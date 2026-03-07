ETV Bharat / education-and-career

UPSC Result 2025: गुजरात के 34 उम्मीदवार हुए सफल, विपुल चौधरी ने बताई सफलता की कहानी

अहमदाबाद (योगेश गज्जर): संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने शुक्रवार 6 मार्च को सिविल सेवा परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित किए, जिसमें राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने पहली रैंक हासिल की. सिविल सेवा परीक्षा में ​​देश भर से 958 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है.

गुजरात के 34 उम्मीदवारों ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास की है. पाटन जिले के विपुल चौधरी ने अपने पांचवें प्रयास में गुजरात में दूसरी रैंक हासिल की है. किसान परिवार से आने वाले विपुल चौधरी ने ईटीवी भारत को असफलता के बाद सफलता के अपने सफर की कहानी बताई.

गुजरात में सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले टॉप-5 कैंडिडेट्स

गुजरात से UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले टॉप-5 कैंडिडेट्स की बात करें तो दिशांत निसार ने देश में 19वीं रैंक हासिल की है और गुजरात में पहली रैंक हासिल की है. विपुल चौधरी की देश में 115वीं रैंक है और वह गुजरात में दूसरी रैंक पर हैं. भावेश जगलान को 128वीं रैंक, पंकज सोनी को 130वीं रैंक और सौरभ शर्मा को 146वीं रैंक मिली है.

मूल रूप से पाटन जिले के संतलपुर के हमीरपुरा गांव के रहने वाले विपुल चौधरी ने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत में अपनी तैयारी और सफलता के बारे में बताया. विपुल चौधरी ने GPSC (गुजरात लोक सेवा आयोग) की परीक्षा भी दी थी, लेकिन चयन नहीं हो पाया था. इस वजह से वह कुछ समय के लिए तनाव में आ गए थे. लेकिन बाद में उन्होंने फिर से तैयारी शुरू की और फिर UPSC सिविल सेवा परीक्षा में 115वीं रैंक हासिल की.

विपुल चौधरी (ETV Bharat)

विपुल चौधरी ने बताया कि, 2020 के कोविड लॉकडाउन के दौरान तैयारी शुरू की थी. उसके बाद मैंने कॉलेज छोड़ा था. यह मेरा पांचवां प्रयास था. मैं कॉलेज छोड़ने के बाद से ही तैयारी कर रहा था. मुझे तीन प्रयासों में भारी असफलता का सामना करना पड़ा था. लेकिन सच तो यह है कि पिछली बार (चौथा प्रयास) मेरी 348वीं रैंक थी, इसलिए मुझे IPS पद मिला, तो मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई. लेकिन मैंने IAS के लिए फिर से कोशिश की और इस बार मुझे 115वीं रैंक मिली, तो ऐसा ही होगा.

दिन में 14-15 घंटे पढ़ाई

विपुल चौधरी आगे कहते हैं, पिछले पांच वर्षों से कड़ी मेहनत जारी है, इसलिए मेहनत को घंटों में बांटने के बजाय मुख्य लक्ष्य यह था कि कोई भी समय बर्बाद न हो. जब परीक्षा करीब होती थी, तो दिन में 14-15 घंटे पढ़ रहा था, जबकि सामान्य दिनों 8-9 घंटे पढ़ता था. दैनिक दिनचर्या ऐसी थी कि सुबह 6 बजे उठता और 7 बजे से पढ़ना शुरू करता, रात 12 बजे तक बढ़ाई करता. दो टाइम का खाना, यही मुख्य उद्देश्य था. खाना, पढ़ना और सोना, ये 3 काम हो जाते थे. अब 2 साल तक IAS के लिए समर्पित ट्रेनिंग करनी है. 2 साल बाद जिस राज्य में नियुक्ति मिलेगी, वहां देश की सेवा में अपना रोल निभाएंगे.

GPSC परीक्षा का अनुभव कैसा रहा?

जीपीएससी परीक्षा के अनुभव के बारे में विपुल चौधरी ने बताया कि GPSC परीक्षा देने के बाद रिजल्ट आने तक अच्छा अनुभव था. रिजल्ट थोड़ा खराब था. मेन्स में मेरे अच्छे अंक थे. मेन्स में टॉप-10 में मेरे अंक थे. लेकिन इंटरव्यू में सिर्फ 20 अंक मिले. इस वजह से रिजल्ट बदल गया और GPSC में मेरे डेढ़ से दो अंक कम पड़ गए, जिसकी वजह से मैं एक महीने तक मानसिक तनाव में था.