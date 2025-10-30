ETV Bharat / education-and-career

UGC ने फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की, डिग्रियों को अमान्य घोषित किया

UGC ने फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की, डिग्रियों को अमान्य घोषित किया ( IANS )

नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने बिना उचित मान्यता के संचालित होने वाले संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई की है. आयोग ने 22 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है. ये संस्थान बिना उचित मान्यता के चल रहे थे और खुद को वैध विश्वविद्यालय बताकर छात्रों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे. आयोग ने एक बयान में कहा है कि ये संस्थाएं यूजीसी अधिनियम, 1956 के तहत डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, इसलिए इनसे प्राप्त कोई भी डिग्री शैक्षणिक और व्यावसायिक रूप से अमान्य हो जाती है.

यूजीसी द्वारा अक्टूबर 2025 तक साझा की गई सूची के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है. इस सूची में उत्तर प्रदेश में संचालित होने वाले कुछ संस्थान शामिल हैं.

इसके अलावा, दिल्ली के कोटला मुबारकपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग को लेकर यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि यह संस्थान न तो किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित है और न ही यूजीसी अधिनियम की धारा 2(एफ) या 3 के तहत मान्यता प्राप्त है. जिसके कारण, इसकी इंजीनियरिंग डिग्रियां शैक्षणिक या व्यावसायिक उपयोग के लिए मान्य नहीं हैं.

मार्च 2022 में यूजीसी ने केरल और कर्नाटक के दो विश्वविद्यालयों को भी फर्जी घोषित किया था, बदगानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, गोकक, बेलगाम (कर्नाटक) और सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, किशनपट्टम, केरल शामिल हैं.

यूजीसी द्वारा अक्टूबर 2025 में अधिसूचित फर्जी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची

दिल्ली में संचालित होने वाले फर्जी विश्वविद्यालयों सूची