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स्नातक पास युवाओं के लिए रेलवे में बंपर भर्ती: बस परीक्षा पास करो और पाओ सरकारी नौकरी, नहीं देनी होगा टाइपिंग टेस्ट

रेलवे में भर्ती. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज (NTPC–Graduate) के लिए 3,548 स्नातक स्तरीय पदों पर रिक्तियों की घोषणा की है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस भर्ती प्रक्रिया के तहत चार श्रेणियों के पदों को शामिल किया गया है. जिनमें. चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट शामिल हैं.

कुल 3,548 रिक्तियों में से, सबसे अधिक 2,750 पद गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए हैं. इसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 371, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 300 और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 127 पद निर्धारित किए गए हैं. इन पदों पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत शुरुआती मूल वेतन दिया जाएगा.