भारतीय स्टेट बैंक में 116 पदों पर निकली भर्ती, 50 लाख तक सैलरी, बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी
SBI ने 116 स्पेशलिस्ट अधिकारियों की भर्ती निकाली है. बिना परीक्षा, सीधे इंटरव्यू से चयन होगा. आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 है.
Published : February 25, 2026 at 2:01 PM IST
मुंबई: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक अनुभवी पेशेवरों के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है. भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) के 116 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी.
पदों का विवरण और रिक्तियां
एसबीआई द्वारा जारी इस विज्ञापन के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण पदों को भरा जाएगा. कुल 116 पदों को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
- डेप्युटी मैनेजर: 61 पद
- डेप्युटी मैनेजर (IS Audit): 43 पद
- असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट (AVP - IS Audit): 12 पद
शैक्षणिक योग्यता और अनुभव
चूंकि ये पद 'स्पेशलिस्ट कैडर' के हैं, इसलिए इनके लिए विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है.
CA पदों के लिए: उम्मीदवार का चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) होना आवश्यक है. साथ ही संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है.
IS Audit पदों के लिए: उम्मीदवारों के पास बीई/बीटेक (कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स) या एमसीए (MCA) की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा CISA जैसा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. इन पदों के लिए 2 से 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है.
आयु सीमा और आवेदन शुल्क
पदों के अनुसार आयु सीमा अलग-अलग रखी गई है. न्यूनतम आयु 23 से 25 वर्ष और अधिकतम आयु 35 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/PwBD) के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
- सामान्य/ओबीसी/EWS वर्ग: 750 रुपये आवेदन शुल्क.
- SC/ST/PwBD वर्ग: आवेदन पूरी तरह निशुल्क है.
- चयन प्रक्रिया: केवल इंटरव्यू से होगा फैसला
इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता इसकी चयन प्रक्रिया है. बैंक प्राप्त आवेदनों को उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर शॉर्टलिस्ट करेगा. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सीधे साक्षात्कार (Interview) के लिए बुलाया जाएगा. मेरिट लिस्ट पूरी तरह से इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी.
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
- सबसे पहले SBI Careers पोर्टल पर जाएं.
- 'Current Openings' सेक्शन में जाकर SCO भर्ती लिंक पर क्लिक करें.
- रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म भरें.
- जरूरी दस्तावेज (Resume, ID Proof, Educational Certificates) अपलोड करें.
- आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें.
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय से पहले आवेदन पूरा कर लें. यह भर्ती उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो बैंकिंग जगत में ऊंचे पदों पर काम करना चाहते हैं और जिनके पास आवश्यक अनुभव मौजूद है.
SBI SCO Recruitment 2026 नोटिफिकेशन यहां देखें
