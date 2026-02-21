ETV Bharat / education-and-career

रेलवे भर्ती : 5349 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, मेरिट के आधार पर चयन

रेलवे भर्ती : 5349 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, मेरिट के आधार पर होगा चयन ( Getty Images )

हैदराबाद: आईटीआई करने वाले छात्रों को सुनहरा मौका है. पश्चिमी रेलवे ने अप्रेंटिस पोस्ट के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती प्रक्रिया में 5349 पदों को भरा जाएगा. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 21 फरवरी से शुरू हो गई है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 मार्च, 2026 है. योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.rrc-wr.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए कैंडिडेट पश्चिमी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

18 फरवरी, 2026 के नोटिफिकेशन नंबर RRC/WR/04/2025 अप्रेंटिस के तहत, पश्चिमी रेलवे के अधिकार क्षेत्र में अलग-अलग डिवीजन और वर्कशॉप ने कुल 5,349 ट्रेनिंग पोस्ट के लिए विज्ञापन दिया है. यह भर्ती अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के तहत की जा रही है.

अपरेंटिस के तौर पर चुने गए कैंडिडेट को एक साल के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेनी होगी और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें निर्धारित स्टाइपेंड दिया जाएगा. जो कैंडिडेट रेलवे की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी करते हैं और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) पाते हैं, उन्हें आगे की सीधी भर्ती में लेवल-1 पोस्ट (₹18,000–₹56,900 वेतनमान) में 20% तक वैकेंसी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी.

शैक्षणिक योग्यता

आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% अंकों से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए. साथ ही NCVT से संबंद्ध, संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए. आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 23 मार्च 2026 तक 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, 10वीं कक्षा (कम से कम 50% कुल आंकों के साथ) और आईटीआई परीक्षा दोनों में मिले अंकों के प्रतिशत का औसत लेकर तैयार की जाएगी, और दोनों को बराबर वेटेज दिया जाएगा.