वर्तमान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही आयुषी अग्रवाल ने ईटीवी भारत को बताया, "यह उन लोगों के लिए एक अवसर है जो भारत सरकार की पहल से जुड़ना चाहते हैं. यह अवसर उन्हें ज्ञान अर्जित करके अपने करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा."
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह जमीनी स्तर पर जनता की सेवा करने और देश के विकास में योगदान देने का भी एक अवसर है.
