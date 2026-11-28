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US Study Scholarship: पैसों की तंगी नहीं बनेगी रुकावट, भारतीय छात्रों के लिए बेस्ट हैं अमेरिका की ये 6 फेलोशिप

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: बेहतर करियर, शानदार लाइफस्टाइल और ग्लोबल डिग्री की चाह में हर साल लाखों भारतीय छात्र अमेरिका जाकर पढ़ाई करने का सपना देखते हैं. हालांकि, भारी-भरकम ट्यूशन फीस, डॉलर में रहने का खर्च और हवाई टिकट का हिसाब लगाते ही कई होनहार छात्र कदम पीछे खींच लेते हैं. लेकिन सही जानकारी और समय पर की गई प्लानिंग इस आर्थिक बाधा को दूर कर सकती है. अमेरिका की कई प्रतिष्ठित संस्थाएं और शीर्ष विश्वविद्यालय भारतीय छात्रों को 'फुली फंडेड' स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड प्रदान करते हैं.

क्या होता है 'फुली फंडेड' का असली मतलब?

विशेषज्ञों के अनुसार, 'फुली फंडेड' का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि छात्र की जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के नियम अलग होते हैं. फिर भी, एक बेहतरीन स्कॉलरशिप में कॉलेज की पूरी ट्यूशन फीस, हॉस्टल या रहने का खर्च, हर महीने जेब खर्च के लिए स्टाइपेंड, किताबों का खर्च, हेल्थ इंश्योरेंस और भारत से अमेरिका आने-जाने का हवाई किराया शामिल होता है.