ETV Bharat / education-and-career

SSC GD Constable Bharti 2026: 10वीं पास को मिलेगा मौका 25,487 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू

एसएससी ने फोर्स वाइज रिक्तियों का भी विवरण जारी किया है. इसके अनुसार, CISF में 14,595 पद, CRPF में 5,490 पद, BSF में 616 पद, SSB में 1,764 पद, ITBP में 1,293 पद, AR में 1,706 पद और SSF में 23 पद भरे जाएंगे. इस फोर्स वाइज जानकारी से उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया और अवसरों की पूरी जानकारी मिल सकेगी.

हैदराबाद: केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के माध्यम से देशभर के विभिन्न केंद्रीय पुलिस बलों में कुल 25,487 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 दिसंबर 2025 तक एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट [ssc.gov.in](https://ssc.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रहे कि आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी की जा सकती है, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

एसएससी जीडी पदों पर आवेदन के लिए पात्रता

एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या मैट्रिक पास होना अनिवार्य है. आयु सीमा 18 से 23 वर्ष के बीच रखी गई है. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

आवेदन कैसे करें

सबसे पहले उम्मीदवार [ssc.gov.in](https://ssc.gov.in) पर जाएं और होम पेज पर मौजूद Apply लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म खोलें. यदि आप नए उम्मीदवार हैं तो New User? Register Now लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन कर अन्य सभी विवरण भरें और निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें. अंत में भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें.

एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती 2026 युवाओं के लिए केंद्रीय पुलिस बलों में नौकरी पाने का महत्वपूर्ण अवसर है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले सभी पात्रता मानदंड और नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें. समय पर आवेदन करने से वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं.

यह भी पढ़ें- CBSE ने कक्षा 6 से 8 तक स्किल एजुकेशन अनिवार्य किया, छात्रों-शिक्षकों के लिए क्या बदलाव होंगे? जानें