भारतीय स्टेट बैंक में 116 पदों पर निकली भर्ती, 50 लाख तक सैलरी, बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी

एसबीआई लोगो ( IANS File )

मुंबई: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक अनुभवी पेशेवरों के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है. भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) के 116 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. पदों का विवरण और रिक्तियां

एसबीआई द्वारा जारी इस विज्ञापन के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण पदों को भरा जाएगा. कुल 116 पदों को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है: डेप्युटी मैनेजर: 61 पद

डेप्युटी मैनेजर (IS Audit): 43 पद

असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट (AVP - IS Audit): 12 पद शैक्षणिक योग्यता और अनुभव

चूंकि ये पद 'स्पेशलिस्ट कैडर' के हैं, इसलिए इनके लिए विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है. CA पदों के लिए: उम्मीदवार का चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) होना आवश्यक है. साथ ही संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है. IS Audit पदों के लिए: उम्मीदवारों के पास बीई/बीटेक (कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स) या एमसीए (MCA) की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा CISA जैसा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. इन पदों के लिए 2 से 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है.