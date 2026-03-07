ETV Bharat / education-and-career

UPSC Result 2025: गुजरात के 34 उम्मीदवार हुए सफल, विपुल चौधरी ने बताई सफलता की कहानी

गुजरात से UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले दिशांत निसार को देश में 19वीं रैंक और विपुल चौधरी को 115वीं रैंक मिली है.

विपुल चौधरी (ETV Bharat)
Published : March 7, 2026 at 3:27 PM IST

अहमदाबाद (योगेश गज्जर): संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने शुक्रवार 6 मार्च को सिविल सेवा परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित किए, जिसमें राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने पहली रैंक हासिल की. सिविल सेवा परीक्षा में ​​देश भर से 958 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है.

गुजरात के 34 उम्मीदवारों ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास की है. पाटन जिले के विपुल चौधरी ने अपने पांचवें प्रयास में गुजरात में दूसरी रैंक हासिल की है. किसान परिवार से आने वाले विपुल चौधरी ने ईटीवी भारत को असफलता के बाद सफलता के अपने सफर की कहानी बताई.

गुजरात में सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले टॉप-5 कैंडिडेट्स
गुजरात से UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले टॉप-5 कैंडिडेट्स की बात करें तो दिशांत निसार ने देश में 19वीं रैंक हासिल की है और गुजरात में पहली रैंक हासिल की है. विपुल चौधरी की देश में 115वीं रैंक है और वह गुजरात में दूसरी रैंक पर हैं. भावेश जगलान को 128वीं रैंक, पंकज सोनी को 130वीं रैंक और सौरभ शर्मा को 146वीं रैंक मिली है.

मूल रूप से पाटन जिले के संतलपुर के हमीरपुरा गांव के रहने वाले विपुल चौधरी ने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत में अपनी तैयारी और सफलता के बारे में बताया. विपुल चौधरी ने GPSC (गुजरात लोक सेवा आयोग) की परीक्षा भी दी थी, लेकिन चयन नहीं हो पाया था. इस वजह से वह कुछ समय के लिए तनाव में आ गए थे. लेकिन बाद में उन्होंने फिर से तैयारी शुरू की और फिर UPSC सिविल सेवा परीक्षा में 115वीं रैंक हासिल की.

विपुल चौधरी
विपुल चौधरी (ETV Bharat)

विपुल चौधरी ने बताया कि, 2020 के कोविड लॉकडाउन के दौरान तैयारी शुरू की थी. उसके बाद मैंने कॉलेज छोड़ा था. यह मेरा पांचवां प्रयास था. मैं कॉलेज छोड़ने के बाद से ही तैयारी कर रहा था. मुझे तीन प्रयासों में भारी असफलता का सामना करना पड़ा था. लेकिन सच तो यह है कि पिछली बार (चौथा प्रयास) मेरी 348वीं रैंक थी, इसलिए मुझे IPS पद मिला, तो मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई. लेकिन मैंने IAS के लिए फिर से कोशिश की और इस बार मुझे 115वीं रैंक मिली, तो ऐसा ही होगा.

दिन में 14-15 घंटे पढ़ाई
विपुल चौधरी आगे कहते हैं, पिछले पांच वर्षों से कड़ी मेहनत जारी है, इसलिए मेहनत को घंटों में बांटने के बजाय मुख्य लक्ष्य यह था कि कोई भी समय बर्बाद न हो. जब परीक्षा करीब होती थी, तो दिन में 14-15 घंटे पढ़ रहा था, जबकि सामान्य दिनों 8-9 घंटे पढ़ता था. दैनिक दिनचर्या ऐसी थी कि सुबह 6 बजे उठता और 7 बजे से पढ़ना शुरू करता, रात 12 बजे तक बढ़ाई करता. दो टाइम का खाना, यही मुख्य उद्देश्य था. खाना, पढ़ना और सोना, ये 3 काम हो जाते थे. अब 2 साल तक IAS के लिए समर्पित ट्रेनिंग करनी है. 2 साल बाद जिस राज्य में नियुक्ति मिलेगी, वहां देश की सेवा में अपना रोल निभाएंगे.

