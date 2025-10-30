ETV Bharat / education-and-career
UGC ने फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की, डिग्रियों को अमान्य घोषित किया
UGC ने 22 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है, जो बिना मान्यता के चल रहे थे. इन संस्थानों की डिग्रियों को अमान्य घोषित किया है.
Published : October 30, 2025 at 1:40 PM IST
नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने बिना उचित मान्यता के संचालित होने वाले संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई की है. आयोग ने 22 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है. ये संस्थान बिना उचित मान्यता के चल रहे थे और खुद को वैध विश्वविद्यालय बताकर छात्रों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे. आयोग ने एक बयान में कहा है कि ये संस्थाएं यूजीसी अधिनियम, 1956 के तहत डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, इसलिए इनसे प्राप्त कोई भी डिग्री शैक्षणिक और व्यावसायिक रूप से अमान्य हो जाती है.
यूजीसी द्वारा अक्टूबर 2025 तक साझा की गई सूची के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है. इस सूची में उत्तर प्रदेश में संचालित होने वाले कुछ संस्थान शामिल हैं.
इसके अलावा, दिल्ली के कोटला मुबारकपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग को लेकर यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि यह संस्थान न तो किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित है और न ही यूजीसी अधिनियम की धारा 2(एफ) या 3 के तहत मान्यता प्राप्त है. जिसके कारण, इसकी इंजीनियरिंग डिग्रियां शैक्षणिक या व्यावसायिक उपयोग के लिए मान्य नहीं हैं.
मार्च 2022 में यूजीसी ने केरल और कर्नाटक के दो विश्वविद्यालयों को भी फर्जी घोषित किया था, बदगानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, गोकक, बेलगाम (कर्नाटक) और सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, किशनपट्टम, केरल शामिल हैं.
यूजीसी द्वारा अक्टूबर 2025 में अधिसूचित फर्जी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची
दिल्ली में संचालित होने वाले फर्जी विश्वविद्यालयों सूची
- अखिल भारतीय लोक एवं शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (AIIPHS)
- वाणिज्यिक विश्वविद्यालय लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली
- संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, दिल्ली
- व्यावसायिक विश्वविद्यालय, दिल्ली
- एडीआर-केंद्रित न्यायिक विश्वविद्यालय, एडीआर हाउस, 8J, गोपाला टावर, 25 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008
- भारतीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी संस्थान, नई दिल्ली
- विश्वकर्मा स्व-रोजगार मुक्त विश्वविद्यालय, रोजगार सेवा सदन, 672, संजय एन्क्लेव, जीटीके डिपो के सामने, दिल्ली-110033
- आध्यात्मिक विश्वविद्यालय रिठाला, रोहिणी, दिल्ली-110085
- विश्व शांति संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (WPUNU), पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
- प्रबंधन एवं अभियांत्रिकी संस्थान, 1810/4, प्रथम तल, कोटला मुबारकपुर
उतार प्रदेश से चलने वाले फर्जी विश्वविद्यालयों सूची
- गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय (ओपन यूनिवर्सिटी), अचलताल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
- भारतीय शिक्षा परिषद, भारत भवन, मटियारी चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 227105
- महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय, पीओ - महर्षि नगर, सेक्टर 110, नोएडा - 201304
आंध्र प्रदेश में स्थित फर्जी विश्वविद्यालय
- क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी
- बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, एनजीओ कॉलोनी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश-530016
पश्चिम बंगाल में चलने वाले फर्जी विश्वविद्यालय
- भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान, कोलकाता
- वैकल्पिक चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, 8-ए, डायमंड हार्बर रोड
महाराष्ट्र का एकमात्र फर्जी विश्वविद्यालय
राजा अरबी विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र
पुडुचेरी का फर्जी विश्वविद्यालय
श्री बोधि उच्च शिक्षा अकादमी, थिलास्पेट, वझुथावूर रोड, पुडुचेरी-605009
यह भी पढ़ें- CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी, यहां देखिए सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल