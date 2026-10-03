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वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027: लगातार 11वें साल पहले पायदान पर ऑक्सफोर्ड, भारत को टॉप 250 की रेस में लगा झटका
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 जारी कर दी गई है. पिछले सालों की तरह इस बार भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान हासिल किया है.
Published : October 3, 2026 at 3:45 PM IST
हैदराबाद: दुनियाभर के उच्च शिक्षण संस्थानों की साख बताने वाली प्रतिष्ठित ‘टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027’ जारी हो गई है. इस साल की रैंकिंग अब तक की सबसे बड़ी और व्यापक है, जिसमें 118 देशों के 2,297 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है. इस बार की रिपोर्ट एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है, जहां पश्चिमी देशों (अमेरिका और ब्रिटेन) के दबदबे के बीच एशियाई देशों, विशेषकर भारत और चीन के विश्वविद्यालयों ने अपनी धाक जमाई है.
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 11वें साल पहले पायदान पर
वैश्विक स्तर पर शीर्ष संस्थानों की बात करें तो ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड लगातार 11वें साल दुनिया में पहला स्थान बरकरार रखा है. दूसरे स्थान पर अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) रहा. वहीं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे. टॉप-10 में अमेरिका और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों का ही दबदबा रहा.
टॉप 10 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027
|संस्थान
|देश/क्षेत्र
|रैंक 2027
|रैंक 2026
|यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड
|यूनाइटेड किंगडम
|1
|1
|मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
|यूनाइटेड स्टेट्स
|2
|2
|प्रिंसटन यूनिवर्सिटी
|यूनाइटेड स्टेट्स
|3
|3
|स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी
|यूनाइटेड स्टेट्स
|3
|5
|यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज
|यूनाइटेड किंगडम
|5
|3
|हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
|यूनाइटेड स्टेट्स
|6
|5
|कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
|यूनाइटेड स्टेट्स
|7
|7
|इम्पीरियल कॉलेज लंदन
|यूनाइटेड किंगडम
|8
|8
|यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले
|यूनाइटेड स्टेट्स
|9
|9
|येल यूनिवर्सिटी
|यूनाइटेड स्टेट्स
|9
|10
भारत बना एशिया का सिरमौर, IISc बेंगलुरु देश में टॉप पर
इस रैंकिंग में भारत के लिए एक बड़ी और गर्व की बात यह है कि 143 विश्वविद्यालयों के साथ भारत लगातार दूसरे साल एशिया का सबसे प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया है. पिछले साल के मुकाबले इस सूची में भारत के 15 नए संस्थान शामिल हुए हैं. एशिया में भारत के बाद 124 विश्वविद्यालयों के साथ तुर्की दूसरे स्थान पर है.
घरेलू स्तर पर, भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु ने भारत में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है. वैश्विक रैंकिंग में IISc 254वें स्थान पर रहा और इसे 100 में से 57.0 का ओवरऑल स्कोर मिला. सबसे खास बात यह रही कि 'रिसर्च एनवायरनमेंट' के मामले में IISc को 98.0 का शानदार स्कोर मिला है, जो वैश्विक स्तर पर एक मिसाल है. हालांकि, इस साल भी कोई भी भारतीय संस्थान दुनिया के टॉप-200 में जगह नहीं बना सका.
भारत के टॉप-5 शिक्षण संस्थान और उनकी वैश्विक रैंकिंग
- भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु: 254वां स्थान
- सवीथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज: 326–350 बैंड (देश में दूसरा स्थान)
- शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज: 451–500 बैंड
- जामिया मिलिया इस्लामिया: 501–550 बैंड
- KIIT यूनिवर्सिटी: 501–550 बैंड
पहली बार: यूरोप से आगे निकला एशिया
रैंकिंग के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब पूरे महाद्वीपीय यूरोप के मुकाबले एशिया के विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन बेहतर रहा है. चीन की त्सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध ETH ज्यूरिख को पीछे छोड़ते हुए 11वां स्थान हासिल किया है. वहीं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS) दुनिया के टॉप-15 में शामिल हो गई है. इस साल पहली बार टॉप-15 में एशिया के तीन विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनाई है, जो यह दर्शाता है कि अब पढ़ाई और रिसर्च के मामले में दुनिया का केंद्र पूर्व की तरफ बढ़ रहा है.
कैसे तय होती है रैंकिंग?
यह रैंकिंग कुल 17 कड़े मानकों के आधार पर तैयार की जाती है, जिन्हें पांच मुख्य क्षेत्रों में बांटा जाता है: शिक्षण, रिसर्च का माहौल, रिसर्च की गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और इंडस्ट्री से होने वाली आय. इसमें अकेले 'टीचिंग' को 29.5% का वेटेज दिया जाता है.
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