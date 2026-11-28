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US Study Scholarship: पैसों की तंगी नहीं बनेगी रुकावट, भारतीय छात्रों के लिए बेस्ट हैं अमेरिका की ये 6 फेलोशिप
उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने का सपना है, पर भारी खर्च की चिंता सता रही है?यहां जानें भारतीय छात्रों के लिए बेहतरीन स्कॉलरशिप विकल्प.
Published : November 28, 2026 at 3:04 PM IST
हैदराबाद: बेहतर करियर, शानदार लाइफस्टाइल और ग्लोबल डिग्री की चाह में हर साल लाखों भारतीय छात्र अमेरिका जाकर पढ़ाई करने का सपना देखते हैं. हालांकि, भारी-भरकम ट्यूशन फीस, डॉलर में रहने का खर्च और हवाई टिकट का हिसाब लगाते ही कई होनहार छात्र कदम पीछे खींच लेते हैं. लेकिन सही जानकारी और समय पर की गई प्लानिंग इस आर्थिक बाधा को दूर कर सकती है. अमेरिका की कई प्रतिष्ठित संस्थाएं और शीर्ष विश्वविद्यालय भारतीय छात्रों को 'फुली फंडेड' स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड प्रदान करते हैं.
क्या होता है 'फुली फंडेड' का असली मतलब?
विशेषज्ञों के अनुसार, 'फुली फंडेड' का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि छात्र की जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के नियम अलग होते हैं. फिर भी, एक बेहतरीन स्कॉलरशिप में कॉलेज की पूरी ट्यूशन फीस, हॉस्टल या रहने का खर्च, हर महीने जेब खर्च के लिए स्टाइपेंड, किताबों का खर्च, हेल्थ इंश्योरेंस और भारत से अमेरिका आने-जाने का हवाई किराया शामिल होता है.
भारतीय छात्रों के लिए 6 प्रमुख अमेरिकी स्कॉलरशिप्स
- फुलब्राइट-नेहरू फेलोशिप: भारतीय छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए यह सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है. मास्टर्स डिग्री के लिए यह फेलोशिप अधिकतम दो साल तक ट्यूशन फीस, रहने का खर्च, यात्रा और मेडिकल कवरेज प्रदान करती है.
- हार्वर्ड और येल यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल एड: दुनिया के ये दोनों शीर्ष संस्थान छात्रों की पारिवारिक आर्थिक स्थिति के आधार पर मदद देते हैं. खासकर येल यूनिवर्सिटी योग्य छात्रों की 100 प्रतिशत आर्थिक जरूरत को बिना किसी कर्ज के, केवल स्कॉलरशिप के माध्यम से पूरा करती है.
- MIT स्कॉलरशिप: मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख डॉलर से कम है, उनसे कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती. वहीं, 2 लाख डॉलर तक की आय वाले परिवारों को भी पूरी फीस माफी का लाभ मिल सकता है.
- AAUW इंटरनेशनल फेलोशिप: यह फेलोशिप विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो अमेरिका में मास्टर्स, पीएचडी या पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च करना चाहती हैं. इसकी मुख्य शर्त यह है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रा को अपने देश लौटकर काम करना अनिवार्य है.
- ह्यूबर्ट हम्फ्री फेलोशिप: यह अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए 10 महीने का नॉन-डिग्री प्रोग्राम है. इसमें डिग्री तो नहीं मिलती, लेकिन लीडरशिप स्किल्स निखारने के साथ ट्यूशन फीस, मासिक स्टाइपेंड, हवाई किराया और हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा खर्च मिलता है.
आवेदन से पहले इन बातों का रखें खास ध्यान
अमेरिकी स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए केवल अच्छे शैक्षणिक अंक ही काफी नहीं होते, बल्कि एक प्रभावशाली 'स्टेटमेंट ऑफ पर्पस' (SOP), सामाजिक कार्य और एक्स्ट्रा-करिकुलर गतिविधियां भी निर्णायक भूमिका निभाती हैं. इसके अलावा, ज्यादातर अमेरिकी विश्वविद्यालयों में एडमिशन और फाइनेंशियल एड की आवेदन प्रक्रिया अलग-अलग होती है. इसलिए छात्रों को समय रहते आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता और डेडलाइन की जांच जरूर करनी चाहिए.
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