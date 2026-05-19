ETV Bharat / education-and-career

UPSC की बड़ी राहत, मानी छात्रों की पुरानी मांग, प्रारंभिक परीक्षा के बाद जारी होगी प्रोविजनल आंसर की

नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (प्रीलिमिनरी) 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत दी है. जानकारी के मुताबिक आयोग ने लंबे समय से चली आ रही छात्रों की मांगों को मान लिया है. बता दें, सिविल सेवा प्रारंभिक-2026 के तुरंत बाद उसकी प्रोविजनल आंसर की जारी होगी. ऐसा करने से इस परीक्षा के पूरे प्रॉसेस में पारदर्शिता आएगी. आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि इस कदम का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और परीक्षा के संचालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखना है.

इसमें कहा गया है कि यह नया सुधार प्रोविजनल आंसर की के पब्लिकेशन के लिए उम्मीदवारों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए लाया गया है. यूपीएससी (UPSC) ने एक बयान में कहा कि यह कदम पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने और परीक्षा प्रणाली में उम्मीदवारों का विश्वास मजबूत करने के आयोग के वादे का भी हिस्सा है. साथ ही, उसने प्रोविजनल आंसर की प्रकाशित करने की नीति लागू की है.

तीन चरणों में आयोजित होती है परीक्षा

UPSC हर साल तीन चरणों में सिविल सर्विस परीक्षा कराता है- प्रीलिमिनरी, मेन और इंटरव्यू -- ताकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS), इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS) और इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) वगैरह के लिए ऑफिसर चुने जा सकें. इस बार सिविल सर्विसेज (प्रीलिमिनरी) एग्जाम 24 मई को होने वाला है. UPSC चेयरमैन अजय कुमार ने इसे 'एक नई शुरुआत' बताते हुए कहा कि पहली बार, कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा. उन्होंने कहा कि यह पहल आयोग की उम्मीदवारों के साथ ज्यादा पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर बातचीत लाने की लगातार कोशिश को दिखाती है.

दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां

कुमार ने आगे कहा कि इस पॉलिसी का मकसद एग्जामिनेशन प्रोसेस को और ज्यादा पार्टिसिपेटिव बनाना है, साथ ही इसकी पवित्रता, ईमानदारी और मेरिट-बेस्ड फ्रेमवर्क को बनाए रखना है. प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद, सिविल सर्विस परीक्षा के कैंडिडेट अगर कोई आपत्तियां चाहते हैं, तो वे 31 मई, 2026 शाम 6 बजे तक एक खास ऑनलाइन पोर्टल, यानी "ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल (QPRep)" के जरिए अपनी आपत्तियां दे सकते हैं, जो https://upsconline.nic.in/login पर उपलब्ध है.