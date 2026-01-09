ETV Bharat / education-and-career

यूपी के सरकारी स्कूलों में न्यूज पेपर रीडिंग अनिवार्य क्यों हुआ, बच्चों पर कितना असर पड़ेगा?

खबरों पर करेंगे चर्चाः आदेश के अनुसार, कक्षा 9 से 12 के अभ्यर्थियों को सप्ताह में एक बार किसी महत्वपूर्ण संपादकीय विषय पर अपने मौलिक विचार लिखने और कक्षा में ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रेरित किया जाए. विद्यार्थियों को समाचार पत्रों में प्रकाशित स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों से जुड़ी खबरों को पढ़ने और उन पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करें. सप्ताह में एक दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले सुडोकू, वर्ग पहेली और ज्ञानवर्धक क्विज को हल करने की प्रतियोगिता कक्षा में आयोजित कराई जाए, जिससे छात्रों की तार्किक क्षमता का विकास हो. कक्षा छह से आठ के छात्रों को इंटरेस्टिंग न्यूज़ जिसमें विज्ञान, पर्यावरण और खेल की कटिंग काटकर एक स्क्रैपबुक तैयार करने के लिए भी इंस्पायर किया जाए. इन सभी गतिविधियों का छात्रों पर सकारात्मक असर पड़ेगा जिससे वह समाज में बेहतर करने के लिए प्रेरित होंगे.

समाचार पत्र या मैगजीन तैयार करने के निर्देशः विद्यार्थियों को समाचार पत्रों की डिजाइन और प्रेजेंटेशन से प्रेरणा लेकर विद्यालय के लिए मासिक या त्रैमासिक स्तर पर एक विद्यालय समाचार पत्र या मैगजीन तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी आदेश है. विद्यार्थियों की टीम इसका संपादन करे, जिसमें विद्यालय की गतिविधियों और उपलब्धियों को न्यूज के रूप में प्रेजेंट किया जाए.

पांच नए कठिन शब्द बोरड पर लिखेंः आदेश के अनुसार, रोटेशन के आधार पर विद्यार्थी संपादकीय लेख के मुख्य अंश, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और खेल जगत की प्रमुख सकारात्मक खबरें पढ़कर सुनाई जाएंगी. यही नहीं शब्दावली निर्माण और आज का शब्द को ध्यान में रखकर हर रोज समाचार पत्र से पांच नए कठिन शब्दों का चयन कर उनका अर्थ प्रार्थना सभा में बताया जाएगा. इन शब्दों को विद्यालय के डिस्प्ले बोर्ड पर आज का सुविचार के साथ अनिवार्य रूप से लिखने का भी सुझाव है.

अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेशः उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव माध्यमिक/ बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने 23 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी किया था. जिसके तहत उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में रीडिंग कल्चर को बेहतर करने और समाचार पत्रों के पठन- पाठन को अनिवार्य करने का जिक्र किया गया. विद्यार्थियों के पढ़ने की रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना और स्क्रीन टाइम काम करने के लिए पुस्तकालय में समाचार पत्रों की उपलब्धता कराए जाने की बात कही है. इसके साथ ही मॉर्निंग असेंबली के समय 10 मिनट न्यूज रीडिंग के लिए तय करने का आदेश जारी किया गया है.

लखनऊ: वर्तमान में बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल कहीं ज्यादा करने लगे हैं. कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन क्लास शुरू की गई थी, जिसके बाद अब ऑनलाइन पढ़ाई का चलन तेजी से बढ़ गया है. हालांकि मोबाइल चलाते समय पढ़ाई के अलावा अन्य एक्टिविटी करने लगते हैं. पहले जहां बच्चे अखबार पढ़कर देश दुनिया की खबर रखते थे, अब उससे लगभग दूर हो गए हैं. शायद यही सोचकर राजस्थान की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में 10 मिनट तक की न्यूज़ पेपर रीडिंग अनिवार्य कर दिया है. आइए जानते हैं, इस बारे में एक्सपर्ट की क्या राय है?

अवेयरनेस और जनरल नॉलेज बढ़ेगीः अभिभावक शाजिया ने कहा, 'हिंदी और इंग्लिश न्यूज़ पेपर मॉर्निंग असेंबली में पढ़ाने का फैसला बहुत अच्छा कदम है. न्यूज़ पेपर पढ़ाएंगे तो बच्चों की अवेयरनेस और जनरल नॉलेज बढ़ेगी. इंस्टाग्राम और यूट्यूब में इनफार्मेशन नहीं होती है, सिर्फ रील होती हैं जो बच्चों के इंटरेस्ट की चीज होती है वही देखते हैं. बच्चे अपने अराउंड क्या हो रहा है, उसके बारे में नहीं जानते. इससे जनरल अवेयरनेस बढ़ेगी. बेसिक लैंग्वेज इंटरनेट पर मौजूद है लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों अखबार में बहुत गढ़े हुए शब्द होते हैं. अखबार की वोकैबलरी पढ़ाई जाएगी तो उनकी पढ़ने की हैबिट बढ़ेगी.'

