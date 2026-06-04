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10th 12th Pass Scholarship 2026: 10वीं-12वीं के बाद नहीं रुकेगी पढ़ाई, सरकार और बड़ी कंपनियां दे रही हैं लाखों की स्कॉलरशिप, ऐसे करें अप्लाई

सांकेतिक फोटो ( canva )

हैदराबाद: 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की तंगी अब रुकावट नहीं बनेगी. भारत सरकार, राज्य सरकारें और देश के बड़े कॉर्पोरेट घराने मेधावी व आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए कई बेहतरीन स्कॉलरशिप योजनाएं चला रहे हैं, जिनमें घरेलू पढ़ाई से लेकर विदेश जाने तक का पूरा खर्च कवर किया जाता है. 1. स्कूल स्तर की प्रमुख स्कॉलरशिप (10वीं के बाद) कोटैक जूनियर स्कॉलरशिप: मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में 11वीं-12वीं (आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस) के छात्रों को ₹3,500 प्रति माह दिए जाते हैं. पात्रता के लिए 10वीं में 85% अंक और पारिवारिक आय ₹3.20 लाख तक होना जरूरी है. विद्याधन स्कॉलरशिप (HP): हिमाचल प्रदेश के जिन छात्रों ने 10वीं में 80% या 8.5 CGPA (दिव्यांगों के लिए 70%) अंक पाए हैं और आय ₹2 लाख से कम है, उन्हें ₹10,000 प्रति वर्ष मिलते हैं. सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कीम: 10वीं में 60% अंक लाने वाली माता-पिता की इकलौती बेटी को 11वीं-12वीं के दौरान ₹500 प्रति माह की सहायता मिलती है. अन्य योजनाएं: स्कूली स्तर पर ₹1,000/माह की सामान्य बोर्ड स्कॉलरशिप, NMMS (₹12,000/साल), और PM-YASASVI के तहत ओबीसी/ईबीसी छात्रों को ₹1.25 लाख/साल तक दिए जाते हैं. 2. कॉलेज स्तर की बड़ी सरकारी स्कॉलरशिप (12वीं के बाद)

सेंट्रल सेक्टर स्कीम (CSSS): अपने बोर्ड में 80th परसेंटाइल लाने वाले और ₹4.5 लाख तक की आय वाले नियमित कॉलेज छात्रों को ग्रेजुएशन में ₹12,000/साल और पोस्ट-ग्रेजुएशन में ₹20,000/साल मिलते हैं. INSPIRE Scholarship (SHE): बुनियादी विज्ञान (B.Sc/M.Sc) के टॉप 1% छात्रों या IIT-JEE/NEET में टॉप 10,000 रैंक धारकों को ₹80,000 प्रति वर्ष की भारी सहायता दी जाती है. AICTE प्रगति स्कॉलरशिप: तकनीकी डिप्लोमा/डिग्री कोर्सेज में पढ़ने वाली छात्राओं को ₹50,000 प्रति वर्ष मिलते हैं. इसमें उत्तर-पूर्वी राज्यों और J&K के लिए विशेष कोटा है. प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति (PMSS): पूर्व सैनिकों और शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रित बच्चों को लड़कों के लिए ₹2,500/माह और लड़कियों के लिए ₹3,000/माह दिए जाते हैं.