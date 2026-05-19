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UPSC की बड़ी राहत, मानी छात्रों की पुरानी मांग, प्रारंभिक परीक्षा के बाद जारी होगी प्रोविजनल आंसर की
आयोग ने कहा कि अगर किसी को आपत्ति है तो 31 मई तक दर्ज करा सकते हैं. विस्तार से पढ़ें.
Published : May 19, 2026 at 9:41 AM IST
नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (प्रीलिमिनरी) 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत दी है. जानकारी के मुताबिक आयोग ने लंबे समय से चली आ रही छात्रों की मांगों को मान लिया है. बता दें, सिविल सेवा प्रारंभिक-2026 के तुरंत बाद उसकी प्रोविजनल आंसर की जारी होगी. ऐसा करने से इस परीक्षा के पूरे प्रॉसेस में पारदर्शिता आएगी. आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि इस कदम का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और परीक्षा के संचालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखना है.
इसमें कहा गया है कि यह नया सुधार प्रोविजनल आंसर की के पब्लिकेशन के लिए उम्मीदवारों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए लाया गया है. यूपीएससी (UPSC) ने एक बयान में कहा कि यह कदम पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने और परीक्षा प्रणाली में उम्मीदवारों का विश्वास मजबूत करने के आयोग के वादे का भी हिस्सा है. साथ ही, उसने प्रोविजनल आंसर की प्रकाशित करने की नीति लागू की है.
तीन चरणों में आयोजित होती है परीक्षा
UPSC हर साल तीन चरणों में सिविल सर्विस परीक्षा कराता है- प्रीलिमिनरी, मेन और इंटरव्यू -- ताकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS), इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS) और इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) वगैरह के लिए ऑफिसर चुने जा सकें. इस बार सिविल सर्विसेज (प्रीलिमिनरी) एग्जाम 24 मई को होने वाला है. UPSC चेयरमैन अजय कुमार ने इसे 'एक नई शुरुआत' बताते हुए कहा कि पहली बार, कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा. उन्होंने कहा कि यह पहल आयोग की उम्मीदवारों के साथ ज्यादा पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर बातचीत लाने की लगातार कोशिश को दिखाती है.
दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां
कुमार ने आगे कहा कि इस पॉलिसी का मकसद एग्जामिनेशन प्रोसेस को और ज्यादा पार्टिसिपेटिव बनाना है, साथ ही इसकी पवित्रता, ईमानदारी और मेरिट-बेस्ड फ्रेमवर्क को बनाए रखना है. प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद, सिविल सर्विस परीक्षा के कैंडिडेट अगर कोई आपत्तियां चाहते हैं, तो वे 31 मई, 2026 शाम 6 बजे तक एक खास ऑनलाइन पोर्टल, यानी "ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल (QPRep)" के जरिए अपनी आपत्तियां दे सकते हैं, जो https://upsconline.nic.in/login पर उपलब्ध है.
असेसमेंट करने में मदद मिलेगी
बयान में कहा गया है कि उम्मीदवार अपनी समझ के अनुसार सही key बताकर, तीन असली सोर्स से एक छोटा सा ब्यौरा और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी बात जमा कर सकेंगे. इसमें कहा गया है कि इससे न सिर्फ कैंडिडेट्स को परीक्षा में अपनी परफॉर्मेंस का जल्दी और जानकारी के साथ असेसमेंट करने में मदद मिलेगी, बल्कि उन्हें अपनी बात रखने के लिए काफी समय और मौका भी मिलेगा. UPSC ने कहा कि कैंडिडेट्स से मिले सभी रिप्रेजेंटेशन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम के सामने पूरी और बारीकी से रिव्यू के लिए रखा जाएगा.
इसमें कहा गया है कि इन एक्सपर्ट्स के पास डोमेन नॉलेज और सब्जेक्ट एक्सपर्टीज होती है. वे हर रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से देखेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को असेस करेंगे, और संबंधित सवालों के लिए आंसर की के सही होने के बारे में अपने विचार रिकॉर्ड करेंगे. UPSC ने कहा कि इसके बाद सभी रिप्रेजेंटेशन पर ठीक से विचार करने के बाद ही आंसर की को फाइनल किया जाएगा.
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