पढ़ने की आदत भी पड़ेगीः वहीं, छात्रा मलीहा हसन का कहना है, 'यह जो इनीशिएटिव बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे आजकल टीवी और मोबाइल बहुत ज्यादा देख रहे हैं. उनकी आंखें खराब हो रही हैं. मेरे भी चश्मा इसी वजह से लगा है. मैंने भी बहुत टीवी देखा है. अब अगर अखबार पढ़ेंगे तो आई साइट इंप्रूव होगी और पढ़ने की आदत भी पड़ेगी. हम लोगों को ज्यादा अच्छा देखने की आदत है, पढ़ने की आदत नहीं है. अखबार बच्चों को पढ़ने की हैबिट डलवाएगा. बहुत कुछ अच्छा सिखाएगा. मैं तो अब हर रोज अखबार पढ़ती हूं.सरकार का ये अच्छा कदम है. बच्चों को हर चीज में फुल पर्सपेक्टिव मिलेगा. टीवी पर सब कुछ एक ही साइड मिलता है लेकिन अखबार में सब कुछ पढ़ने को मिलेगा.'

आभासी दुनिया ने बहुत कुछ बदलाः अभिभावक रवि गुप्ता का कहना है, 'मेरे दो बच्चे हैं. कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई और अब बच्चों की आदत यह पड़ गई है कि वह स्क्रीन पर बहुत ज्यादा टाइम खर्च करने लगे हैं. रोकने पर चिढ़ जाते हैं. निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से यह सराहनीय कदम उठाया गया है. अखबार और किताबें जीवन में बदलाव लाती हैं. अखबार पढ़ेंगे तो उनकी सोच में परिवर्तन जरूर होगा. अखबारों में तमाम समाचार ऐसे होते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं. संपादकीय में बच्चों को अच्छे-अच्छे शब्द पढ़ने को मिलेंगे. उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा. सोशल मीडिया पर सब कुछ उपलब्ध जरूर है लेकिन काफी कुछ गलत और सही है. पहले जब इंटरनेट था ही नहीं तब लोग डिक्शनरी में शब्द खोजते थे. एक ही शब्द के कई अर्थ मिलते थे तो काफी समझ विकसित होती थी और इसका फायदा भी मिलता था. लेकिन आभासी दुनिया ने बहुत कुछ बदल दिया है. शिक्षा के लिए ऑनलाइन माध्यम भी अच्छा है लेकिन ऑफलाइन माध्यम को दरकिनार नहीं किया जा सकता.'



मजबूरी में शुरू हुई ऑनलाइन शिक्षा अब आदतः शिक्षक पीयूष कुशवाहा का कहना है कि कोविड काल से मजबूरी में ऑनलाइन शिक्षा का जो सिलसिला शुरू हुआ वह आज जरूरत बन गया है. आज की ये हकीकत है कि ऑनलाइन शिक्षा को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ऑफलाइन शैक्षणिक आदतों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करते अब बच्चे स्क्रीन के लती होने लगे हैं. पढ़ाई करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. इस पर पढ़ाई के अलावा वे सब कुछ देख रहे हैं जिससे उनकी आदतें बिगड़ रही हैं, साथ ही सोचने और समझने की क्षमता कम हो रही है. अखबार एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे वही पढ़ेंगे जो खबरों के रूप में होगा. अखबार नॉर्मल भाषा से लेकर संपादकीय पेज में बहुत ही अच्छे शब्दों का चयन किया जाता है. यहां पर जो बच्चों को सीखने को मिलेगा वह भविष्य में बहुत काम आएगा. ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को साथ लेकर ही छात्रों का भविष्य सुधारा जा सकता है. हाइब्रिड मॉडल इसका व्यावहारिक समाधान हो सकता है.

शब्दकोश विकसित होगाः उत्तर प्रदेश महिला बेसिक शिक्षक संघ की अध्यक्ष सुलोचना मौर्या का कहना है कि सरकार के इस कदम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है. इंटरनेट के युग में बच्चों की शिक्षा के लिए ऑनलाइन माध्यम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ऑफलाइन शिक्षा इस जमाने में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. क्योंकि जब शिक्षक बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं तो उसका असर अलग ही होता है. इंटरनेट पर बच्चे पढ़ तो सकते हैं. कुछ देर की ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में वे मोबाइल पर अलग ही सब देखने लगते हैं. यूट्यूब पर भी उन्हें पढ़ने की सामग्री उतनी अच्छी नहीं मिलती है. उनकी रीडिंग हैबिट कम हो रही है. अब प्रार्थना सभा के दौरान 10 मिनट तक अखबार के नए शब्द पढ़ने से उनका शब्दकोश विकसित होगा, उनके दिमाग में यह शब्द रच बस जाएंगे, जिसका उन्हें हर हाल में फायदा मिलेगा. लाइब्रेरी में भी अखबार रखे जाएंगे. डिस्प्ले बोर्ड पर भी हर रोज नए-नए शब्द डिस्प्ले होते रहेंगे तो बच्चे उन्हें देखते और समझते रहेंगे जिससे उनकी सोच विकसित होगी. समझ में बदलाव आएगा और वे आगे कांपटीशन के लिहाज से बेहतर कर सकेंगे.



समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्यः लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी विपिन कुमार का कहना है कि शासन की तरफ से सभी स्कूलों में 10 मिनट तक मॉर्निंग असेंबली के दौरान समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य किया गया है. अभी सर्दियों के चलते स्कूल बंद हैं. 15 जनवरी के बाद स्कूल खुलेंगे तो इस आदेश का अक्षरशः पालन कराया जाएगा. सभी बच्चों को समाचार पत्रों की खबरों से रूबरू कराया जाएगा. बच्चे नए-नए शब्द हर रोज सीखेंगे तो उनकी शब्दावली मजबूत होगी. इससे बच्चों की समझ विकसित होगी. ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ऑफलाइन शिक्षा भी जरूरी है.