GPSC परीक्षा का अनुभव कैसा रहा?
जीपीएससी परीक्षा के अनुभव के बारे में विपुल चौधरी ने बताया कि GPSC परीक्षा देने के बाद रिजल्ट आने तक अच्छा अनुभव था. रिजल्ट थोड़ा खराब था. मेन्स में मेरे अच्छे अंक थे. मेन्स में टॉप-10 में मेरे अंक थे. लेकिन इंटरव्यू में सिर्फ 20 अंक मिले. इस वजह से रिजल्ट बदल गया और GPSC में मेरे डेढ़ से दो अंक कम पड़ गए, जिसकी वजह से मैं एक महीने तक मानसिक तनाव में था.

खेती करते हैं माता-पिता
अपने परिवार के बारे में विपुल चौधरी कहते हैं, मेरे परिवार में मैं, मम्मी-पापा और भाई-भाभी हैं. हम पहले से ही खेती कर रहे हैं. मेरे पापा ने इस बीच बिजनेस करने की कोशिश की लेकिन उसमें सफल नहीं हुए, इसलिए वे खेती करते हैं. हम पहले से ही लोअर मिडिल क्लास से हैं.

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में पास होने वाले गुजरात के 34 उम्मीदवारों को बधाई दी. इसके साथ ही उन्होंने सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान (SPIPA) के काम की भी तारीफ की. उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने भी सफल कैंडिडेट्स को बधाई दी.

खास बात यह है कि इस साल सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (SPIPA) के 34 कैंडिडेट्स UPSC परीक्षा में पास हुए हैं. पिछले 3 वर्षों में SPIPA से 68 कैंडिडेट्स पास हुए हैं.

राहुल रेवर को मिली सफलता
अहमदाबाद शहर के रखियाल इलाके के रहने वाले राहुल किशोरभाई रेवर ने वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद UPSC सिविल सेवा परीक्षा में 898वीं रैंक हासिल की है. एक आम परिवार से आने वाले राहुल के लिए यह सफर आसान नहीं था, लेकिन लगातार कोशिश और सब्र की वजह से उन्होंने आखिरकार सफलता हासिल कर ली है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए राहुल रेवर ने कहा कि उनका पूरा सफर काफी मुश्किलों भरा रहा है. उनके पिता किशोरभाई GISF (गुजरात इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स) में काम करते हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं. उन्होंने अपने परिवार के समर्थन और अपने पक्के इरादे से यह लंबा सफर तय किया है.

राहुल ने गांधीनगर के पास पेठापुर में ग्रिड्स कॉलेज से बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की पढ़ाई पूरी की. कॉलेज पूरा करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विस में जाने का फैसला किया और फिर UPSC के लिए गंभीरता से तैयारी शुरू कर दी.

उन्होंने कहा, "अक्सर ऐसा होता है कि लगातार मेहनत के बावजूद सफलता तुरंत नहीं मिलती. ऐसे समय में इंसान निराश हो जाता है और कई बार समर्थन भी कम हो जाता है. हालांकि, सब्र के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है."

राहुल ने आगे कहा कि "उन्होंने ज्यादातर तैयारी खुद की है. वह पिछले छह-सात वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने तीन बार UPSC का फाइनल एग्जाम भी दिया. इस बार यह उनका दूसरा UPSC इंटरव्यू था. इसके साथ ही उन्होंने क्लास-I और क्लास-II परीक्षा के लिए भी इंटरव्यू दिए. कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद इस साल मुझे जो सफलता मिली, उससे मैं बहुत खुश हूं."

यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को संदेश
वर्तमान में राहुल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं. उनके मुताबिक, UPSC की तैयारी एक लंबा और अक्सर मुश्किल सफर होता है. UPSC की तैयारी कर रहे छात्रों को संदेश देते हुए राहुल ने कहा, "इस फील्ड में सब्र बहुत जरूरी है. अगर कोई सही गाइडेंस और एक अच्छे मेंटर के साथ लगातार मेहनत करे तो सफलता जरूर मिल सकती है."

उन्होंने कहा कि इस सफलता के पीछे उनके माता-पिता और उन्हें समर्थन करने वाले सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है. उन्होंने सभी का आभार जताया.

