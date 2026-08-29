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UGC-NET जून 2026 का रिजल्ट घोषित, तीन विषयों के लिए सितंबर में होगी परीक्षा दोबारा

UGC-NET जून 2026 का रिजल्ट घोषित, तीन विषयों के लिए सितंबर में होगी परीक्षा दोबारा ( File Photo )

नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने UGC-NET जून 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. एनटीए ने तीन विषयों को छोड़कर 84 विषयों के परिणाम की घोषणा की. एनटीए के मुताबिक, 9 से 10 सितंबर तक तीन विषयों- इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के लिए UGC-NET जून 2026 परीक्षा दोबारा कराएगी. एजेंसी ने बताया कि इन तीनों विषयों के रिजल्ट और स्कोरकार्ड दोबारा परीक्षा के बाद ही जारी किए जाएंगे. NTA ने शुक्रवार को 84 विषयों के लिए UGC-NET जून 2026 के रिजल्ट घोषित किए. परीक्षार्थी अपने रिजल्ट और स्कोरकार्ड ऑफिशियल UGC-NET वेबसाइट पर देख सकते हैं. कैंडिडेट्स लॉग-इन करके अपने स्कोरकार्ड देख, डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं. इससे पहले, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) देने, असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता का आकलन करने और PhD प्रोग्राम में एडमिशन शुरू करने के लिए 22 से 30 जून तक 87 विषयों में UGC-NET जून 2026 परीक्षा आयोजित की थी. लेकिन, इन पेपर्स में गलतियों की कई शिकायतों के बाद, एजेंसी ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई.