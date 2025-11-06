ETV Bharat / education-and-career

सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए लिए स्टेट कॉर्डिनेटरों की भर्ती शुरू, मंथली तनख्वाह मिलेगी 75000 रुपए

नई दिल्ली: अपनी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और हाशिए पर पड़े व कमजोर समूहों के कल्याण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक कार्यक्रम निगरानी इकाई (पीएमयू) गठित करने का निर्णय लिया है. इसके अंतर्गत देश भर के विभिन्न राज्यों के लिए राज्य समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे.

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक, विभिन्न राज्यों में जमीनी स्तर पर विभिन्न योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करने तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए फीडबैक देने के लिए कुल 49 राज्य समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे.

नियुक्त राज्य समन्वयक मूलतः 28 वर्ष से कम आयु के युवा स्नातक होंगे. हालांकि, आरक्षित वर्गों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है.

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, विभिन्न राज्यों में जमीनी स्तर पर विभिन्न योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करने तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु फीडबैक देने के लिए कुल 49 राज्य समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे.

नियुक्त राज्य समन्वयक मूलतः 28 वर्ष से कम आयु के युवा स्नातक होंगे. हालांकि, आरक्षित वर्गों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के प्राथमिक विभाग के रूप में कार्य करता है, जो हाशिए पर और कमजोर आबादी के विकास और कल्याण के उद्देश्य से कार्यक्रमों और योजनाओं की व्यापक नीति, योजना और समन्वय के लिए जिम्मेदार है. विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों के साथ-साथ अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कई योजनाएं तैयार और क्रियान्वित की जाती हैं.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अपने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से एक समावेशी समाज के निर्माण का प्रयास करता है, जहां लक्षित समूहों के व्यक्तियों को उनके विकास और प्रगति के लिए पर्याप्त सहायता प्राप्त हो.

इस विभाग का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार लोगों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) सहित समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाना है. यह अपने उद्देश्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून, नीतियों और दिशानिर्देशों के विकास और अद्यतनीकरण में भी शामिल है. इसके अतिरिक्त, यह विभिन्न मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण भी करता है.

राज्य समन्वयकों का कार्य: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, राज्य समन्वयकों का दायित्व क्षेत्र का दौरा करना और योजनाओं के कुशल एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय को उनके कार्यान्वयन के संबंध में फीडबैक प्रदान करना है.