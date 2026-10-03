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वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027: लगातार 11वें साल पहले पायदान पर ऑक्सफोर्ड, भारत को टॉप 250 की रेस में लगा झटका

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ( Canva )

हैदराबाद: दुनियाभर के उच्च शिक्षण संस्थानों की साख बताने वाली प्रतिष्ठित ‘टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027’ जारी हो गई है. इस साल की रैंकिंग अब तक की सबसे बड़ी और व्यापक है, जिसमें 118 देशों के 2,297 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है. इस बार की रिपोर्ट एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है, जहां पश्चिमी देशों (अमेरिका और ब्रिटेन) के दबदबे के बीच एशियाई देशों, विशेषकर भारत और चीन के विश्वविद्यालयों ने अपनी धाक जमाई है.

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 11वें साल पहले पायदान पर

वैश्विक स्तर पर शीर्ष संस्थानों की बात करें तो ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड लगातार 11वें साल दुनिया में पहला स्थान बरकरार रखा है. दूसरे स्थान पर अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) रहा. वहीं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे. टॉप-10 में अमेरिका और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों का ही दबदबा रहा. टॉप 10 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 संस्थान देश/क्षेत्र रैंक 2027 रैंक 2026 यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम 1 1 मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स 2 2 प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स 3 3 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स 3 5 यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज यूनाइटेड किंगडम 5 3 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स 6 5 कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स 7 7 इम्पीरियल कॉलेज लंदन यूनाइटेड किंगडम 8 8 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले यूनाइटेड स्टेट्स 9 9 येल यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स 9 10 भारत बना एशिया का सिरमौर, IISc बेंगलुरु देश में टॉप पर

इस रैंकिंग में भारत के लिए एक बड़ी और गर्व की बात यह है कि 143 विश्वविद्यालयों के साथ भारत लगातार दूसरे साल एशिया का सबसे प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया है. पिछले साल के मुकाबले इस सूची में भारत के 15 नए संस्थान शामिल हुए हैं. एशिया में भारत के बाद 124 विश्वविद्यालयों के साथ तुर्की दूसरे स्थान पर है.